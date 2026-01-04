Como un capítulo de la Biblia: así fue como Gustavo Petro pasó de ser ‘compinche’ a negar tres veces a Nicolás Maduro, antes de que fuera capturado por Estados Unidos

El presidente colombiano había retomado las relaciones comerciales con el vecino país tras su llegada a la Casa de Nariño en 2022 - crédito Reuters

En la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, el dictador venezolano Nicolás Maduro fue capturado en un operativo realizado por las tropas militares de los Estados Unidos desarrollado en Caracas.

La operación generó todo tipo de reacciones en Colombia y en el mundo. Mientras que algunos celebraron la ejecución del operativo, otros consideraron como un ataque contra la democracia en Latinoamérica.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, desde el Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro, se optó por la activación de un amplio operativo de seguridad y la movilización asistencial en la frontera entre Colombia y Venezuela, con el fin de salvaguardar la soberanía nacional ante la crisis política que se presenta en el vecino país.

Incluso, el mandatario presentó su disposición como mediador para garantizar una salida del régimen por la vía del diálogo, tal como lo expreso en su cuenta de X.

“Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados (...) Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar el Consejo”, expresó Petro en sus redes sociales.

El presidente Gustavo Petro ordenó el despliegue de la fuerza pública en la frontera con Venezuela - crédito captura de pantalla / X

No obstante, antes de que se registrara el operativo contra Maduro, hubo episodios en los que el jefe de Estado colombiano mostró una postura diferencial con la dictadura venezolana, lo que evidenció las tensiones entre ambos dirigentes políticos.

El restablecimiento de relaciones entre Bogotá y Caracas fue una de las primeras acciones de Gustavo Petro al asumir la presidencia en 2022, tras la ruptura decretada por su antecesor Iván Duque en 2019.

Desde esa fecha, ambos mandatarios concretaron al menos seis encuentros para abrir embajadas y coordinar respuestas frente al narcotráfico y los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona fronteriza.

Sin embargo, las elecciones presidenciales en Venezuela, realizadas en julio de 2024, fue el puntapié inicial para el distanciamiento entre el Gobierno colombiano y el régimen venezolano.

En 2022, el Gobierno colombiano retomó relaciones con Nicolás Maduro - crédito Reuters

Petro no reconoce victoria de Maduro

El 31 de julio de 2024, tres días después de los comicios presidenciales en el vecino país, la relación entre Colombia y Venezuela entró en crisis tras los cuestionamientos del Gobierno colombiano a los resultados electorales, así como la posterior declaración del Consejo Nacional Electoral de Venezuela en favor de Maduro, sobre la candidatura del candidato opositor Edmundo González.

En la red social X, el presidente Gustavo Petro afirmó que existían “graves dudas” sobre el proceso electoral, por lo que instó a su homólogo a que se permitiera un escrutinio transparente y la publicación de las actas de votación para garantizar la legitimidad de los resultados.

“Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta”, indicó el jefe de Estado en su momento.

A través de X el presidente Petro hizo un llamado a la transparencia electoral en Venezuela - crédito @petrogustavo/X

También, le propuso a Nicolás Maduro que, al evocar al libertador Simón Bolívar, “recordar el espíritu de Chávez, y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los resultados nunca fueron expuestos por el régimen, por lo que en enero de 2025 Maduro fue posesionado. Al evento, no se contó con la asistencia de Gustavo Petro debido a que el mandatario advirtió que no se cumplieron sus peticiones, así como varios hechos de violencia contra líderes venezolanos.

“La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político al que fuimos invitados”, manifestó.

Pese a su cuestionamiento, se mantuvieron las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela.

Gustavo Petro confirmó que no asistirá a la posesión de Nicolás Maduro - crédito @petrogustavo/X

Segunda crítica de Petro a Maduro

En septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar al régimen chavista por la detención de Enrique Márquez, excandidato presidencial y figura de la oposición venezolana, que fue uno de los dirigentes detenidos antes de la posesión arbitraria de Maduro, siendo uno de los motivos por los que Gustavo Petro no asistió a su posesión.

“Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de colombianos en cárceles venezolanas. Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder”, comentó Petro en su momento.

También expresó que “la hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del diálogo, la reconciliación y la unión en Venezuela”.

A finales de 2025, Petro reiteró su solicitud de liberación para todos los presos políticos en Venezuela, incluyendo específicamente a Márquez, y propuso una amnistía general como mecanismo de reconciliación política.

Gustavo Petro cuestionó privación de la libertad de líderes opositores venezolanos - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Petro llama ‘dictador’ a Maduro

Al no obtener una respuesta de la dictadura de Maduro, como dice el adagio popular, ese episodio fue “la gota que derramó el vaso”.

El 17 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro utilizó explícitamente el término ‘dictador’ contra su homólogo venezolano por primera vez durante su mandato presidencial.

En su cuenta de X, el mandatario aseveró que ese calificativo obedecía a la concentración de poderes que tenía el líder del régimen chavista en ese país, pero recalcó que no hay evidencia de que sea un narcotraficante, como lo señaló el gobierno de los Estados Unidos.

“Maduro es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es una narrativa de los EE. UU.”, comentó.

Petro señaló la concentración de poderes en Venezuela y cuestionó las acusaciones internacionales sobre narcotráfico contra Nicolás Maduro. - crédito @petrogustavo/X

Días posteriores a su declaración, el mandatario reafirmó su postura frente a la dictadura de Maduro en una rueda de prensa.

“¿Que yo apoyo una dictadura? No, no apoyo una dictadura. Apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre la fuerza de Venezuela y de su pueblo. Punto”, señaló.

El presidente recordó que no reconoció las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro en 2024 - crédito Redes sociales/X