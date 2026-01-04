Colombia no estaba lista para enfrentar el operativo de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Maduro, explicó experto

Ante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, las miradas se pusieron sobre Colombia por su preparación en lo que ocurre en el país vecino - crédito Andrew Kelly/Reuters - Presidencia - Rayner Peña/EFE

El 3 de enero de 2026, un ataque militar sorpresivo de Estados Unidos contra puntos estratégicos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen, dejaron al mundo en estado de shock. Este episodio de gran magnitud, que duró solo 140 minutos, marcó un antes y un después en la historia del continente americano.

Para Colombia, con una extensa frontera de 2.200 kilómetros con Venezuela, los efectos de esta operación no se hicieron esperar. La situación exigió que el Gobierno colombiano tomara medidas inmediatas para mitigar el impacto de la crisis en su territorio.

Con el fin de entender mejor la dinámica de este conflicto y la posición de Colombia, Infobae Colombia conversó con el politólogo e internacionalista Ronal F. Rodríguez, un experto reconocido por su trabajo en el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario; él analizó si el país que presidente Gustavo Petro estaba realmente preparada para enfrentar las consecuencias de un evento tan inesperado.

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó un ataque militar sorpresivo contra Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro - crédito Andrés Galeano/Reuters

El experto comenzó su intervención hablando sobre el historial de relaciones entre Colombia y el país hoy lidera Donald Trump, particularmente en situaciones de tensión: “Nosotros hemos tenido dificultades con los Estados Unidos en otros momentos. Estados Unidos ha tratado de ejercer su poder de forma desproporcionada en Colombia en momentos crudos de nuestra historia, como la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra los carteles, o el mismo conflicto armado. Sin embargo, siempre tuvimos un liderazgo que sabía sopesar la situación con los Estados Unidos”.

Según Rodríguez, durante esas crisis pasadas, Colombia manejó sus relaciones con Washington con astucia, resolviendo situaciones complejas sin que trascendieran demasiado en los medios de comunicación.

No obstante, el politólogo señaló que la situación actual es diferente, especialmente debido al estilo de liderazgo de Petro: “Tenemos un presidente que se encarga de exacerbar los ánimos. Está más preocupado por hablarle a la galería, por los ‘me gusta’ en redes sociales, que por resolver la situación. Eso ha tenido efectos negativos al punto que, en más de 200 años de relación bilateral, estamos en el peor momento de esa relación”.

El politólogo e internacionalista Ronal F. Rodríguez expresó su preocupación por la falta de preparación de Colombia ante el ataque sorpresivo de Estados Unidos a Venezuela - crédito Shutterstock

El futuro de Colombia en medio de este nuevo conflicto internacional sigue siendo incierto. Aunque las medidas adoptadas hasta ahora son importantes para mitigar los impactos inmediatos de la crisis, la situación podría evolucionar rápidamente. Las tensiones entre los dos países más poderosos del continente, Estados Unidos y Venezuela, siguen siendo un factor de riesgo para la estabilidad regional. Además, el papel de Colombia, atrapada entre ambos actores, se perfila como crucial en los próximos meses.

Rodríguez concluyó su análisis afirmando que Colombia debe adoptar una postura más estratégica para proteger sus intereses nacionales, sin descuidar su papel en la región. “El desafío de Colombia es poder manejar su relación con Estados Unidos de manera más equilibrada, como lo hizo en el pasado, y sin olvidar que, a pesar de las diferencias con Venezuela, la paz y la estabilidad en la región deben ser la prioridad”.

Destacó que, debido al conflicto entre las dos naciones, era claro que Colombia no estaba preparada para este ataque, ya que carecía de una estrategia diplomática, un plan militar adecuado, ni un enfoque claro para enfrentar el inevitable éxodo de venezolanos, que iba a ocurrir mientras se trataba de estabilizar la situación interna del país.

Estados Unidos, bajo la supervisión de Donald Trump, llevó un exitoso operativo en Venezuela que terminó con la captura del líder del régimen Nicolás Maduro - crédito Kuba Atys/Reuters

“Creo que es el peor momento para una situación bélica en el país hermano”, señaló el experto en su análisis para Infobae Colombia. Explicó que, a pesar de los esfuerzos de cooperación internacional, Colombia es especialmente afectada este año por la pérdida del apoyo de agencias como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglás en inglés) , que históricamente es uno de los principales aliados de Colombia en términos de recursos.

“Colombia, como principal receptor de cooperación norteamericana en la región, es tal vez el país que lleva el lastre más grande”, añadió. Además, Rodríguez apuntó que las agencias de Naciones Unidas, como Acnur y la OIM, que serían fundamentales para abordar las consecuencias humanitarias de la crisis, vieron un recorte significativo en sus recursos.

“Es una institución que está pasando por su peor momento en la historia, siendo objeto de escándalos e incluso de peleas internas entre sus altos funcionarios”, advirtió Rodríguez. Esta falta de capacidad institucional, según el experto, dificulta aún más la respuesta del gobierno colombiano a las crisis que se derivan del conflicto venezolano.

De acuerdo con el experto, Colombia carece de una estrategia diplomática, un plan militar adecuado y recursos para enfrentar un posible éxodo masivo de venezolanos - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

El analista destacó la grave situación de desplazamiento interno en Colombia, especialmente en las zonas fronterizas como el Catatumbo, donde el conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc desplazó a más de 83.000 personas: “Es el desplazamiento humano más grande en la última década, no por migración, sino por desplazamiento interno debido al conflicto”.

A lo anterior, se suma el hecho de que Colombia enfrenta un gobierno que, según Rodríguez, no está preparado para gestionar una crisis de tal magnitud: “No tenemos en este momento en el Estado colombiano la gente idónea para abordar una crisis de esta naturaleza”. Rodríguez criticó la estrategia diplomática del presidente Gustavo Petro, a quien acusó de priorizar una “diplomacia de redes sociales” en lugar de una respuesta seria y coordinada a los problemas internacionales.

Aunque reconoció que la intervención militar de Estados Unidos es absolutamente reprochable, Rodríguez consideró que el régimen venezolano es igualmente responsable de llevar la situación a un extremo que desbordó las capacidades diplomáticas: “Venezuela es una dictadura que se burló de una negociación y que planteó que la situación llegara hasta este extremo, lo cual hace que sea mucho más grave en este momento”.

Para Rodríguez, la situación no solo es crítica por la tensión con Estados Unidos y Venezuela, sino por la debilidad del liderazgo colombiano. “El Estado colombiano pasa por su peor momento y tiene el peor liderazgo posible para enfrentar una situación de esta naturaleza”.

Colombia, tradicionalmente el principal receptor de cooperación norteamericana en la región, se enfrenta a graves dificultades tras la pérdida de apoyo - crédito TLW

Colombia tomó algunas medidas tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela

En respuesta a los acontecimientos, el Gobierno colombiano desplegó a 30.000 soldados a lo largo de la frontera para reforzar la soberanía nacional y proteger a la población civil ante posibles incursiones de grupos como el ELN.

Además, se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, Santander, ciudad fronteriza, para coordinar las operaciones de seguridad y mitigar cualquier amenaza a la estabilidad interna del país. Se reforzó también la protección de las embajadas y consulados de Estados Unidos y Venezuela, ubicados en Bogotá y otras ciudades del país.

En cuanto a la reacción oficial del Gobierno de Colombia, se expresó una condena firme contra la operación militar estadounidense. El presidente Petro calificó la acción como una clara violación del derecho internacional y resaltó la necesidad de una solución negociada al conflicto.

Experto advirtió que el país no tiene un liderazgo adecuado para manejar la crisis de esta magnitud, como la de Estados Unidos y Venezuela - crédito Cancillería

En este sentido, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo de buscar alternativas pacíficas para resolver la crisis que afecta tanto a Venezuela como a los países vecinos.