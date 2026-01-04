Colombia

Petro protagonizó cruce con Elon Musk por caída del régimen en Venezuela: “¿Plata o plomo?”

El presidente expuso la posición del Gobierno frente a los ataques de Estados Unidos en el país vecino y la captura del dictador Nicolás Maduro: “Profunda preocupación”

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que no da “plomo” y que tampoco tiene dinero, en respuesta a un cuestionamiento de Elon Musk - crédito AP y Evelyn Hockstein/Reuters

El presidente Gustavo Petro y el empresario más rico del mundo, Elon Musk, tuvieron un cruce en redes sociales por la situación que vive Venezuela, donde Estados Unidos llevó ataques para capturar al dictador Nicolás Maduro. El primer mandatario colombiano expuso en su cuenta de X su postura sobre los hechos, indicando que la posición del país se orienta hacia la paz, por lo que pidió la desescalada de la violencia.

“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región (…). Hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación”, indicó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro expuso
El presidente Gustavo Petro expuso la postura del Gobierno nacional tras ataque aéreo de Estados Unidos a Caracas (Venezuela) - crédito @petrogustavo/X

Ante este panorama, el Gobierno de Colombia tomó medidas en la frontera colombo-venezolana. Esto, con el fin de proteger a la población civil y atender necesidades humanitarias o migratorias que se puedan presentar en la zona. A esta tarea se unieron las autoridades locales y otros organismos competentes, que deben velar por la estabilidad de la frontera.

“La Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional”, precisó.

A esta comunicación se refirió el empresario sudafricano, que fungió como consejero superior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que maneja varias empresas como Tesla, SpaceX, X y Neuralink. En su comentario planteó a Petro una pregunta que establece solo dos opciones: “Plata o plomo? (sic)”.

Elon Musk cuestionó al presidente
Elon Musk cuestionó al presidente Petro por su postura sobre la situación en Venezuela - crédito @elonmusk/X

El primer mandatario contestó al cuestionamiento de Musk, indicando que su comentario no respondió a su pregunta –aunque no formuló ningún interrogante que requiriera respuesta–. Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo con ninguna de las alternativas que planteó.

No doy plomo ni tengo plata. Ni pido. He sido elegido para hacer justicia a mi pueblo, he logrado muchas cosas y es mi pueblo el que decide si me defiende o no. Ni plata ni plomo amigo, amor y Libertad es lo que hace que podamos tener una mejor humanidad”, expuso.

Aunado a ello, se refirió a los avances tecnológicos espaciales detrás de los que está Musk, asegurando que los viajes al espacio deben tener un fin, que no es escapar de la Tierra; es “irrigar de vida el universo”.

Pero solo el cerebro humano en red puede lograr lo que usted sueña como individuo. Ni plata ni plomo. Amor y Libertad para los seres humanos todos son distinción”, concluyó.

El presidente Gustavo Petro respondió
El presidente Gustavo Petro respondió a Elon Musk, asegurando que no prefiere ni la plata ni el plomo; indicó que prefiere el amor y la libertad - crédito @petrogustavo/X

El concejal de Bogotá Papo Amín reaccionó a las declaraciones de Petro, afirmando que el primer mandatario sabe que podría tener el mismo destino que Nicolás Maduro, que enfrentará a la justicia de Estados Unidos por su presunta vinculación con el narcotráfico.

“¿Plata o plomo? Está con pánico el Presidente @petrogustavo. Sabe que si sigue por esos mismos pasos correrá el mismo camino del reo Nicolás Maduro. Consejo, NO desafíe al gobierno americano. Ya sabe de su poder”, sostuvo.

El concejal Papo Amín aseguró
El concejal Papo Amín aseguró que el presidente Petro está “con pánico” debido a las acciones de Estados Unidos en Venezuela - crédito @papoaminCD/X

La congresista Lina María Garrido se unió a la crítica del concejal, poniendo en duda los logros que, según el presidente, ha alcanzado durante su administración, que ya supera los tres años. Advirtió que en su Gobierno han aumentado los grupos armados, el secuestro y el reclutamiento de menores de edad. Además, aseguró que el sistema de salud se deterioró, se generó una crisis energética y en las finanzas públicas.

Y eso es solo la puntica… Por favor, no haga más cosas por Colombia y sepa que ¡JAMÁS vamos a defender criminales!”, señaló.

La congresista Lina María Garrido
La congresista Lina María Garrido expuso los problemas que se han presentado en Colombia durante la administración de Gustavo Petro - crédito @linamariagarri1/X

