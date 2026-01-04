Precio del dólar en Colombia: qué pasará con la moneda en la primera semana de enero de 2026 ante la captura de Nicolás Maduro

El dólar se debilitó a nivel global en 2025 - crédito Iakov Filimonov

El dólar en Colombia cerró la jornada del 2 de enero de 2026 en $3.791,38, una disminución de $34,3 respecto a la Tasa Representativa del Mercado, que se ubicó en $3.757,08. Durante la sesión, la divisa estadounidense registró un mínimo de $3.765 y un máximo de $3.827, con un volumen de negociación de USD529 millones y un total de 525 transacciones.

Dicho comportamiento se dio en medio de volatilidad cambiaria al término de 2025, influido tanto por factores internacionales como por coyunturas regionales. Expertos destacan que las expectativas en torno a la situación en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro podrían tener impacto en Colombia, sumado a las señales de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos y las proyecciones para la economía nacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Frente a esto, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, describió que, por ahora el DXY, que mide el dólar a nivel global, sigue a la baja, teniendo en cuenta que no se espera reducción de tasas de interés de la entidad ahora iniciando año. Remarcó que la coyuntura ofrece al país nuevas oportunidades. “Se abre es un comercio enorme. Lo que necesitamos es que haya un cambio de Gobierno aquí en Colombia. Que en el 2026 un buen presidente que sepa aprovechar esa oportunidad y reactivar el comercio con mucha fuerza y nos ganemos un aliado comercial”.

Para millones de venezolanos, la caída del dictador Nicolás Maduro es un sueño cumplido - Violeta Santos Moura/Reuters

La posibilidad de un nuevo escenario político en Venezuela representa una oportunidad para diversificar mercados y fortalecer el intercambio bilateral. Vieira afirmó que “nuestras compañías, nuestras empresas tienen toda la capacidad para entrar allá a suplir el mercado y más que va a ser una recuperación muy grande”.

Insistió en que el acercamiento de gobiernos favorables al mercado y la presencia de fondos de inversión internacional elevan el optimismo en la región. Anotó que ese cambio lo están viendo con mucho optimismo todos los fondos internacionales, países promercado que apoyan la inversión, lo que en realidad es algo muy positivo para toda la región.

Elecciones de 2026 y evolución de la política venezolana

De cara a las elecciones de 2026 y la evolución de la política venezolana, Juan Pablo Vieira añadió que “la atención también se enfoca en el papel que puedan desempeñar el Gobierno de EE. UU. y la próxima administración colombiana para garantizar un entorno de inversión estable y evitar flujos irregulares de capital durante el proceso electoral".

Al cierre de la jornada del 4 de diciembre, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.713,68, mientras que el de venta se ubicaba en $3.834,99 - crédito Carlos Sánchez/AP

Alta volatilidad cambiaria

Por su parte, el economista Iván Torroledo, cofundador de Littio, apuntó que el cierre de 2025 estuvo marcado por una alta volatilidad cambiaria. Las previsiones sobre el dólar en Colombia en 2026 anticipan un comportamiento en rangos más altos, entre $4.000 y $4.100, en medio de tensiones geopolíticas, ajustes monetarios y un escenario electoral colombiano que históricamente amplifica la volatilidad.

Torroledo recalcó que “el dólar se consolida como una herramienta estratégica para la gestión del patrimonio”, tanto para particulares como para empresas, situando la diversificación en divisas como “un pilar de las finanzas personales y empresariales”. En un año electoral, la combinación de factores internacionales y locales hace que el acceso a monedas fuertes se vuelva una alternativa relevante para quienes buscan proteger y movilizar su capital.

2025, año positivo para el peso colombiano

Desde el análisis técnico, el asociado de Divisas en Credicorp Capital, Alejandro Guerrero, identificó los posibles rangos de referencia para el corto plazo. “El par terminó cerrando 2025 en $3.780. Fue un año positivo para el peso colombiano, ya que, recordemos, enero de 2025 empezó arriba de los $4.400”. Según el especialista, la baja liquidez seguirá marcando el comportamiento diario del dólar.

Analistas de mercado ven que el dólar seguirá cerca de los $3.900 en 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc

“Hoy el pivote es la zona de los $3.765, arriba están $3.780, $3.800 y $3.820 como niveles de referencia y abajo zonas de compra en $3.750, $3.730 y $3.700”, indicó. A su vez, el experto señaló que “esperamos se mantenga la volatilidad como esperamos dado la baja liquidez y que también el Gobierno pueda seguir con algo de ventas de lo que aún tiene disponible en caja de dólares”.

Emergencia económica: recaudo de $11 billones

Añadió que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno colombiano en la declaratoria de emergencia económica, introduzca nuevos elementos de presión en el mercado cambiario.

“Se estima que el Gobierno busca recaudar cerca de $11 billones, generando nuevos impuestos, en este caso al consumo, sobre licores y bienes de lujo, impuesto al patrimonio y, nuevamente, mucho ruido, sobre todo sobre la sobretasa que se estaría imponiendo al sector financiero”, precisó. Según dijo, dichas medidas pueden reforzar la liquidez estatal, pero también generar incertidumbre si no logran suficiente confianza en los mercados.