Bruce Mac Master calificó como “populista” el aumento del salario mínimo para 2026: “Afecta a los más vulnerables”

El incremento del salario mínimo decretado para 2026 fue calificado como una decisión “populista” por Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

En una columna publicada en El Tiempo, el directivo advirtió sobre los efectos que esta medida podría tener sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, al tiempo que cuestionó la viabilidad y sostenibilidad de la decisión.

Según expuso Mac Master en su análisis, “quienes acuden a las estrategias populistas saben que tienen la inmensa ventaja de que sus argumentos son muy difíciles de controvertir en el mundo de las batallas por las narrativas”.

Para el líder gremial, el anuncio del aumento respondió a “un objetivo altamente deseable en cualquier sociedad como es el de aumentar los ingresos de un grupo importante de la sociedad”, pero lo hizo “sin importar sus consecuencias, su viabilidad y sus efectos especialmente sobre la población más vulnerable”.

El presidente de la Andi criticó que la decisión se adoptó “a espaldas, incluso, de las instancias definidas por la Constitución para dar estos debates, incluyendo los representantes de los trabajadores”.

De acuerdo con la columna difundida por El Tiempo, la discusión pública sobre el salario mínimo se presentó como un enfrentamiento entre ricos y pobres, pero el dirigente empresarial sostuvo que el verdadero impacto recae sobre “la vida cotidiana de millones de hogares: el arriendo, el transporte, los servicios, la comida, el empleo”.

En palabras de Mac Master, el aumento decretado “a primera vista se presenta como una decisión solidaria y justa, puede terminar siendo fuente de inmensa pobreza y de aumento de la inequidad”.

El dirigente fundamentó su advertencia en datos sobre el mercado laboral colombiano, señalando que “más de 13 millones de personas no cuentan con un trabajo formal”, y que dentro de ese grupo, “11,3 millones tienen ingresos inferiores al salario mínimo”.

Según el análisis recogido por El Tiempo, “para ellos, este aumento no significa ningún ingreso adicional. No recibirán un peso más. Sin embargo, sí enfrentarán las consecuencias económicas, especialmente a través de un mayor costo de vida”.

De acuerdo con el presidente de la Andi, los trabajadores informales recibieron en 2025 “un poco más de un millón de pesos de ingresos totales”, mientras que los formales superaron los “2,5 millones mensuales”.

Cada movimiento hacia la informalidad, sostuvo Mac Master, implica una reducción de ingresos cercana al 60%. “El primer grupo cuenta con 13 millones de personas; el segundo, solo con 10 millones. Allí está la gran diferencia de nuestro país”, puntualizó el empresario.

El directivo también afirmó que la decisión anunciada por el Gobierno implica una transferencia de recursos que afectará directamente a los sectores más pobres.

“Con esta decisión se les quitarán recursos a los 11 millones más pobres de Colombia. Se trata de una decisión altamente regresiva”, indicó el líder de la Andi en su columna.

La columna señala que sectores económicos como el floricultor, los ‘call centers’, el comercio, el turismo y numerosas pequeñas empresas enfrentarán dificultades para sostener su actividad debido al incremento salarial. Mac Master consideró que la medida, aunque popular, encierra riesgos para la estabilidad de estos sectores.

El presidente de la Andi también abordó las implicaciones fiscales de la decisión. “El Gobierno acaba de decretar una emergencia económica para crear nuevos impuestos por 16 billones de pesos, la autoridad que analiza las finanzas públicas –el Carf– ha dicho que con esta medida se requerirán 5,3 billones más. ¿Está el Gobierno dispuesto a pagarlos? ¿Con qué recursos?”, cuestionó el empresario en la columna reproducida por El Tiempo.

Finalmente, el directivo planteó interrogantes sobre los motivos detrás de la decisión oficial: “¿Entramos al populismo pleno? ¿Importan más las elecciones y los votos que el bienestar de todos los colombianos? ¿O se trata de una agenda más profunda que no hemos terminado de comprender?”, concluyó Mac Master en su texto.