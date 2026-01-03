Colombia

Lidio García se pronunció sobre la caída de Nicolás Maduro en Venezuela: “Los últimos años han sido una página oscura”

El presidente del Senado aseguró que espera que la ciudadanía pueda superar la nueva etapa política que enfrenta, en la que Estados Unidos busca tomar el control del país

El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, aseguró que espera que en Venezuela se lleven a cabo elecciones libres, tras la caída de Maduro - crédito Senado

El presidente del Senado de la República, Lidio García, reaccionó a la situación que se vive en Venezuela, donde la población afronta incertidumbre, molestia y alegría por la intervención que hizo el Gobierno de Estados Unidos en su país, el cual incluyó ataques a bases militares y la captura del dictador Nicolás Maduro, que fue trasladado a Nueva York.

A través de su cuenta de X, aseguró que respalda la democracia de Venezuela y las expectativas de la ciudadanía, que espera la recuperación de la institucionalidad en su país. Advirtió que durante muchos años, la población venezolana ha sido víctima de todo tipo de violencias, que han afectado su calidad de vida.

Los últimos años han sido una página oscura en la historia de Venezuela, marcada por el desconocimiento de los derechos fundamentales, el irrespeto a la voluntad popular y el deterioro de las instituciones democráticas”, precisó el líder del cuerpo colegiado en la red social.

Expresó entonces su solidaridad con la población venezolana, indicando que existe esperanza de que supere la situación actual y de que se formen instituciones independientes y autónomas. Auguró también la realización de elecciones presidenciales que sí sean libres y transparentes.

Reiteramos nuestro compromiso con los principios democráticos y confiamos en que el pueblo venezolano reconstruya una democracia limpia, sólida y duradera, que impulse el desarrollo, la prosperidad y la paz”, señaló.

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, mostró su respaldo a la población venezolana - crédito @Lidiosenado/X

Al igual que el presidente del Senado, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia se pronunció, respaldando la caída del régimen en Venezuela. Aseguró que su poder representaba una amenaza para la democracia de Colombia y para los procesos electores del país, que se llevarán a cabo en 2026.

“Algunos sectores han cuestionado la actuación de los Estados Unidos, argumentando que constituye una vulneración de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, el régimen de Maduro ha violado de manera sistemática y prolongada los principios esenciales de esa misma Carta, erosionando desde hace años el orden jurídico internacional que hoy se invoca de forma selectiva”, precisó.

La senadora y precandidata Paloma Valencia respaldó la captura de Nicolás Maduro - crédito @PalomaValenciaL/X

Trump pretende gobernar Venezuela

En una rueda de prensa, el presidente Donald Trump confirmó el “éxito” de la operación militar llevada a cabo en el país, a través de la cual se logró la captura de Maduro. Aseguró que, por ahora, Estados Unidos tomará el control del territorio y no ningún político venezolano, hasta que se garantice un cambio de administración que, a su juicio, sea adecuado.

Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa. No podemos arriesgarnos a que otra persona tome el control de Venezuela que no tenga en cuenta el bien del pueblo venezolano. Hemos tenido décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda”, indicó el mandatario estadounidense a los medios.

Explicó que uniformados altamente entrenados fueron los que se encargaron del operativo, que, según se había determinado, pudo haber implicado un segundo ataque, pero no fue necesario, puesto que las autoridades lograron detener al dictador rápidamente. Con este resultado, Estados Unidos ahora llegará a Venezuela para tomar decisiones y permitir que algunas compañías de su país exploten petróleo en ese territorio.

El presidente Donald Trump busca tomar el control de Venezuela y advierte sobre acciones que podrían recaer sobre Colombia - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, aseveró.

De igual manera, advirtió que lo sucedido en Venezuela podría reflejarse en Colombia, donde el narcotráfico es un flagelo que no ha podido eliminarse y que, por el contrario, se mantiene y crece en materia de producción de cocaína y cultivos de hoja de coca.

