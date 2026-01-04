Colombia

Isabel Zuleta criticó acciones de Estados Unidos en Venezuela y Lina María Garrido reaccionó con burla: “Se ponen mansitos”

La congresista afín al Gobierno cuestionó el hecho de que el presidente Donald Trump busque extraer petróleo en suelo venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro

Guardar
La congresista advirtió posibles acciones de Estados Unidos en Colombia y otros países - crédito @ISAZULETA/X

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta se pronunció sobre la situación que afronta Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que llevó a cabo un operativo militar que involucró ataques a bases militares en el país vecino. La congresista, afín al Gobierno nacional colombiano, aseguró que las acciones de la administración de Donald Trump constituyen una amenaza directa para Venezuela y para la soberanía de Colombia y la región.

En su declaración, publicada en sus redes sociales, recordó la alianza bilateral entre Colombia y Venezuela y lamentó el hecho de que sectores de la sociedad colombiana celebren la operación militar llevada a cabo por las autoridades estadounidenses. “Nos duele profundamente lo que sucedió esta madrugada. Pero más nos duele escuchar gente que promueve la violencia, el intervencionismo, que promueve la invasión y que está celebrando que el fascista Donald Trump ataque a nuestra América”, afirmó Zuleta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Dirigiéndose especialmente a quienes han aplaudido la situación, la senadora recordó el apoyo que Venezuela brindó a los ciudadanos colombianos durante periodos en los que el conflicto armado interno se recrudeció. Señaló que miles de connacionales fueron acogidos en territorio venezolano en el pasado, y sostuvo que ese respaldo correspondía a la hermandad entre las naciones.

Isabel Zuleta criticó a la
Isabel Zuleta criticó a la derecha por respaldar a Estados Unidos y Lina María Garrido respondió con burla - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Colprensa

Tenemos muchísimo que agradecerle a Venezuela. Muchísimo, porque fueron miles de colombianos que fueron recibidos en ese hermano país. Y nosotros hemos intentado recibirlos también cuando han tenido que salir de su país. Somos pueblos hermanos”, aclaró.

Para la congresista, la situación trasciende la figura de Maduro y se centra en la defensa de la soberanía de los países latinoamericanos. Por eso, criticó con dureza a los sectores de derecha en Colombia y el mundo, a quienes acusó de generar “asco y vergüenza” al no defender sus territorios.

Aunado a ello, advirtió sobre la posibilidad de que, tras el operativo en Venezuela, Estados Unidos busque apropiarse de bienes estratégicos en Sudamérica, como el oro, el uranio o el agua. Esto, teniendo en cuenta que Trump informó que grandes compañías estadounidenses explotarán el petróleo de Venezuela ante la caída de Maduro. “Esto no se trata de Maduro, esto se trata de la soberanía de nuestros pueblos, eso se trata de nuestras montañas, eso se trata de nuestro subsuelo, esto se trata de lo que somos como latinoamericanos”, señaló.

Trump informó que grandes compañías
Trump informó que grandes compañías estadounidenses explotarán el petróleo de Venezuela ante la caída de Maduro - crédito Jonathan Ernst/Reuters

Lina María Garrido lanzó pulla a la izquierda

Las declaraciones de Zuleta causaron molestia. La representante a la Cámara Lina María Garrido, de Cambio Radical, se pronunció al respecto, criticando a la izquierda colombiana por cambiar el tono de sus discursos hacia el Gobierno Trump y hacia la oposición. Esto, teniendo en cuenta que Colombia, siendo un país productor de cocaína, está bajo la lupa de Estados Unidos.

¡Qué risa! Cómo se ponen mansitos cuando ya los tienen bien clavados… ahí sí se les acaba la bravura, el discurso y hasta la soberbia. Se ponen reflexivos!!”, escribió la congresista de la oposición.

La representante Lina María Garrido
La representante Lina María Garrido se burló de los políticos de izquierda que rechazaron las acciones de Estados Unidos - crédito @linamariagarri1/X

De hecho, Colombia se encuentra en una posición compleja ante la situación de Venezuela y el poder que proclama Estados Unidos, debido a que el presidente Donald Trump advirtió que el país está en la mira de las autoridades norteamericanas. En una rueda de prensa, envió un mensaje directo al mandatario Gustavo Petro, al que en varias oportunidades ha llamado narcodictador.

“Tiene fábricas de cocaína, tiene fábricas dónde hace cocaína, y sí, creo que voy a seguir con mi primera declaración. Está haciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos. Se tiene que cuidar su trasero”, indicó.

En su momento, Petro rechazó las advertencias del jefe de Estado estadounidense y aseguró que cualquier ataque perpetrado en suelo colombiano puede ser considerado un acto de guerra, así se busque justificar las acciones bajo la premisa de que se debe combatir el narcotráfico.

Temas Relacionados

Isabel ZuletaLina María GarridoDonald TrumpEstados UnidosCayó Nicolás MaduroAtaque de Estados Unidos a VenezuelaPetróleoColombia-Noticias

Más Noticias

Un colombiano hará parte de la edición 2026 del Rally Dakar: debutará en la categoría Classic

Un piloto cafetero estará acompañado por un argentino en una de las competencias más peligrosas del mundo, que se realizará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita

Un colombiano hará parte de

La Selección Colombia confirma su plantilla para la Kings World Cup Nations 2026

Con James Rodríguez al frente de la presidencia y Sergio Verdirame como director técnico, el seleccionado se prepara para debutar ante Marruecos e iniciar su camino en el certamen que se disputará en Sao Paulo, Brasil

La Selección Colombia confirma su

Petro sorprende al mundo por su silencio tras captura de Nicolás Maduro y traslado a Estados Unidos: solo repostea publicaciones sobre el ataque

El dictador venezolano tendrá que responder ante la justicia norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico

Petro sorprende al mundo por

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia

Debido a la falta de minutos en Vélez, el guardameta tuvo la opción de volver al cuadro azul y su representante explicó cuál fue la decisión del guajiro

Millonarios estuvo a punto de

Luis Gilberto Murillo reconoció que Nicolás Maduro “lideró una dictadura en Venezuela”: “Está afectando la estabilidad”

Ante la situación que enfrenta el vecino país por la captura del dictador, el excanciller instó a priorizar una salida democrática

Luis Gilberto Murillo reconoció que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Youtube en Colombia: la lista

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Paola Turbay contó la historia de amor con su esposo y lo que le atrajó de él: “Lo vi y dije ‘este es’”

Prometida de Jhonny Rivera recibió misterioso sobre en su cumpleaños: ¿qué contiene?

Yeferson Cossio afirmó que hay una mujer “más bonita” que su prometida Carolina Gómez: las redes sociales reaccionaron

Juanda Caribe fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Millonarios estuvo a punto de

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Timonazo en Atlético Nacional pone en aprietos a David Ospina: este sería su nuevo portero para 2026

Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”

Junior tendría listo al reemplazo de Didier Moreno, que se va del club tras cinco años y tres títulos