La perturbadora confesión de un asesino serial de 10 adultos mayores y un menor de edad en Risaralda: “Ver sangre me tranquiliza”

Juan Carlos Villa Cardona se movía en áreas rurales del municipio de Santa Rosa de Cabal - crédito Fiscalía General de la Nación | Pexels

Durante varios años, comunidades rurales del departamento de Risaralda (región del Eje Cafetero) vivieron bajo la amenaza de una serie de homicidios que afectó a una población en específico: adultos mayores que residían solos en fincas y viviendas apartadas.

Las muertes marcadas por una violencia extrema, mantuvieron en vilo a la región hasta que las autoridades lograron identificar un patrón común y, finalmente, al responsable: Juan Carlos Villa Cardona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este hombre, hoy condenado a más de 45 años de prisión, confesó haber matado a más de diez personas de la tercera edad y reveló detalles inquietantes sobre sus crímenes en entrevistas desde la cárcel, en diálogo con el programa Séptimo día.

De acuerdo con las investigaciones, Villa Cardona utilizaba un método basado en el engaño. Se presentaba en veredas como La Paloma, en Santa Rosa de Cabal, haciéndose pasar por sordomudo.

Portaba un aviso escrito en el que solicitaba ayuda económica para su madre, lo que facilitaba su acceso a los hogares de las víctimas y le permitía ganarse rápidamente su confianza.

La mayoría de los casos documentados involucran a personas mayores de 80 años, seleccionadas por su vulnerabilidad y aislamiento.

El hombre nació en el municipio de Quimbaya (Quindío), pero sus crímenes en su mayoría de cometieron en áreas rurales cerca al casco urbano de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) - crédito Corazón de Colombia/Facebook

Una vez dentro de las viviendas, el comportamiento de Villa Cardona se transformaba.

Según expertos citados por el programa Más Allá del Silencio Podcast, como el psicólogo forense Belisario Valbuena, la supuesta discapacidad era en realidad una táctica para observar el entorno, detectar dinero y objetos de valor y elegir el momento oportuno para atacar.

A su vez, el subintendente Jairo Martínez, y que participó en las investigaciones, detalló que en algunos casos, como el triple homicidio de Mélida González, Bernardo Giraldo y Ana Isabel Giraldo.

Las víctimas presentaban múltiples heridas con arma cortopunzante en cuello, brazos y piernas, lo que evidenciaba la saña de los ataques.

Mientras tanto y desde prisión, Villa Cardona ha hecho declaraciones que han generado impacto y debate.

En las entrevistas concedidas al pódcast y el programa televisivo, el procesado aseguró no sentir culpa por sus crímenes, y dejó una confesión estremecedora: “Ver sangre me tranquiliza”.

El abandono de sus padres y los maltratos que sufrió a manos de sus abuelos fueron heridas que marcaron para siempre a Villa Cardona - crédito Pexels

Experimentar ese estado le generaba calma y satisfacción personal.

El análisis de especialistas apunta a la presencia de rasgos de personalidad antisocial y una ausencia total de empatía. Así lo refiere el psicólogo forense Belisario Valbuena, y además sostuvo que Villa Cardona es consciente de sus actos y que su conducta responde más a una decisión deliberada que a una desconexión de la realidad.

Esta visión es compartida por la neuropsicóloga Jessica Riaño explica que el origen de la violencia del agresor está vinculado a una infancia marcada por el abandono.

Según relató el propio Villa, a los siete años fue dejado al cuidado de sus abuelos en Marsella, Risaralda, lo que sembró en él un resentimiento profundo hacia las personas de edad avanzada.

Esa hostilidad, de acuerdo con los expertos, fue proyectada sobre sus víctimas a lo largo de los años.

Villa Cardona contó el odio que siente hacia los adultos mayores y confesó que recurría a la violencia como una forma de canalizar su rencor acumulado.

Juan Carlos Villa Cardona, conocido como “el terror de Risaralda” o alias el Enano, cumple una condena de cuarenta y tres años en la cárcel de La Dorada por múltiples homicidios - crédito FiscaliaCol / X

Así se logró la captura del asesino serial de adultos mayores en Risaralda: su familia fue clave

Otro elemento que llamó la atención de quienes participaron en el caso fue la distorsión religiosa del asesino.

El criminal resaltó que se arrodillaba a rezar antes y después de cada crimen y llegó a justificar sus acciones argumentando que algunas de sus víctimas “merecían morir”, un mecanismo de justificación interna que, según los especialistas, refuerza la frialdad de su perfil.

El arresto de Villa Cardona se logró gracias a la colaboración de su familia.

Sus hermanos facilitaron a las autoridades información clave para su ubicación, después de que las autoridades ofrecieron una recompensa de 30 millones de pesos.

La investigación confirmó que durante años el agresor logró evadir la justicia gracias a su estrategia de pasar desapercibido y a la falta de testigos directos en los lugares donde perpetraba sus crímenes.