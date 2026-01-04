Medellín implementa modelo de fotodetección con señalización y educación vial preventiva

Señalización preventiva y fotodetección en Medellín buscan promover el cumplimiento de normas de tránsito y reducir accidentes. - crédito Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, implementó un nuevo modelo de fotodetección que busca priorizar la prevención y la educación vial sobre las sanciones. La estrategia tiene como objetivo informar a los conductores y promover comportamientos responsables en la vía, con un enfoque pedagógico, de transparencia y planificación estratégica de la movilidad urbana.

El nuevo modelo abandona el esquema tradicional de multas automáticas y pasa a un sistema integral de señalización preventiva, que incluye avisos visibles, demarcación en el pavimento y señalización anticipada en todos los puntos de fotodetección de la ciudad. La intención es que los conductores reciban información clara y oportuna, fomentando el cumplimiento de las normas de tránsito y reduciendo riesgos de accidentes.

Como parte de esta transformación, se eliminaron sanciones específicas por situaciones como los cruces en semáforo amarillo o los bloqueos de intersecciones provocados por congestión vehicular, manteniendo el enfoque en la prevención de accidentes y la seguridad vial.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, señaló: “Este nuevo enfoque prioriza la educación, la transparencia y la prevención. En Medellín, la tecnología está al servicio de la seguridad vial”, indicando que la iniciativa busca acompañar a los conductores en su responsabilidad, más que imponer multas.

Mensajes pedagógicos y recordatorios de vencimiento de SOAT y Revisión Técnico Mecánica ayudan a los conductores a evitar sanciones. - crédito Alcaldía de Medellín

Registro actualizado en el RUNT y recordatorios preventivos

Como parte del modelo preventivo, la Administración Distrital hizo un llamado a los conductores para mantener sus datos actualizados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), a través del portal www.runt.gov.co. Esta actualización permite que los ciudadanos reciban notificaciones oficiales a tiempo, evitando sanciones por desconocimiento o información desactualizada.

De manera complementaria, la Alcaldía enviará mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas recordando el vencimiento del SOAT y la Revisión Técnico Mecánica. Los recordatorios se enviarán con 30, 15, 8 y 1 día antes del vencimiento, medida que desde noviembre de 2024 ha permitido reducir más de 11.000 fotodetecciones relacionadas con incumplimiento de estos requisitos legales. Este sistema refuerza la función preventiva del modelo y asegura que los ciudadanos cumplan con la normativa sin recurrir a sanciones inmediatas.

Los recursos obtenidos del sistema se destinan a modernizar semáforos, mejorar la infraestructura vial y apoyar campañas de educación vial. - crédito Alcaldía de Medellín

Recursos públicos y modernización del sistema

El nuevo modelo de fotodetección permite que la Administración gestione de forma directa comparendos, cámaras y la operación del Centro de Control de Tráfico, lo que ha representado un incremento del 125% en los ingresos de recursos públicos, alcanzando aproximadamente $100.006 millones anuales.

Estos recursos serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura vial, la modernización de semáforos, la mejora del transporte público y el desarrollo de campañas de educación y seguridad vial, garantizando que los recursos generados se reinviertan en el mismo sistema y en la prevención de accidentes de tránsito.

Operación a cargo de ESU

La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), 100% pública y adscrita al Conglomerado Público de Medellín, es la encargada de operar el sistema. La ESU cuenta con más de 40 años de experiencia y está especializada en seguridad, tecnología, redes y telecomunicaciones.

Actualmente, la empresa gestiona más de 3.200 cámaras de seguridad, 120 cámaras de reconocimiento de placas y la ciberseguridad del Distrito, además de brindar soporte, mantenimiento y modernización al sistema de fotodetección. La operación conjunta de las secretarías de Movilidad y Seguridad permite una gestión integrada y coordinada de la seguridad vial, digital y ciudadana, fortaleciendo la capacidad de supervisión y control de la ciudad.

El nuevo modelo permite gestionar comparendos y cámaras directamente desde la Alcaldía, fortaleciendo la seguridad vial. - crédito Alcaldía de Medellín

Señalización preventiva en toda la ciudad

Todos los puntos de fotodetección contarán con señalización preventiva e informativa diseñada para alertar y orientar a los conductores antes de cualquier posible infracción. Esta medida busca que los ciudadanos tomen decisiones informadas y cumplan con las normas de tránsito, contribuyendo a la reducción de accidentes y promoviendo una circulación más segura.

El Distrito enfatiza la importancia de actualizar los datos en el RUNT y de prestar atención a los recordatorios pedagógicos que envía la Secretaría de Movilidad, con el fin de prevenir sanciones y garantizar que la documentación esté vigente.

Con esta iniciativa, Medellín establece un modelo de gestión de tránsito basado en la prevención y la educación, con inversión en infraestructura, tecnología y estrategias de comunicación directa con los ciudadanos, fortaleciendo la seguridad vial y la confianza en la administración pública.