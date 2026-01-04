Colombia

Gobierno de Colombia, junto con otros países, presentaron comunicado conjunto por la situación en Venezuela

Colombia, Brasil, Chile, México, Uruguay y España indicaron que hay preocupación por los principios fundamentales del derecho internacional

Guardar
Colombia y los demás países
Colombia y los demás países firmantes consideraron que las acciones de Estados Unidos crearon un precedente peligroso para la paz y la seguridad regional, además de poner en riesgo a la población civil - crédito Carlos Jasso/Luisa González/REUTERS

El Gobierno de Colombia, junto con Brasil, Chile, México, España y Uruguay, expresó su preocupación por los operativos militares de Estados Unidos en Venezuela, realizados el sábado 3 de enero de 2026, que resultaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez.

Según el comunicado, que fue compartido a través de varios perfiles estatales en redes sociales y publicado en el sitio web de la Cancillería, las acciones militares por el país norteamericano “contravienen los principios fundamentales” del derecho internacional.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, se lee en el documento conjunto.

Comunicado de Colombia, Brasil, Chile,
Comunicado de Colombia, Brasil, Chile, México, Uruguay y España - crédito Cancillería de Colombia

Para el Gobierno Colombia, y los demás países firmantes, las acciones de Estados Unidos generan un precedente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil.

El comunicado conjunto señaló que la situación en Venezuela debe resolverse por la vía del diálogo, en apego al derecho internacional.

“Reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”, precisa el documento.

Por tal motivo, insistieron en que a través de un proceso político, pero liderado por Venezuela, puede llevar a un camino democrático.

“Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, se lee en el comunicado.

Colombia, Brasil, Chile, México, España y Uruguay hicieron un llamado a la unidad de la región.

“Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”, precisan los países firmantes.

El Gobierno de Colombia, junto con Brasil, Chile, México, España y Uruguay, le pidieron al Secretario General de las Naciones Unidas, así como a los Estados miembros a intervenir para desescalar las tensiones y buscar la paz en la región.

El Secretario General de las
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres - crédito Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

“Asimismo, exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”, se lee en el comunicado conjunto.

Finalmente, los países firmantes expresaron su preocupación por cualquier “intento de control gubernamental”, que, según las naciones, amenaza la estabilidad política y económica de la región.

“Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”, señala el documento.

Qué pasó en Venezuela

Explosiones de gran intensidad sacudieron Caracas cerca de las 02:00 a. m. hora local, generando alarma entre los habitantes de la ciudad. El estruendo se acompañó de ruidos atribuibles a aeronaves que cruzaban el cielo.

Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que se trató de una ofensiva militar de gran envergadura ejecutada por las fuerzas de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Jonathan Ernst/REUTERS

Trump utilizó su cuenta en Truth Social para comunicar que el operativo logró su objetivo principal: la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que fue trasladado junto a su esposa fuera de Venezuela en un avión militar estadounidense.

Temas Relacionados

Gobierno de ColombiaCancillería de ColombiaCayó Nicolás MaduroAtaque de EEUU a VenezuelaComunicado conjuntoVenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue la visita en Medellín del hijo de Nicolás Maduro para reunirse con narcos y grupos ilegales, según Estados Unidos: habría negociado drogas

La justicia estadounidense señala la participación del hijo del gobernante venezolano en acuerdos con grupos armados colombianos para facilitar el tráfico de drogas y armas, según expedientes que lo ubican como intermediario clave en la actividad ilícita transnacional

Así fue la visita en

Cada hora se presentaron cuatro casos de violencia sexual en Colombia, alertó la Defensoría del Pueblo

Según datos de la entidad nacional, más de 30.000 delitos sexuales ocurrieron en el país, entre enero y noviembre de 2025, de los cuales, la mayoría permanecen en etapa de indagación

Cada hora se presentaron cuatro

Cuerpo de Ana Villota Escandón fue hallado, tras 47 días de búsqueda por la emergencia en Silvania

Autoridades localizaron los restos humanos en el río Sumapaz, luego de trabajos conjuntos entre Bomberos y personal policial

Cuerpo de Ana Villota Escandón

Angélica Lozano contestó a mensaje de María José Pizarro: “Tantos gobiernos, partidos y líderes de izquierda optaron por mirar para otro lado”

Las declaraciones de las dos congresistas destacan diferencias tras la detención de Nicolás Maduro, con énfasis en el papel de la comunidad internacional

Angélica Lozano contestó a mensaje

Esta es la ubicación de los Ecopuntos dispuestos por la Uaesp que recibirán basura grande del 5 al 10 de enero

Este sistema está diseñado para recibir residuos de construcción, colchones, muebles, escombros y la basura que no puede ser recolectada en el modelo tradicional

Esta es la ubicación de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto fue lo que se

Esto fue lo que se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída del Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano regresó a Bogotá

Karen Sevillano regresó a Bogotá y ya está sufriendo con el cambio de clima de la capital del país afectando su piel

Elizabeth Loaiza señaló que tienen retenida a una de sus mascotas: “No descansaré hasta encontrarte”

Yina Calderón responde con humor a quienes la acusaron de exceso en el desfile de Año Viejo en su natal Oporapa

Chiara Ferragni les muestra Colombia a sus seguidores: está de vacaciones y pasó por Medellín y Cartagena

Actriz de ‘Betty la fea’ se lanzó a la música popular y reconoció que su hija fue un apoyo fundamental

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte

Jugador del Bayern Múnich llegó al entrenamiento con bafle y la canción de Luis Díaz a todo volumen