Isabel Zuleta criticó acciones de Estados Unidos en Venezuela y Lina María Garrido reaccionó con burla: “Se ponen mansitos”

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta se pronunció sobre la situación que afronta Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que llevó a cabo un operativo militar que involucró ataques a bases militares en el país vecino. La congresista, afín al Gobierno nacional colombiano, aseguró que las acciones de la administración de Donald Trump constituyen una amenaza directa para Venezuela y para la soberanía de Colombia y la región.

En su declaración, publicada en sus redes sociales, recordó la alianza bilateral entre Colombia y Venezuela y lamentó el hecho de que sectores de la sociedad colombiana celebren la operación militar llevada a cabo por las autoridades estadounidenses. “Nos duele profundamente lo que sucedió esta madrugada. Pero más nos duele escuchar gente que promueve la violencia, el intervencionismo, que promueve la invasión y que está celebrando que el fascista Donald Trump ataque a nuestra América”, afirmó Zuleta.

Dirigiéndose especialmente a quienes han aplaudido la situación, la senadora recordó el apoyo que Venezuela brindó a los ciudadanos colombianos durante periodos en los que el conflicto armado interno se recrudeció. Señaló que miles de connacionales fueron acogidos en territorio venezolano en el pasado, y sostuvo que ese respaldo correspondía a la hermandad entre las naciones.

“Tenemos muchísimo que agradecerle a Venezuela. Muchísimo, porque fueron miles de colombianos que fueron recibidos en ese hermano país. Y nosotros hemos intentado recibirlos también cuando han tenido que salir de su país. Somos pueblos hermanos”, aclaró.

Para la congresista, la situación trasciende la figura de Maduro y se centra en la defensa de la soberanía de los países latinoamericanos. Por eso, criticó con dureza a los sectores de derecha en Colombia y el mundo, a quienes acusó de generar “asco y vergüenza” al no defender sus territorios.

Aunado a ello, advirtió sobre la posibilidad de que, tras el operativo en Venezuela, Estados Unidos busque apropiarse de bienes estratégicos en Sudamérica, como el oro, el uranio o el agua. Esto, teniendo en cuenta que Trump informó que grandes compañías estadounidenses explotarán el petróleo de Venezuela ante la caída de Maduro. “Esto no se trata de Maduro, esto se trata de la soberanía de nuestros pueblos, eso se trata de nuestras montañas, eso se trata de nuestro subsuelo, esto se trata de lo que somos como latinoamericanos”, señaló.

Lina María Garrido lanzó pulla a la izquierda

Las declaraciones de Zuleta causaron molestia. La representante a la Cámara Lina María Garrido, de Cambio Radical, se pronunció al respecto, criticando a la izquierda colombiana por cambiar el tono de sus discursos hacia el Gobierno Trump y hacia la oposición. Esto, teniendo en cuenta que Colombia, siendo un país productor de cocaína, está bajo la lupa de Estados Unidos.

“¡Qué risa! Cómo se ponen mansitos cuando ya los tienen bien clavados… ahí sí se les acaba la bravura, el discurso y hasta la soberbia. Se ponen reflexivos!!”, escribió la congresista de la oposición.

De hecho, Colombia se encuentra en una posición compleja ante la situación de Venezuela y el poder que proclama Estados Unidos, debido a que el presidente Donald Trump advirtió que el país está en la mira de las autoridades norteamericanas. En una rueda de prensa, envió un mensaje directo al mandatario Gustavo Petro, al que en varias oportunidades ha llamado narcodictador.

“Tiene fábricas de cocaína, tiene fábricas dónde hace cocaína, y sí, creo que voy a seguir con mi primera declaración. Está haciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos. Se tiene que cuidar su trasero”, indicó.

En su momento, Petro rechazó las advertencias del jefe de Estado estadounidense y aseguró que cualquier ataque perpetrado en suelo colombiano puede ser considerado un acto de guerra, así se busque justificar las acciones bajo la premisa de que se debe combatir el narcotráfico.