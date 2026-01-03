Por captura de Nicolás Maduro, Katherine Miranda señaló que “algunos políticos colombianos” salieron a defender “su régimen”: “¡Vayan tomando nota!”

La representante a la Cámara por Bogotá descalificó a los dirigentes políticos que salieron a rechazar la intervención estadounidense en Venezuela que dio con la caída de Nicolás Maduro - créditos Catalina Olaya/Colprensa

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro la madrugada del sábado 3 de enero de 2025 en una operación militar que recibió luz verde desde hace varios días atrás por parte del presidente de los EE. UU. Donald Trump, según CNN provocó revuelo en Colombia.

Todo se dio luego de que el mandatario Gustavo Petro alertó sobre una ofensiva militar que se estaba presentando en Venezuela, y que dio con el arresto del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Como parte de las reacciones en contra por parte de la oposición y de algunos dirigentes políticos cercanos a la coalición del Pacto Histórico (partido del gobierno), la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda (Alianza Verde) se despachó en contra de quienes salieron a rechazar la caída de Maduro.

“Aunque resulte increíble, veo por aquí algunos políticos colombianos defendiendo a Maduro y su régimen”, inicia el mensaje que Miranda publicó en su cuenta de X.

Miranda apuntó contra los políticos colombianos que apoyan el rechazo del operativo militar en Venezuela que permitió la captura del dictador Nicolás Maduro - crédito @KatheMirandaP/X

Al final la congresista advirtió que se deben tener en cuenta a quienes salgan a respaldar las palabras de Gustavo Petro que repudió los ataques militares y el operativo en Caracas que dio con el líder del régimen venezolano.

“¡Vayan tomando nota!" finaliza su mensaje Miranda.

Debido a esto, varios dirigentes políticos salieron a responderle a Miranda, entre ellas la senadora Sandra Ramírez (Comunes) salió a responderle a la representante.

“Defendemos la soberanía de un pueblo señora Miranda, la vida del pueblo Venezolano. ¿Ya vio las consecuencias del ataque indiscriminado de EEUU en Caracas? Que el odio no le nuble la realidad que implica un bombardeo a un país”, contestó Ramírez.

A su vez, el ex alcalde de Cali y embajador de Colombia en Palestina Jorge Iván Ospina replicó a las palabras de Miranda: “No seas torpe condenamos el bombardeo, las muertes provocadas y la inestabilidad a la que lleva a la región. Tu torpeza es directamente proporcional a sus intereses personales”.

La senadora del partido Comunes Sandra Ramírez y el embajador de Colombia en Palestina Jorge Iván Ospina reaccionaron a la publicación de Miranda en X la madrugada del sábado 3 de enero de 2025 - créditos @SandraComunes/X | @JorgeIvanOspina/X

Otra de las que se sumó a defender la soberanía de Venezuela fue la aspirante a la Cámara de Representantes por bogotá y activista progobierno Laura Daniela Beltrán, conocida en rede sociales como Lalis.

“No, señora. Estamos defendiendo la vida de inocentes, estamos defendiendo la soberanía de sus pueblos. Usted que va a saber de eso, si lo único que hace es vender principios, VENDIDA!!”, le dijo la influencer a la congresista de la Alianza Verde.

“¡Dios! Asco me da la gente así“, sentenció Lalis sobre Miranda.

Mientras que el precandidato presidencial y ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas contestó en la misma publicación de la representante: “No les va a llegar el billete para elecciones , y Petro está asustado porque lo van a sapear”.

Laura Daniela Beltrán, la influencer y activista progobierno que aspira a la Cámara de Representantes también le contestó a Katherine Miranda - crédito @smilelalis/X