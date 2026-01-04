Colombia

Bogotá habilitó 520 cirugías gratuitas de esterilización para animales en enero de 2026

La jornada busca beneficiar a mascotas de familias vulnerables en la ciudad. Conozca aquí los requisitos

La Unidad de Cuidado Animal
La Unidad de Cuidado Animal realizará 520 cirugías gratuitas de esterilización en Bogotá entre el 5 y el 14 de enero de 2026

La Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) anunció el inicio de las primeras 520 cirugías gratuitas de esterilización para perros y gatos en Bogotá durante enero de 2026.

De acuerdo con información difundida por AnimalesBog y confirmada por la propia entidad, el programa se desarrollará entre el lunes 5 y el miércoles 14 de enero, bajo la modalidad de atención por orden de llegada hasta agotar los cupos diarios.

La iniciativa está dirigida a mascotas pertenecientes a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 o de familias en condición de vulnerabilidad, incluyendo recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes.

El programa de esterilización beneficia a mascotas de estratos 1, 2 y 3 y a familias en condición de vulnerabilidad en Bogotá

Las personas interesadas deberán acudir a la sede de la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en el barrio El Muelle de la localidad de Engativá (carrera 106A # 67-02), a partir de las 7:00 a. m., según detalló el instituto en su convocatoria.

Requisitos y proceso previo a la cirugía

El Idpyba especificó que los animales deben encontrarse en buen estado de salud, tener entre 4 meses y 8 años de edad y, en el caso de las hembras, no estar en celo ni gestación.

La institución recomendó realizar exámenes prequirúrgicos, como cuadro hemático, ALT y creatinina, antes del procedimiento, aunque no los exige como requisito obligatorio. Además, los animales deben presentarse en ayuno de ocho horas respecto a alimento sólido y tres horas para líquidos.

Para el día de la jornada, los ciudadanos deben ser mayores de edad y presentar el turno asignado, una fotocopia reciente de un recibo público que acredite el estrato (no mayor a tres meses) y una copia de la cédula de ciudadanía.

El programa de esterilización beneficia a mascotas de estratos 1, 2 y 3 y a familias en condición de vulnerabilidad en Bogotá

Los perros deben llevar collar y traílla, y en caso de ser de manejo especial o mostrar nerviosismo, utilizar bozal. Los gatos deben transportarse en guacal o maletín especial. También se solicita llevar un collar isabelino para el posoperatorio y una cobija para el animal, debido al frío tras la intervención.

Seguridad y gratuidad del servicio

La entidad distrital enfatizó que el servicio es completamente gratuito y ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante la jornada.

Así lo reiteró el Instituto en su comunicación: “Este servicio es totalmente gratuito y ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el desarrollo de la jornada”.

Además, se aconseja a los usuarios seguir cuidadosamente las recomendaciones del equipo médico tras las cirugías, con el fin de asegurar la recuperación de los animales.

Llamado a la ciudadanía y objetivo de la campaña

El Idpyba extendió una invitación a la ciudadanía para participar en estas jornadas, con el objetivo de promover una Bogotá más animalista y avanzar en la protección y el bienestar de los animales domésticos.

Las campañas de esterilización buscan controlar la población animal y reducir el abandono en una Bogotá con más de tres millones de animales callejeros

Según el Instituto, la implementación de campañas de esterilización gratuitas constituye una de las principales estrategias para controlar la población animal en la ciudad y reducir el abandono.

La jornada, que cuenta con una oferta de 520 cupos habilitados en este primer ciclo del año, forma parte del compromiso institucional con la salud pública y el bienestar animal, de acuerdo con lo sostenido por el propio Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Para destacar

En Colombia existen más de tres millones de perros y gatos callejeros, según organizaciones dedicadas al rescate y protección animal. Las cifras se sustentan en proyecciones oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Este organismo señaló que una gata y su descendencia pueden engendrar hasta 28.812 crías en cinco años, mientras que una perra y su descendencia alcanzarían unas 50.000 en ese lapso, aumentando la cantidad de animales expuestos a abandono, enfermedades y violencia.

