Colombia

Paola Turbay contó la historia de amor con su esposo y lo que le atrajó de él: “Lo vi y dije ‘este es’”

La exreina de belleza contó cómo conoció a Alejandro Estrada, el hombre que conquistó su corazón poco después de su participación en Miss Universo

Guardar
Paola Turbay contó cómo inició
Paola Turbay contó cómo inició su relación con su esposo Alejandro Estrada - crédito @paolaturbay/Instagram

Desde que se consagró como Señorita Colombia y luego se transformara en virreina en Miss Universo, Paola Turbay se ganó un lugar en el corazón de los colombianos gracias a su belleza y carisma. Esa experiencia le permitió a la bogotana incursionar en la actuación, con papeles tanto en Colombia como en Estados Unidos en una carrera que se mantiene hasta la actualidad.

Todo esto vino alternado con su vida familiar, que armó con su esposo Alejandro Estrada y sus hijos Sofía y Emilio. El hogar que formó con el empresario hace 33 años, terminó por ser ejemplar en el ámbito del entretenimiento, desmarcándose de controversias mediáticas.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La actriz, exreina nacional de la belleza y virreina en Miss Universo, fue la más reciente invitada a Rompiendo El Molde sección del programa La Red de Caracol Televisión a cargo del humorista Boyacoman.

Allí, Turbay recordó distintos aspectos de su vida profesional y personal, siendo uno de los más relevantes la historia de cómo surgió su relación sentimental y cómo esta transformó su vida, otorgándole estabilidad y respaldo en momentos clave de su vida.

La historia de amor entre
La historia de amor entre Paola Turbay y su esposo Alejandro Estrada resalta como una de las relaciones más estables y ejemplares del entretenimiento colombiano - crédito @paolaturbay/Instagram

Turbay contó que inició en la publicidad, figurando en comerciales, llevando a que los directores la tomaran en cuenta, pero el salto a reina de belleza le generó más dudas. “No me veía en esas, no estaba dentro de mis planes”, admitió. Sin embargo, terminaron por convencerla y pronto se ganó el apoyo que derivó en su consagración como Señorita Colombia, primero, y luego para rozar la corona de Miss Universo.

Sobre la decisión del jurado del certamen que la escogió como virreina detrás de la representante de Namibia, Turbay expresó que, contrario a la creencia popular de que el jurado decidió perjudicarla, prefirió tomárselo con más calma. “Todo el mundo estaba super emocionado. Hoy todos dicen ‘nos robaron’, pero la gente estaba feliz. Salió a la calle a tirar harina, huevos, de todo, porque nunca habíamos llegado a ese segundo lugar”, dijo.

En ese intercambio, Turbay compartió una afirmación contundente sobre el inicio de su historia de amor con Alejandro Estrada: “Yo lo vi y dije ‘este es’. Eso fue más por mi lado. A los 15 días de conocerlo ya estaba convencida de que él sería mi esposo”, relató entre risas. Este sentimiento prematuro, poco cotidiano, cimentó la base de una unión que describió como definitiva y plena.

Las palabras de Turbay reflejan una visión del matrimonio influenciada por las costumbres de los años 90, época en la que dar este paso a los 23 años era más habitual. Aunque Boyacomán insinuó que a esa edad las parejas solían ser más impulsivas Turbay insistió en la conexión y el cariño inmediatos que experimentó, reconociendo en su pareja virtudes que definieron su decisión: “El mío no era apendejado, era avispado y bien guapo”, remarcó Turbay.

Paola Turbay reconoció su papel
Paola Turbay reconoció su papel en 'La venganza de Analía 2' como uno de sus preferidos - crédito @paolaturbay/Instagram

Más allá de su faceta sentimental, Paola Turbay ponderó el equilibrio logrado entre la vida familiar y profesional. Narró que aplazó el inicio de una carrera en teatro musical, disciplina con la que soñó desde joven y para la que se formó en Estados Unidos, hasta asegurar la solidez de su hogar.

“Yo sabía que lo iba a hacer adelante porque no quería que interfiriera con mis horarios familiares. Hacer teatro es muy pesado, y antes era más pesado, porque los ensayos eran martes, miercoles, jueves, viernes, sábado y a veces domingo”, reconoció.

Por último, Turbay recordó algunos personajes interpretados a lo largo de su carrera y aseguró que Paulina Peña, el personaje antagonista que encarnó en la segunda parte de La Venganza de Analía fue uno de los más importantes de su carrera actoral.

Temas Relacionados

Paola TurbayAlejandro EstradaFarándula colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Un colombiano hará parte de la edición 2026 del Rally Dakar: debutará en la categoría Classic

Un piloto cafetero estará acompañado por un argentino en una de las competencias más peligrosas del mundo, que se realizará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita

Un colombiano hará parte de

La Selección Colombia confirma su plantilla para la Kings World Cup Nations 2026

Con James Rodríguez al frente de la presidencia y Sergio Verdirame como director técnico, el seleccionado se prepara para debutar ante Marruecos e iniciar su camino en el certamen que se disputará en Sao Paulo, Brasil

La Selección Colombia confirma su

Petro sorprende al mundo por su silencio tras captura de Nicolás Maduro y traslado a Estados Unidos: solo repostea publicaciones sobre el ataque

El dictador venezolano tendrá que responder ante la justicia norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico

Petro sorprende al mundo por

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia

Debido a la falta de minutos en Vélez, el guardameta tuvo la opción de volver al cuadro azul y su representante explicó cuál fue la decisión del guajiro

Millonarios estuvo a punto de

Luis Gilberto Murillo reconoció que Nicolás Maduro “lideró una dictadura en Venezuela”: “Está afectando la estabilidad”

Ante la situación que enfrenta el vecino país por la captura del dictador, el excanciller instó a priorizar una salida democrática

Luis Gilberto Murillo reconoció que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Youtube en Colombia: la lista

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Prometida de Jhonny Rivera recibió misterioso sobre en su cumpleaños: ¿qué contiene?

Yeferson Cossio afirmó que hay una mujer “más bonita” que su prometida Carolina Gómez: las redes sociales reaccionaron

Juanda Caribe fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Deportes

Millonarios estuvo a punto de

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Timonazo en Atlético Nacional pone en aprietos a David Ospina: este sería su nuevo portero para 2026

Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”

Junior tendría listo al reemplazo de Didier Moreno, que se va del club tras cinco años y tres títulos