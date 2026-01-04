Gobierno de Colombia, junto con otros países, presentaron comunicado conjunto por la situación en Venezuela

Colombia y los demás países firmantes consideraron que las acciones de Estados Unidos crearon un precedente peligroso para la paz y la seguridad regional, además de poner en riesgo a la población civil - crédito Carlos Jasso/Luisa González/REUTERS

El Gobierno de Colombia, junto con Brasil, Chile, México, España y Uruguay, expresó su preocupación por los operativos militares de Estados Unidos en Venezuela, realizados el sábado 3 de enero de 2026, que resultaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez.

Según el comunicado, que fue compartido a través de varios perfiles estatales en redes sociales y publicado en el sitio web de la Cancillería, las acciones militares por el país norteamericano “contravienen los principios fundamentales” del derecho internacional.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, se lee en el documento conjunto.

Comunicado de Colombia, Brasil, Chile, México, Uruguay y España - crédito Cancillería de Colombia

Para el Gobierno Colombia, y los demás países firmantes, las acciones de Estados Unidos generan un precedente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil.

El comunicado conjunto señaló que la situación en Venezuela debe resolverse por la vía del diálogo, en apego al derecho internacional.

“Reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”, precisa el documento.

Por tal motivo, insistieron en que a través de un proceso político, pero liderado por Venezuela, puede llevar a un camino democrático.

“Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, se lee en el comunicado.

Colombia, Brasil, Chile, México, España y Uruguay hicieron un llamado a la unidad de la región.

“Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”, precisan los países firmantes.

El Gobierno de Colombia, junto con Brasil, Chile, México, España y Uruguay, le pidieron al Secretario General de las Naciones Unidas, así como a los Estados miembros a intervenir para desescalar las tensiones y buscar la paz en la región.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres - crédito Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

“Asimismo, exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”, se lee en el comunicado conjunto.

Finalmente, los países firmantes expresaron su preocupación por cualquier “intento de control gubernamental”, que, según las naciones, amenaza la estabilidad política y económica de la región.

“Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”, señala el documento.

Qué pasó en Venezuela

Explosiones de gran intensidad sacudieron Caracas cerca de las 02:00 a. m. hora local, generando alarma entre los habitantes de la ciudad. El estruendo se acompañó de ruidos atribuibles a aeronaves que cruzaban el cielo.

Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que se trató de una ofensiva militar de gran envergadura ejecutada por las fuerzas de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Jonathan Ernst/REUTERS

Trump utilizó su cuenta en Truth Social para comunicar que el operativo logró su objetivo principal: la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que fue trasladado junto a su esposa fuera de Venezuela en un avión militar estadounidense.