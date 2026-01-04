Colombia

Germán Vargas Lleras criticó el alza del salario mínimo y la emergencia económica decretada por Petro: “Decretazos ilegales”

El exvicepresidente colombiano cuestionó las recientes decisiones del Gobierno debido a sus posibles efectos negativos sobre el empleo y la economía en Colombia

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia - crédito Colprensa

El exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras cuestionó el aumento del salario mínimo y la declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno de Gustavo Petro, calificando estas medidas como “decretazos ilegales y populistas”.

Germán Vargas Lleras expresó fuertes críticas hacia las recientes decisiones adoptadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En una columna publicada en El Tiempo, el exfuncionario advirtió que el incremento del salario mínimo en un 23% y la declaración de emergencia económica representan acciones que, a su juicio, perjudican a la economía y la institucionalidad del país.

Germán Vargas Lleras cuestionó el
Germán Vargas Lleras cuestionó el aumento del salario mínimo y la declaratoria de emergencia económica - crédito @German_Vargas/X

Según Vargas Lleras, el aumento del salario mínimo no responde a criterios técnicos, sino a “una motivación electoral” que podría convertirse en la “principal bandera de las fuerzas petristas en las campañas al Congreso y a la Presidencia”.

El exvicepresidente sostuvo que este tipo de decisiones tienen un impacto negativo en el empleo formal, al señalar: “Sectores como la construcción, la seguridad privada, los ‘call centers’, los restaurantes y muchos otros ya han manifestado su profunda preocupación por la viabilidad de sus actividades”.

Para el líder político, el ajuste salarial obligará a las pequeñas y medianas empresas a realizar recortes de personal. “Harán sus primeros ajustes prescindiendo de parte de sus trabajadores. Este impacto que se traducirá en la pérdida de centenares de miles de empleos lo vamos a registrar de manera casi inmediata”, citó El Tiempo. Además, advirtió que parte de la fuerza laboral desplazada podría migrar a la informalidad.

Vargas Lleras también alertó sobre el efecto inflacionario que, en su opinión, desatará la medida. “El impacto más devastador lo veremos en inflación pura y dura. El peor de los castigos a los bolsillos de los más necesitados”, escribió en la columna. Mencionó que los primeros efectos se reflejarán en bienes y servicios indexados al salario mínimo, como los copagos en salud o los precios de vivienda de interés social.

Germán Vargas Lleras alertó sobre
Germán Vargas Lleras alertó sobre el efecto inflacionario que, en su opinión, desatará la medida - crédito @German_Vargas/X

El exvicepresidente criticó que el gobierno haya recurrido a la emergencia económica para intentar desindexar estos precios, argumentando que “como este gobierno todo lo improvisa, recién anuncian que usarán la emergencia económica para desindexarlos. Bien habían podido prever al menos este efecto automático”.

En otro apartado de su columna, Vargas Lleras calificó como “ilegal” el decreto que autoriza el incremento salarial. Argumentó que no se tuvieron en cuenta las variables económicas y sociales que la ley exige para este tipo de decisiones.

“El Consejo de Estado ya se ha pronunciado sobre estos requisitos legales que en esta oportunidad se han vulnerado ostensiblemente”, afirmó el exvicepresidente en el texto publicado por El Tiempo.

La comparación con la situación venezolana fue otro de los puntos destacados por Vargas Lleras. El exvicepresidente sostuvo que el camino elegido por el gobierno de Petro se asemeja al modelo aplicado durante los años de gobierno chavista.

“Este incremento obedece a una estrategia diseñada y puesta en marcha desde el primer día de gobierno y que es calcada de lo ocurrido en la Venezuela chavista”, afirmó. Recordó los efectos de los aumentos de salario mínimo en Venezuela, que derivaron en hiperinflación y pérdida de poder adquisitivo de la población.

En cuanto a la declaratoria de emergencia económica, Vargas Lleras sostuvo que la medida constituye “un atropello a la Constitución”. Argumentó que no existen hechos que perturben de manera grave e inminente el orden económico y social del país.

Según el exvicepresidente, el Ejecutivo adoptó esta decisión tras el rechazo del Legislativo a un proyecto tributario del Gobierno.

Según el Germán Vargas Lleras,
Según el Germán Vargas Lleras, el Ejecutivo adoptó esta decisión tras el rechazo del Legislativo a un proyecto tributario del Gobierno- crédito @German_Vargas/X

Vargas Lleras concluyó que corresponde a la Corte Constitucional actuar frente a este decreto. “Lo que le corresponde a la Corte Constitucional en este momento, y sin ninguna dilación, es suspender provisionalmente los efectos de este decreto abiertamente inconstitucional”, escribió en su columna. También anticipó que abordará en próximas entregas los tributos decretados bajo la emergencia.

