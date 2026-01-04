Periodista colombiano fue retenido por la guardia venezolana en la frontera con Cúcuta: lo interrogaron y confiscaron su celular

Dubán Villamizar, periodista de Semana, fue retenido por la Guardia Nacional Bolivariana en la frontera Colombia-Venezuela - crédito X

Un periodista colombiano fue retenido por autoridades venezolanas mientras adelantaba un cubrimiento especial en la frontera entre Colombia y Venezuela.

El hecho ocurrió el sábado 3 de enero de 2026, cuando Dubán Villamizar, reportero del medio Semana, se encontraba informando desde el Puente Internacional Simón Bolívar, paso que comunica a San Antonio del Táchira con el municipio de Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Villamizar, que cubre temas de orden público para Semana, fue abordado por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras realizaba su trabajo periodístico en inmediaciones del puente fronterizo. Según el relato entregado por el comunicador, los uniformados lo empujaron y lo retuvieron contra su voluntad en cercanías de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, en territorio venezolano.

De acuerdo con la denuncia, el periodista fue cuestionado por los funcionarios sobre su presencia en la zona y sobre el trabajo que estaba realizando. “Me abordaron y me interrogaron: ‘¿Qué estaba haciendo aquí en territorio venezolano? ¿quién lo envió? ¿para quién trabaja? Aquí no puede estar’”, recordó Villamizar en declaraciones ofrecidas al medio para el que trabaja, en las que relató el trato recibido por parte de los guardias.

Retención e interrogatorio en la aduana

Los guardias cuestionaron el medio para el que el periodista trabaja y mencionaron a Vicky Dávila, ahora candidata presidencial - crédito Colprensa y X

Tras identificarse como periodista, Villamizar indicó que los funcionarios respondieron con señalamientos directos sobre el medio para el que labora. “Trabaja para ese medio amarillista, donde estaba Vicky Dávila, la que ahora es candidata a la Presidencia”, le manifestaron, según su testimonio.

El comunicador explicó que fueron dos miembros de la GNB quienes lo condujeron hasta un punto específico dentro de la Aduana de San Antonio del Táchira, donde continuaron con el interrogatorio. En ese lugar, los guardias le retiraron su micrófono, su teléfono celular y la credencial del medio, elementos que utilizaba para desarrollar el cubrimiento periodístico.

Durante la retención, Villamizar aseguró que los funcionarios revisaron de manera detallada el contenido de su dispositivo móvil. “Los guardias me revisaron la galería de fotos del celular y miraron los videos que había grabado donde estaba informando el panorama en esta zona de frontera”, agregó el periodista al relatar lo ocurrido.

El medio Semana rechazó el ataque a la libertad de prensa - crédito Colprensa

Según explicó, la retención se extendió por más de 20 minutos. Durante ese tiempo, los uniformados inspeccionaron el material audiovisual registrado y, posteriormente, procedieron a borrar los archivos relacionados con el cubrimiento que estaba realizando en la frontera.

Una vez eliminado el material audiovisual, los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana permitieron que Villamizar regresara a territorio colombiano y le devolvieron sus pertenencias. El periodista pudo continuar su desplazamiento sin que se le informara de alguna justificación formal sobre la retención o sobre la eliminación del contenido periodístico.

Tras conocerse la situación, el medio Semana rechazó públicamente lo ocurrido y manifestó su rechazo frente a lo que calificó como un ataque a la libertad de prensa por parte de las autoridades venezolanas.

Medidas del Gobierno colombiano frente a la seguridad nacional

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó la respuesta del Estado basada en diplomacia, atención humanitaria y seguridad - crédito Luisa González/REUTERS

En paralelo a estos hechos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en la madrugada del sábado la conclusión de un consejo extraordinario de seguridad nacional, convocado para analizar la situación en la frontera con Venezuela y las implicaciones para la seguridad del país.

Tras finalizar la reunión, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue el encargado de ofrecer el primer pronunciamiento oficial, explicando que el Gobierno activó una respuesta integral a la situación.

En materia de seguridad, el ministro afirmó que la directriz del Gobierno es mantener acciones contundentes contra los grupos armados ilegales que operan en la zona de frontera. “El presidente de la República de Colombia fue muy claro: máxima contundencia contra el cartel del ELN, máxima contundencia también contra los demás carteles como la Segunda Marquetalia o las disidencias de Mordisco que delinquen en la zona de frontera”, expresó.

El ministro confirmó el despliegue de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, con la participación del mando militar y de la Policía Nacional, con el fin de articular la respuesta del Estado frente a los retos de seguridad y atención humanitaria en la región fronteriza.