Luis Gilberto Murillo reconoció que Nicolás Maduro “lideró una dictadura en Venezuela”: “Está afectando la estabilidad”

El exministro Luis Gilberto Murillo aseguró que con la captura de Nicolás Maduro constituye el agotamiento de un sistema antidemocrático - crédito Carlos Ortega/EFE

La operación militar adelantada por Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero de 2026, que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, desencadenó una serie de respuestas y posicionamientos desde los países vecinos, uno de ellos, Colombia, que, najo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha respaldado –y también cuestionado– al régimen.

El exministro de Relaciones Exteriores y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo es uno de los políticos que dio a conocer su postura sobre la situación que afronta ahora la ciudadanía venezolana. En su cuenta de X, afirmó que en Venezuela regía un sistema antidemocrático al que Estados Unidos puso fin sin recurrir al diálogo.

Indicó que, como han advertido líderes políticos y la oposición colombiana, Maduro negó legitimidad democrática al impedir el desarrollo de unas elecciones libres y transparentes en julio de 2024 –en las que ganó por un presunto fraude electoral–. Reconoció entonces que fue un dictador en su país.

Nicolás Maduro fue capturado por las autoridades de Estados Unidos - crédito @realdonaldtrump/Truth Social

“Nicolás Maduro lideró una dictadura sin elecciones libres, sin actas verificables, sin transparencia ni una auditoría internacional creíble, no existió legitimidad democrática”, precisó, explicando que la ausencia de “garantías reales en los comicios, en los que el opositor Edmundo González, al parecer, era el verdadero vencedor, convirtieron la crisis de Venezuela en un problema regional. Esto, según advirtió, pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de todas las personas.

Asimismo, aclaró que lo que viene para Venezuela, en donde Estados Unidos podría tomar el control territorial, exige coordinación internacional y prioridad absoluta por la vida. Pues, a su juicio, se requiere de una “transición política real, pacífica, con garantías institucionales y un camino democrático sin exclusiones y sin revanchismos”. Advirtió entonces que ni Colombia ni la región pueden permitirse exposiciones a la confusión o a riesgos mayores para ciudadanos e instituciones.

“El futuro le pertenece al pueblo venezolano. Y es deber de Colombia y los países del hemisferio contribuir a que la salida sea democrática, digna y en paz”, añadió.

El excanciller Luis Gilberto Murillo aseguró que Nicolás Maduro lideró una dictadura en Venezuela - crédito @LuisGMurillo/X

Gobierno colombiano tomó medidas en la frontera con Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en relación con esta coyuntura, en el que expresó el rechazo del Gobierno colombiano a las acciones “armadas efectuadas contra la integridad territorial y autonomía política de la República Bolivariana de Venezuela”. En la comunicación oficial aseguró que la Nación mantiene un compromiso permanente con la paz, la seguridad regional y con la prohibición del uso de la fuerza.

Aunado a ello, propuso una salida diplomática a la situación, se ofreció para mediar en la crisis e hizo un llamado a la unidad y la solidaridad en América Latina ante lo que considera es la injerencia de un gobierno extranjero en Venezuela.

En tanto, el presidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía venezolana a resolver el caso por la vía del diálogo. Insistió “en la necesidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conozca la situación, en el marco de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales”.

El Gobierno colombiano tomó medidas para garantizar la seguridad de la población en la frontera con Venezuela - créditos Migración Colombia

Por otro lado, el Gobierno nacional dispuso del fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública en la frontera con Venezuela y elevó la capacidad de asistencia ante un posible incremento en los flujos migratorios. Además, indicó que se ordenó la activación inmediata de la embajada y los consulados en el país vecino para atender y proteger a los connacionales en ese territorio.

“La República de Colombia reitera su convicción de que solo a través del respeto al derecho internacional, la cooperación multilateral y la protección de la vida y la dignidad humanas será posible evitar una escalada de consecuencias imprevisibles para Venezuela, Colombia y toda la región de América Latina y el Caribe”, concluyó.