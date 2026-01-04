Colombia

La última llamada del exmánager de Diomedes Díaz: la clave que descartó robo y homicidio en Santa Marta

La investigación permitió establecer que no hubo participación de terceros y que el caso quedó cerrado sin responsables por identificar

Manuel José Páez, que fue
Manuel José Páez, que fue ex mánager de Diomedes Díaz, fue hallado muerto en un cerro de Santa Marta - crédito redes sociales

Las autoridades judiciales confirmaron los resultados finales de la investigación por la muerte de Manuel José Páez Álvarez, exmánager de Diomedes Díaz, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 30 de diciembre en un sector del cerro que conecta El Rodadero con las playas de Inca Inca y Calderón, en Santa Marta.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Santa Marta, no se trató de un robo, un homicidio ni un accidente. La conclusión se sustentó en el análisis de la escena, el estado del cuerpo, la ausencia de signos de violencia y un elemento clave, que fue la última llamada telefónica que realizó Páez Álvarez antes de ser encontrado sin vida.

El hallazgo y el avance de la investigación

El cuerpo de Manuel José Páez fue localizado en la parte baja del cerro alrededor del mediodía. Desde ese momento, se activaron los protocolos judiciales correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas en el lugar.

Las autoridades señalaron que la zona es frecuentada por caminantes y deportistas, razón por la cual inicialmente se evaluaron distintas hipótesis. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, los indicios apuntaron a que no existía participación de terceros.

El hallazgo del cuerpo sin
El hallazgo del cuerpo sin vida de Manuel José Páez, ex mánager de Diomedes Díaz, en un cerro de Santa Marta el 30 de diciembre, conmocionó a la comunidad artística y al público - crédito redes sociales

La llamada que permitió esclarecer el caso

Según estableció la investigación, Isabela Páez Ariza, hija del exmánager, fue la última persona que habló con él. La comunicación se produjo minutos antes de que el cuerpo fuera encontrado.

En su declaración ante las autoridades, la joven indicó que la conversación no correspondía a un diálogo cotidiano. De acuerdo con su testimonio, su padre se despidió, agradeció el tiempo compartido y manifestó que no deseaba continuar. Tras esa llamada, no volvió a comunicarse.

“Se estaba despidiendo. Agradeciendo el tiempo compartido, la vida, los momentos. Dijo que ya no quería estar”, relató la joven a los investigadores, según El Tiempo.

Este relato permitió a los investigadores reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar que Manuel José Páez era consciente de lo que iba a ocurrir.

Sin indicios de violencia ni robo

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Ríos, confirmó que el cuerpo fue encontrado con todas sus pertenencias personales, entre ellas el teléfono celular, documentos y objetos de valor.

De acuerdo con el material recopilado y los testimonios familiares, podemos establecer que no hubo participación de un tercero. Se descarta cualquier posibilidad de robo u homicidio”, señaló el oficial.

Asimismo, se informó que no se hallaron señales de forcejeo, lesiones defensivas ni rastros de violencia externa, lo que permitió descartar un hecho criminal.

Antecedentes de salud mental y una decisión previa

Durante el proceso investigativo, la familia aportó información relevante sobre el estado de salud de Páez Álvarez. Su hija indicó que presentaba antecedentes de trastorno de ansiedad y depresión, condición que era conocida por su círculo cercano.

Las autoridades establecieron que el exmánager había organizado previamente sus actividades. Vestía ropa cómoda, habitual para caminatas en ese sector, y se desplazó por una ruta que conocía.

Los investigadores concluyeron que no se trató de un acto impulsivo, sino de una decisión tomada con anterioridad.

El hecho generó reacciones de
El hecho generó reacciones de pesar en el entorno de Diomedes Díaz, debido al reconocimiento profesional de Páez en la industria musical - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

Trámites legales y traslado del cuerpo

Tras conocerse los resultados preliminares de la investigación, Isabela Páez se desplazó a Santa Marta para adelantar los trámites legales y reclamar el cuerpo de su padre.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a Ocaña, Norte de Santander, donde la familia realizó las exequias de manera privada.

Perfil de Manuel José Páez Álvarez

Manuel José Páez Álvarez fue una figura relevante en la industria musical colombiana, especialmente en el género vallenato. Entre 2005 y 2013, hizo parte del equipo empresarial de Diomedes Díaz, periodo en el que participó en la organización de conciertos, giras nacionales e internacionales y negociaciones contractuales.

Su labor se desarrolló principalmente en el ámbito administrativo y operativo, sin exposición pública, pero con incidencia directa en la estructura empresarial del artista.

En sus últimos años, Páez Álvarez residía en Santa Marta, donde mantenía una rutina alejada del entorno mediático y vinculada a actividades cotidianas.

La Policía Metropolitana de Santa
La Policía Metropolitana de Santa Marta concluyó que la muerte de Manuel José Páez Álvarez no estuvo relacionada con hechos delictivos ni con un accidente - crédito redes sociales

Investigación cerrada

La Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó que el caso fue cerrado y que no existen elementos para continuar con una investigación penal.

Las autoridades reiteraron que no hay delito que investigar ni responsables por individualizar, y que la información recopilada permite descartar cualquier intervención externa.

La última llamada telefónica, sumada al análisis técnico y testimonial, fue determinante para establecer las circunstancias del fallecimiento y dar por concluido el proceso judicial.

