Colombia

Luis Gilberto Murillo reconoció que Nicolás Maduro “lideró una dictadura en Venezuela”: “Está afectando la estabilidad”

Ante la situación que enfrenta el vecino país por la captura del dictador, el excanciller instó a priorizar una salida democrática

Guardar
El exministro Luis Gilberto Murillo
El exministro Luis Gilberto Murillo aseguró que con la captura de Nicolás Maduro constituye el agotamiento de un sistema antidemocrático - crédito Carlos Ortega/EFE

La operación militar adelantada por Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero de 2026, que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, desencadenó una serie de respuestas y posicionamientos desde los países vecinos, uno de ellos, Colombia, que, najo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha respaldado –y también cuestionado– al régimen.

El exministro de Relaciones Exteriores y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo es uno de los políticos que dio a conocer su postura sobre la situación que afronta ahora la ciudadanía venezolana. En su cuenta de X, afirmó que en Venezuela regía un sistema antidemocrático al que Estados Unidos puso fin sin recurrir al diálogo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Indicó que, como han advertido líderes políticos y la oposición colombiana, Maduro negó legitimidad democrática al impedir el desarrollo de unas elecciones libres y transparentes en julio de 2024 –en las que ganó por un presunto fraude electoral–. Reconoció entonces que fue un dictador en su país.

Nicolás Maduro fue capturado por
Nicolás Maduro fue capturado por las autoridades de Estados Unidos - crédito @realdonaldtrump/Truth Social

Nicolás Maduro lideró una dictadura sin elecciones libres, sin actas verificables, sin transparencia ni una auditoría internacional creíble, no existió legitimidad democrática”, precisó, explicando que la ausencia de “garantías reales en los comicios, en los que el opositor Edmundo González, al parecer, era el verdadero vencedor, convirtieron la crisis de Venezuela en un problema regional. Esto, según advirtió, pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de todas las personas.

Asimismo, aclaró que lo que viene para Venezuela, en donde Estados Unidos podría tomar el control territorial, exige coordinación internacional y prioridad absoluta por la vida. Pues, a su juicio, se requiere de una “transición política real, pacífica, con garantías institucionales y un camino democrático sin exclusiones y sin revanchismos”. Advirtió entonces que ni Colombia ni la región pueden permitirse exposiciones a la confusión o a riesgos mayores para ciudadanos e instituciones.

“El futuro le pertenece al pueblo venezolano. Y es deber de Colombia y los países del hemisferio contribuir a que la salida sea democrática, digna y en paz”, añadió.

El excanciller Luis Gilberto Murillo
El excanciller Luis Gilberto Murillo aseguró que Nicolás Maduro lideró una dictadura en Venezuela - crédito @LuisGMurillo/X

Gobierno colombiano tomó medidas en la frontera con Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en relación con esta coyuntura, en el que expresó el rechazo del Gobierno colombiano a las acciones “armadas efectuadas contra la integridad territorial y autonomía política de la República Bolivariana de Venezuela”. En la comunicación oficial aseguró que la Nación mantiene un compromiso permanente con la paz, la seguridad regional y con la prohibición del uso de la fuerza.

Aunado a ello, propuso una salida diplomática a la situación, se ofreció para mediar en la crisis e hizo un llamado a la unidad y la solidaridad en América Latina ante lo que considera es la injerencia de un gobierno extranjero en Venezuela.

En tanto, el presidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía venezolana a resolver el caso por la vía del diálogo. Insistió “en la necesidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conozca la situación, en el marco de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales”.

El Gobierno colombiano tomó medidas
El Gobierno colombiano tomó medidas para garantizar la seguridad de la población en la frontera con Venezuela - créditos Migración Colombia

Por otro lado, el Gobierno nacional dispuso del fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública en la frontera con Venezuela y elevó la capacidad de asistencia ante un posible incremento en los flujos migratorios. Además, indicó que se ordenó la activación inmediata de la embajada y los consulados en el país vecino para atender y proteger a los connacionales en ese territorio.

“La República de Colombia reitera su convicción de que solo a través del respeto al derecho internacional, la cooperación multilateral y la protección de la vida y la dignidad humanas será posible evitar una escalada de consecuencias imprevisibles para Venezuela, Colombia y toda la región de América Latina y el Caribe”, concluyó.

Temas Relacionados

Luis Gilberto MurilloNicolás MaduroEstados UnidosVenezuelaCayó Nicolás MaduroAtaque de Estados Unidos a VenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Un colombiano hará parte de la edición 2026 del Rally Dakar: debutará en la categoría Classic

Un piloto cafetero estará acompañado por un argentino en una de las competencias más peligrosas del mundo, que se realizará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita

Un colombiano hará parte de

La Selección Colombia confirma su plantilla para la Kings World Cup Nations 2026

Con James Rodríguez al frente de la presidencia y Sergio Verdirame como director técnico, el seleccionado se prepara para debutar ante Marruecos e iniciar su camino en el certamen que se disputará en Sao Paulo, Brasil

La Selección Colombia confirma su

Petro sorprende al mundo por su silencio tras captura de Nicolás Maduro y traslado a Estados Unidos: solo repostea publicaciones sobre el ataque

El dictador venezolano tendrá que responder ante la justicia norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico

Petro sorprende al mundo por

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia

Debido a la falta de minutos en Vélez, el guardameta tuvo la opción de volver al cuadro azul y su representante explicó cuál fue la decisión del guajiro

Millonarios estuvo a punto de

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Con varios clubes iniciando su pretemporada, siguen los movimientos en este periodo de transferencias para el campeonato del primer semestre

EN VIVO Mercado de fichajes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Youtube en Colombia: la lista

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Paola Turbay contó la historia de amor con su esposo y lo que le atrajó de él: “Lo vi y dije ‘este es’”

Prometida de Jhonny Rivera recibió misterioso sobre en su cumpleaños: ¿qué contiene?

Yeferson Cossio afirmó que hay una mujer “más bonita” que su prometida Carolina Gómez: las redes sociales reaccionaron

Juanda Caribe fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Millonarios estuvo a punto de

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Timonazo en Atlético Nacional pone en aprietos a David Ospina: este sería su nuevo portero para 2026

Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”

Junior tendría listo al reemplazo de Didier Moreno, que se va del club tras cinco años y tres títulos