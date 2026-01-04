Colombia

Periodista colombiano fue retenido por la guardia venezolana en la frontera con Cúcuta: lo interrogaron y confiscaron su celular

El comunicador realizaba un trabajo informativo en el Puente Internacional Simón Bolívar cuando fue abordado por uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana

Guardar
Dubán Villamizar, periodista de Semana, fue retenido por la Guardia Nacional Bolivariana en la frontera Colombia-Venezuela - crédito X

Un periodista colombiano fue retenido por autoridades venezolanas mientras adelantaba un cubrimiento especial en la frontera entre Colombia y Venezuela.

El hecho ocurrió el sábado 3 de enero de 2026, cuando Dubán Villamizar, reportero del medio Semana, se encontraba informando desde el Puente Internacional Simón Bolívar, paso que comunica a San Antonio del Táchira con el municipio de Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Villamizar, que cubre temas de orden público para Semana, fue abordado por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras realizaba su trabajo periodístico en inmediaciones del puente fronterizo. Según el relato entregado por el comunicador, los uniformados lo empujaron y lo retuvieron contra su voluntad en cercanías de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, en territorio venezolano.

De acuerdo con la denuncia, el periodista fue cuestionado por los funcionarios sobre su presencia en la zona y sobre el trabajo que estaba realizando. “Me abordaron y me interrogaron: ‘¿Qué estaba haciendo aquí en territorio venezolano? ¿quién lo envió? ¿para quién trabaja? Aquí no puede estar’”, recordó Villamizar en declaraciones ofrecidas al medio para el que trabaja, en las que relató el trato recibido por parte de los guardias.

Retención e interrogatorio en la aduana

Los guardias cuestionaron el medio
Los guardias cuestionaron el medio para el que el periodista trabaja y mencionaron a Vicky Dávila, ahora candidata presidencial - crédito Colprensa y X

Tras identificarse como periodista, Villamizar indicó que los funcionarios respondieron con señalamientos directos sobre el medio para el que labora. “Trabaja para ese medio amarillista, donde estaba Vicky Dávila, la que ahora es candidata a la Presidencia”, le manifestaron, según su testimonio.

El comunicador explicó que fueron dos miembros de la GNB quienes lo condujeron hasta un punto específico dentro de la Aduana de San Antonio del Táchira, donde continuaron con el interrogatorio. En ese lugar, los guardias le retiraron su micrófono, su teléfono celular y la credencial del medio, elementos que utilizaba para desarrollar el cubrimiento periodístico.

Durante la retención, Villamizar aseguró que los funcionarios revisaron de manera detallada el contenido de su dispositivo móvil. “Los guardias me revisaron la galería de fotos del celular y miraron los videos que había grabado donde estaba informando el panorama en esta zona de frontera”, agregó el periodista al relatar lo ocurrido.

El medio Semana rechazó el
El medio Semana rechazó el ataque a la libertad de prensa - crédito Colprensa

Según explicó, la retención se extendió por más de 20 minutos. Durante ese tiempo, los uniformados inspeccionaron el material audiovisual registrado y, posteriormente, procedieron a borrar los archivos relacionados con el cubrimiento que estaba realizando en la frontera.

Una vez eliminado el material audiovisual, los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana permitieron que Villamizar regresara a territorio colombiano y le devolvieron sus pertenencias. El periodista pudo continuar su desplazamiento sin que se le informara de alguna justificación formal sobre la retención o sobre la eliminación del contenido periodístico.

Tras conocerse la situación, el medio Semana rechazó públicamente lo ocurrido y manifestó su rechazo frente a lo que calificó como un ataque a la libertad de prensa por parte de las autoridades venezolanas.

Medidas del Gobierno colombiano frente a la seguridad nacional

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó la respuesta del Estado basada en diplomacia, atención humanitaria y seguridad - crédito Luisa González/REUTERS

En paralelo a estos hechos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en la madrugada del sábado la conclusión de un consejo extraordinario de seguridad nacional, convocado para analizar la situación en la frontera con Venezuela y las implicaciones para la seguridad del país.

Tras finalizar la reunión, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue el encargado de ofrecer el primer pronunciamiento oficial, explicando que el Gobierno activó una respuesta integral a la situación.

En materia de seguridad, el ministro afirmó que la directriz del Gobierno es mantener acciones contundentes contra los grupos armados ilegales que operan en la zona de frontera. “El presidente de la República de Colombia fue muy claro: máxima contundencia contra el cartel del ELN, máxima contundencia también contra los demás carteles como la Segunda Marquetalia o las disidencias de Mordisco que delinquen en la zona de frontera”, expresó.

El ministro confirmó el despliegue de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, con la participación del mando militar y de la Policía Nacional, con el fin de articular la respuesta del Estado frente a los retos de seguridad y atención humanitaria en la región fronteriza.

Temas Relacionados

Periodista retenidoFrontera VenezuelaGuardia Nacional BolivarianaDubán VillamizarPuente Internacional Simón BolívarNicolás MaduroCaptura de MaduroColombia-Noticias

Más Noticias

Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”

El colombiano suma 15 anotaciones en la liga portuguesa y es la figura del equipo de la capital, al punto de que su técnico aseguró que puede hacer historia en poco tiempo

Rui Borges se rinde a

Esto vale en el mercado la sudadera que tenía Nicolás Maduro cuando fue arrestado

Después de que fue expuesta la primera fotografía del dictador tras ser capturado, en redes sociales se habló de la ropa que tenía puesta

Esto vale en el mercado

La CAR alertó que los embalses proveedores de agua a Bogotá perdieron capacidad en el cierre de 2025

La autoridad ambiental indicó que el volumen almacenado en el principal reservorio de la ciudad, el sistema Chingaza, descendió hasta el 69,16% al 31 de diciembre

La CAR alertó que los

Yeferson Cossio afirmó que hay una mujer “más bonita” que su prometida Carolina Gómez: las redes sociales reaccionaron

En su primer evento público tras superar problemas de salud, el famoso youtuber protagonizó momentos virales al bromear sobre el parecido entre su prometida y la influencer, alimentando la conversación digital sobre ambos

Yeferson Cossio afirmó que hay

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Con varios clubes iniciando su pretemporada, siguen los movimientos en este periodo de transferencias para el campeonato del primer semestre

EN VIVO Mercado de fichajes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio afirmó que hay

Yeferson Cossio afirmó que hay una mujer “más bonita” que su prometida Carolina Gómez: las redes sociales reaccionaron

Juanda Caribe fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Rui Borges se rinde a

Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Junior tendría listo al reemplazo de Didier Moreno, que se va del club tras cinco años y tres títulos

Luis Díaz sigue dándole dolores de cabeza al Barcelona: es “más completo” que Marcus Rashford

Jhon Arias marcó su primer gol con Wolverhampton y lideró la victoria ante West Ham en la Premier League