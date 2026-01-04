Bogotá habilitó 520 cirugías gratuitas de esterilización para animales en enero de 2026

La Unidad de Cuidado Animal realizará 520 cirugías gratuitas de esterilización en Bogotá entre el 5 y el 14 de enero de 2026 - crédito iStock

La Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) anunció el inicio de las primeras 520 cirugías gratuitas de esterilización para perros y gatos en Bogotá durante enero de 2026.

De acuerdo con información difundida por AnimalesBog y confirmada por la propia entidad, el programa se desarrollará entre el lunes 5 y el miércoles 14 de enero, bajo la modalidad de atención por orden de llegada hasta agotar los cupos diarios.

La iniciativa está dirigida a mascotas pertenecientes a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 o de familias en condición de vulnerabilidad, incluyendo recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes.

El programa de esterilización beneficia a mascotas de estratos 1, 2 y 3 y a familias en condición de vulnerabilidad en Bogotá - crédito prensa Idpyba

Las personas interesadas deberán acudir a la sede de la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en el barrio El Muelle de la localidad de Engativá (carrera 106A # 67-02), a partir de las 7:00 a. m., según detalló el instituto en su convocatoria.

Requisitos y proceso previo a la cirugía

El Idpyba especificó que los animales deben encontrarse en buen estado de salud, tener entre 4 meses y 8 años de edad y, en el caso de las hembras, no estar en celo ni gestación.

La institución recomendó realizar exámenes prequirúrgicos, como cuadro hemático, ALT y creatinina, antes del procedimiento, aunque no los exige como requisito obligatorio. Además, los animales deben presentarse en ayuno de ocho horas respecto a alimento sólido y tres horas para líquidos.

Para el día de la jornada, los ciudadanos deben ser mayores de edad y presentar el turno asignado, una fotocopia reciente de un recibo público que acredite el estrato (no mayor a tres meses) y una copia de la cédula de ciudadanía.

Los perros deben llevar collar y traílla, y en caso de ser de manejo especial o mostrar nerviosismo, utilizar bozal. Los gatos deben transportarse en guacal o maletín especial. También se solicita llevar un collar isabelino para el posoperatorio y una cobija para el animal, debido al frío tras la intervención.

Seguridad y gratuidad del servicio

La entidad distrital enfatizó que el servicio es completamente gratuito y ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante la jornada.

Así lo reiteró el Instituto en su comunicación: “Este servicio es totalmente gratuito y ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el desarrollo de la jornada”.

Además, se aconseja a los usuarios seguir cuidadosamente las recomendaciones del equipo médico tras las cirugías, con el fin de asegurar la recuperación de los animales.

Llamado a la ciudadanía y objetivo de la campaña

El Idpyba extendió una invitación a la ciudadanía para participar en estas jornadas, con el objetivo de promover una Bogotá más animalista y avanzar en la protección y el bienestar de los animales domésticos.

Las campañas de esterilización buscan controlar la población animal y reducir el abandono en una Bogotá con más de tres millones de animales callejeros - crédito Andina

Según el Instituto, la implementación de campañas de esterilización gratuitas constituye una de las principales estrategias para controlar la población animal en la ciudad y reducir el abandono.

La jornada, que cuenta con una oferta de 520 cupos habilitados en este primer ciclo del año, forma parte del compromiso institucional con la salud pública y el bienestar animal, de acuerdo con lo sostenido por el propio Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Para destacar

En Colombia existen más de tres millones de perros y gatos callejeros, según organizaciones dedicadas al rescate y protección animal. Las cifras se sustentan en proyecciones oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Este organismo señaló que una gata y su descendencia pueden engendrar hasta 28.812 crías en cinco años, mientras que una perra y su descendencia alcanzarían unas 50.000 en ese lapso, aumentando la cantidad de animales expuestos a abandono, enfermedades y violencia.