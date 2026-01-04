La transición energética justa y la democratización del acceso: estos serán los retos del Gobierno en la agenda minera del 2026

El Ministerio de Minas de Colombia estableció como meta que el 20% de la matriz energética nacional provenga de fuentes limpias para 2026 - crédito Ministerio de Minas y Energía

El Ministerio de Minas de Colombia ha presentado los desafíos y metas clave para el sector energético y minero con vistas a 2026. El objetivo principal es acelerar la transición energética con enfoque “justo”, democratizar el acceso a la energía limpia y cumplir los compromisos climáticos adquiridos por el país.

De acuerdo con la hoja de ruta oficial, para 2026 se busca que, al menos, el 20% de la matriz energética nacional esté compuesta por fuentes limpias. Este avance es fundamental en la estrategia para reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero de cara a 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2050.

El plan contempla la expansión de la energía solar a través de proyectos de gran escala, acompañados de la inversión de 1,2 billones de pesos en soluciones fotovoltaicas destinadas a hogares, comunidades y zonas de difícil acceso.

Programas como Colombia solar y la estrategia 6GW+ buscan ampliar el acceso a la electricidad y disminuir la pobreza energética, con el propósito de bajar el costo de la factura de la luz y generar beneficios tanto sociales como económicos. Esta “transición energética justa” se orienta a integrar a comunidades históricamente marginadas en el desarrollo y gestión de la nueva matriz eléctrica nacional.

El plan de transición energética en Colombia busca reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 - crédito @MinEnergía/X

Además de la energía solar, las autoridades prevén el impulso a proyectos de geotermia, hidrógeno verde, bioenergía y proyectos eólicos costa afuera, mediante subastas y regulaciones específicas. Tales iniciativas están en línea con la meta de consolidar en 2026 un modelo energético difícil de revertir y capaz de sostener los avances ambientales proyectados.

El abastecimiento y la estabilidad de los precios del gas natural representan otro objetivo esencial. Según indicó la cartera, las recientes políticas han permitido mantener la oferta suficiente y controlar los precios, en especial para hogares y sectores como el transporte público.

En esta línea, se destacaronn los desarrollos de nuevas plantas de regasificación en Coveñas, Buenaventura y Ballenas, a cargo de Ecopetrol y la Transportadora de Gas Internacional (TGI), que buscarían romper monopolios históricos, ampliar la oferta y fortalecer la confiabilidad del sistema nacional.

En movilidad, el Ministerio se propone duplicar la matrícula de vehículos eléctricos en 2026, tras un incremento del 155% hasta octubre de 2025. El ingreso de nuevas marcas, el ensamblaje local y la multiplicación de puntos de carga estarían orientados a facilitar los desplazamientos en este tipo de automóviles en todo el país. También se impulsa la electrificación de unidades de transporte público y líneas férreas, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y avanzar en la descarbonización del sector.

La inversión de 1,2 billones de pesos en soluciones fotovoltaicas pretende ampliar el acceso a energía solar en hogares y zonas remotas - crédito Julia Symmes Cobb/Reuters

La transformación del sector minero enfocará sus esfuerzos en la formalización, el fortalecimiento del control público y la comercialización legal de oro. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha transferido ya dos comercializadoras de oro al Estado, que serán fusionadas para facilitar la venta legal y contrarrestar actividades criminales.

En paralelo, se promueve una reforma a la Ley Minera y la creación de ecominerales, iniciativas destinadas a optimizar la gestión estatal de los recursos nacionales y combatir la minería ilícita.

El proceso de modernización sectorial implica destrabar la ejecución de nuevas plantas, expandir la capacidad de las redes de transmisión y reforzar el diálogo social en el diseño de políticas públicas. El Ministerio aseguró que priorizará la necesidad de dejar atrás modelos basados en la gestión tecnocrática y corporativa.

Según la visión oficial, la democratización y apertura del debate sobre el futuro energético y minero desde 2022 sitúan la equidad social y el acceso universal como elementos centrales en la toma de decisiones del sector.

El Ministerio de Minas proyecta duplicar para 2026 la matrícula de vehículos eléctricos y expandir la red de carga a lo largo del país - crédito MinEnergía

Con estos avances, se espera que el sector constituya un motor no solo para la reducción de emisiones y el desarrollo económico, sino para la superación de la pobreza energética y el fortalecimiento de la paz duradera en Colombia.

La expectativa es que gran parte de la población acceda directamente a los beneficios de la transición hacia energías limpias y participe activamente en una transformación que redefine el modelo de crecimiento nacional.