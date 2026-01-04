Colombia

Bruce Mac Master calificó como “populista” el aumento del salario mínimo para 2026: “Afecta a los más vulnerables”

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia alertó que la decisión del Gobierno podría perjudicar a los sectores más vulnerables

Guardar
"La discusión de salario mínimo
"La discusión de salario mínimo debe ser la búsqueda de las mejores condiciones para los trabajadores en forma individual y para sus familias", dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi -- crédito Colprensa

El incremento del salario mínimo decretado para 2026 fue calificado como una decisión “populista” por Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

En una columna publicada en El Tiempo, el directivo advirtió sobre los efectos que esta medida podría tener sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, al tiempo que cuestionó la viabilidad y sostenibilidad de la decisión.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según expuso Mac Master en su análisis, “quienes acuden a las estrategias populistas saben que tienen la inmensa ventaja de que sus argumentos son muy difíciles de controvertir en el mundo de las batallas por las narrativas”.

Bruce Mac Master advirtió sobre
Bruce Mac Master advirtió sobre los efectos que esta medida podría tener sobre los sectores más vulnerables de la sociedad - crédito Shutterstock

Para el líder gremial, el anuncio del aumento respondió a “un objetivo altamente deseable en cualquier sociedad como es el de aumentar los ingresos de un grupo importante de la sociedad”, pero lo hizo “sin importar sus consecuencias, su viabilidad y sus efectos especialmente sobre la población más vulnerable”.

El presidente de la Andi criticó que la decisión se adoptó “a espaldas, incluso, de las instancias definidas por la Constitución para dar estos debates, incluyendo los representantes de los trabajadores”.

De acuerdo con la columna difundida por El Tiempo, la discusión pública sobre el salario mínimo se presentó como un enfrentamiento entre ricos y pobres, pero el dirigente empresarial sostuvo que el verdadero impacto recae sobre “la vida cotidiana de millones de hogares: el arriendo, el transporte, los servicios, la comida, el empleo”.

En palabras de Mac Master, el aumento decretado “a primera vista se presenta como una decisión solidaria y justa, puede terminar siendo fuente de inmensa pobreza y de aumento de la inequidad”.

El dirigente fundamentó su advertencia en datos sobre el mercado laboral colombiano, señalando que “más de 13 millones de personas no cuentan con un trabajo formal”, y que dentro de ese grupo, “11,3 millones tienen ingresos inferiores al salario mínimo”.

Bruce Mac Master fundamentó su
Bruce Mac Master fundamentó su advertencia en datos sobre el mercado laboral colombiano - crédito Colprensa

Según el análisis recogido por El Tiempo, “para ellos, este aumento no significa ningún ingreso adicional. No recibirán un peso más. Sin embargo, sí enfrentarán las consecuencias económicas, especialmente a través de un mayor costo de vida”.

De acuerdo con el presidente de la Andi, los trabajadores informales recibieron en 2025 “un poco más de un millón de pesos de ingresos totales”, mientras que los formales superaron los “2,5 millones mensuales”.

Cada movimiento hacia la informalidad, sostuvo Mac Master, implica una reducción de ingresos cercana al 60%. “El primer grupo cuenta con 13 millones de personas; el segundo, solo con 10 millones. Allí está la gran diferencia de nuestro país”, puntualizó el empresario.

El directivo también afirmó que la decisión anunciada por el Gobierno implica una transferencia de recursos que afectará directamente a los sectores más pobres.

“Con esta decisión se les quitarán recursos a los 11 millones más pobres de Colombia. Se trata de una decisión altamente regresiva”, indicó el líder de la Andi en su columna.

La columna señala que sectores económicos como el floricultor, los ‘call centers’, el comercio, el turismo y numerosas pequeñas empresas enfrentarán dificultades para sostener su actividad debido al incremento salarial. Mac Master consideró que la medida, aunque popular, encierra riesgos para la estabilidad de estos sectores.

Bruce Mac Master consideró que
Bruce Mac Master consideró que la medida, aunque popular, encierra riesgos para la estabilidad de estos sectores - crédito Andi

El presidente de la Andi también abordó las implicaciones fiscales de la decisión. “El Gobierno acaba de decretar una emergencia económica para crear nuevos impuestos por 16 billones de pesos, la autoridad que analiza las finanzas públicas –el Carf– ha dicho que con esta medida se requerirán 5,3 billones más. ¿Está el Gobierno dispuesto a pagarlos? ¿Con qué recursos?”, cuestionó el empresario en la columna reproducida por El Tiempo.

Finalmente, el directivo planteó interrogantes sobre los motivos detrás de la decisión oficial: “¿Entramos al populismo pleno? ¿Importan más las elecciones y los votos que el bienestar de todos los colombianos? ¿O se trata de una agenda más profunda que no hemos terminado de comprender?”, concluyó Mac Master en su texto.

Temas Relacionados

Bruce Mac MasterSalario mínimoAndiGustavo PetroGobierno PetroSalario mínimo 2026Aumento salario mínimoColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Polo Polo revivió discurso de Gustavo retando a Trump y pidió a Estados Unidos repetir acciones militares esta vez en Colombia: “Ahí lo tienes”

El representante a la Cámara aseguró que el gobierno Norteamericano tiene la capacidad para capturar al jefe de Estado colombiano, pese a críticas por posible invasión extranjera en América Latina

Miguel Polo Polo revivió discurso

Jugador del Bayern Múnich llegó al entrenamiento con bafle y la canción de Luis Díaz a todo volumen

El equipo bávaro reanudará la competencia en la Bundesliga enfrentando al Wolfsburg el domingo 11 de enero en condición de local

Jugador del Bayern Múnich llegó

El vicecanciller Mauricio Jaramillo habló sobre el control fronterizo con Venezuela: “Colombia no tiene ningún interés en cerrar la frontera”

Jaramillo aclaró que es indispensable que se mantengan abiertos los pasos en la zona debido a la migración y el comercio que sostiene a toda el área fronteriza

El vicecanciller Mauricio Jaramillo habló

Actriz de ‘Betty la fea’ se lanzó a la música popular y reconoció que su hija fue un apoyo fundamental

Marcela Posada reconoció que siempre buscó el apoyo de sus parejas, pero tenía que su hija crecer y avanzar en sus estudios universitarios en producción de videos para darle el impulso necesario

Actriz de ‘Betty la fea’

Armada de Colombia rescata a 20 personas tras el hundimiento de un velero en Cartagena

La operación de auxilio fue desplegada en la madrugada ante una emergencia registrada en las aguas de Bocachica, donde un grupo de náufragos fue hallado luego chocar con una embarcación de carga

Armada de Colombia rescata a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El efecto dominó de la

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Actriz de ‘Betty la fea’

Actriz de ‘Betty la fea’ se lanzó a la música popular y reconoció que su hija fue un apoyo fundamental

Pipe Calderón se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y habría lanzado pulla a Petro: “Digan ustedes quién sigue”

Daiky Gamboa, amigo de Karol G, reivindicó la alegría venezolana: “Imagínese que le quiten todo lo que usted tiene”

Paola Turbay contó en qué se gastó el premio que le dieron como reina: así comenzó la carrera de la ex Señorita Colombia

En video: Estas son las fallas por las que Blessd canceló su concierto en Cartagena

Deportes

Jugador del Bayern Múnich llegó

Jugador del Bayern Múnich llegó al entrenamiento con bafle y la canción de Luis Díaz a todo volumen

Gol de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con el Real Betis ante el Real Madrid: dejó tirado a Thibaut Courtois

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Esta es la situación médica-familiar de Daniel Cataño que permitiría su llegada a un equipo grande de Medellín