Fuerte accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté, dejó varios heridos

Un accidente de tránsito en la vía Zipaquirá - Ubaté a la altura del peaje de Casablanca, en el departamento de Cundinamarca, dejó varios heridos y generó preocupación en la comunidad durante los primeros días del 2026.

De acuerdo con información oficial, el siniestro ocurrió en la noche del viernes 2 de enero que involucró una minivan de carga, identificada con las placas XWB 625, y una buseta de servicio intermunicipal de Transportes Reina, con placas TSV 159.

Las autoridades detallaron que, tras el impacto, se desplegó un operativo de emergencia para asistir a los lesionados y garantizar su traslado oportuno a un centro asistencial.

Las imágenes tomadas por testigos y compartidas a través de plataformas digitales permitieron observar la magnitud de los daños: el bus de pasajeros, tras perder el control, descendió por una pendiente, mientras que el otro vehículo involucrado evidenció afectaciones severas en su parte frontal.

El hecho puso en alerta a los cuerpos de socorro de la región, quienes acudieron rápidamente al sitio para atender a los afectados y controlar el flujo vehicular en la zona, pues uno de los carriles fue afectado por el incidente.

Además, las autoridades se realizaban las labores de remoción y verificación de las circunstancias exactas en las que se produjo el choque.

En video quedó impactante accidente entre un motociclista y una vaca en las vías de Cundinamarca

Un incidente en el que un motociclista y una vaca colisionaron en una carretera del municipio de Sesquilé, en Cundinamarca, ha generado una amplia discusión en redes sociales sobre la seguridad vial y la responsabilidad tanto de los cuidadores de animales como de quienes circulan por estas zonas.

Un video que se difundió ampliamente en plataformas como X captó el momento exacto en que el conductor de la motocicleta impactó contra el animal, desencadenando una oleada de comentarios sobre la frecuencia de este tipo de situaciones en la región.

En las imágenes, se observa cómo varios bovinos avanzan hacia la carretera mientras un trabajador intenta controlar su paso. Según las versiones preliminares que circularon entre los ciudadanos y fueron replicadas en redes, los animales habrían escapado de un potrero cercano, cruzando la vía justo antes del accidente.

La grabación evidencia que el motociclista tenía la visibilidad reducida por la vegetación y los árboles cercanos, lo que impidió que lograra frenar a tiempo o esquivar a los animales. El choque ocurrió a las 6:09 a. m. del 31 de diciembre de 2025, cuando, ante la irrupción repentina de la vaca en la ruta, el conductor no tuvo margen para evitar el impacto.

Ambos, tanto el motorista como el animal, terminaron tendidos en el suelo tras la colisión. El video permite ver que, aunque la vaca consigue reincorporarse por sí sola, lo hace con dificultad y muestra señales claras de dolor al caminar. Por su parte, el motociclista permanece inmóvil sobre el asfalto, realizando pequeños movimientos que indicaban que estaba consciente en ese momento.

Poco después del accidente, una segunda persona aparece en la escena. Se trataría de un trabajador vinculado al predio de donde habrían escapado los animales, quien se acercó rápidamente al lugar para asistir al herido y apartar los restos de la motocicleta dispersos en la vía, minimizando así el riesgo de nuevas lesiones.

De inmediato, este hombre utilizó su teléfono móvil para contactar a los servicios de emergencia y reportar la situación, dando una respuesta rápida ante el siniestro.

El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad en la contención y manejo del ganado cerca de vías transitadas, así como sobre la necesidad de establecer medidas preventivas más efectivas en estos sectores de frecuente presencia animal y tráfico vehicular.