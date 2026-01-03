Trágico accidente en Bello dejó dos muertos: uno de los fallecidos es la madre del presidente del Concejo municipal

Dos personas murieron tras un aparatoso accidente en la vía La Seca, sentido sur - norte, jurisdicción de Bello - crédito x.

Dos personas murieron la mañana del viernes 2 de enero de 2026 tras un accidente de tránsito en la vía a La Seca, en el sector del barrio La Gabriela de Bello, Antioquia. Entre las víctimas se encuentra Astrid Eugenia Arboleda Benjumea, de 53 años, madre de Jhon Ánderson Arango Arboleda, presidente del Concejo de Bello.

La cifra de fallecidos marca el inicio de las estadísticas de siniestros viales en Bello para 2026, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), luego de que el municipio cerrara 2025 con 43 víctimas fatales de las cuales 32 eran motociclistas, seguidos por ocho peatones y una persona que viajaba en automóvil.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El hecho ocurrió hacia las 5:00 a.m. cuando el conductor de un Chevrolet Spark perdió el control del vehículo, que tras volcarse impactó contra un poste. Johan Vásquez Ruiz, de 39 años y conductor del automotor, también perdió la vida en el lugar. Ambos cuerpos fueron atendidos por agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Bello.

Las autoridades ordenaron el cierre del corredor vial hasta finalizar las diligencias judiciales. La medida no generó mayores congestiones debido al bajo flujo vehicular habitual en esa zona actualmente.

La Alcaldía de Bello envió sus condolencias a la familia de Arango Arboleda expresando su apoyo en el difícil momento por el que atraviesan.

“Un mensaje de consuelo a su familia y expresamos nuestra solidaridad en esta pérdida irreparable. Rogamos al Todopoderoso fortaleza para este difícil momento”. Desde el Concejo de Bello señalaron: “nos unimos a su dolor y enviamos un abrazo de solidaridad en este difícil momento”.

El hecho ocurrió hacia las 5:00 a.m. cuando el conductor de un Chevrolet Spark perdió el control del vehículo, que tras volcarse impactó contra un poste - crédito Freepik

Frente a los hechos, el concejal Jhon Anderson Arango Arboleda afirmó que el caso continúa en etapa de investigación, por lo que aún no cuentan información concluyente sobre las causas del accidente.

“El hecho fue atendido por la Secretaría de Movilidad en horas de la madrugada. Por ahora no se ha establecido el vínculo de la persona quién conducía y estamos a la espera de que las autoridades entreguen un informe más detallado”, señaló en rueda de prensa.

En esta coyuntura, el Concejo de Bello hizo un llamado a la ciudadanía para que maneje con responsabilidad en las vías. Así mismo, expresó su acompañamiento institucional al presidente de la Corporación y a sus allegados, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este hecho que enluta el municipio.

A este episodio en Bello se suma el volcamiento de un bus con 40 pasajeros en la vía que conecta Sabanalarga y Medellín, que generó la movilización de las autoridades en el municipio de Olaya, en Antioquia. El accidente, que no dejó víctimas fatales, motivó el traslado de tres personas al hospital de Santa Fe de Antioquia para una valoración médica exhaustiva.

Accidente de bus intermunicipal en Antioquia dejó varios heridos - crédito redes sociales/X

Los pasajeros describieron la experiencia como “un milagro”, dada la magnitud del suceso y el estado en que quedó el vehículo. Según el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, son casi dos decenas de heridos.

“Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Olaya nos reporta accidente por volcamiento de bus en la vía Olaya - Sucre, sector de La Uvera, que cubría la ruta Sabanalarga - Medellín. La emergencia es atendida por bomberos del municipio de Olaya. Hasta el momento se reportan 18 personas con lesiones leves que están siendo trasladadas a centros de salud de Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Olaya. Desde el Dagran atentos para articular acciones. Circular con precaución por la zona, debido al derramamiento de ACPM sobre la vía”.

Un bus intermunicipal se volcó aparatosamente al borde de una carretera en Antioquia - crédito redes sociales/X

Las causas del siniestro aún no han sido establecidas. Las autoridades locales investigan si el incidente se debió a una posible falla técnica o a condiciones adversas en la carretera.El personal de tránsito municipal de Olaya se encargó de coordinar tanto la atención de los heridos como la seguridad de la zona afectada, además de organizar el retiro del bus volcado para restablecer la circulación hacia la capital del departamento.