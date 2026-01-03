Junior tendría listo al reemplazo de Didier Moreno, que se va del club tras cinco años y tres títulos

El mediocampista no renovará su contrato con Junior de Barranquilla - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

En la previa de la final de la Liga Betplay 2025-II, la prensa en Barranquilla afirmó que el futuro del mediocampista Didier Moreno, uno de los capitanes del Tiburón, dependería del resultado final de la definición.

Debido a que terminaba contrato en diciembre del 2025, Moreno sería renovado en caso de que Junior ganara la estrella de diciembre, lo que finalmente pasó tras derrotar de manera contundente a Deportes Tolima.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Sin embargo, tras una semana de negociación, finalmente Moreno no continuará en las filas del club del Atlántico, sino que saldrá del Tiburón tras cinco años vistiendo la camiseta del equipo rojiblanco.

En los 10 torneos que disputó con Junior, Didier Moreno disputó 284 partidos y anotó 20 goles; además, fue campeón de dos ligas y una superliga, siendo uno de los referentes de los últimos años para la hinchada.

Didier Moreno fue clave en el título del Junior durante diciembre - crédito Junior FC

Además de Didier Moreno, otros jugadores que dejarán la plantilla del Tiburón son; José Cuenú, Javier Báez. Carlos Esparragoza, Jesús Díaz, Diego Mendoza, Stiwart Acuña, Steven “Titi” Rodríguez y Teófilo Gutiérrez.

A nivel de refuerzos, aunque la institución no ha realizado ningún anuncio formal, el periodista Juan Salvador ha informado que la familia Char tendría un acuerdo con el defensor Jean Pestaña y el extremo Kevin Pérez, además de que el presidente de Unión Magdalena reveló que el mediocampista Jannenson Sarmiento también se unirá al equipo del Atlántico.

A estos nombres se sumaría el del extremo Cristian Barrios, que en la tarde del 2 de enero, de acuerdo con el periodista Juan Felipe Cadavid, habría llegado a un acuerdo con los directivos del Junior para dejar América y ser el reemplazante de José Enamorado, que sería vendido al exterior.

Cristian Barrios sería refuerzo de Junior de Barranquilla para 2026 - crédito Dimayor

Junior ya tendría negociado al sucesor de Didier Moreno en la mitad de la cancha

Después de que se confirmó la salida de Didier Moreno, que podrá negociar como jugador libre con cualquier equipo del país o a nivel internacional, el periodista Juan Salvador informó que la decisión de no renovar al oriundo de Bajo Baundó, en el Chocó, se tomó luego de que Junior llegó a un acuerdo con el mediocampista Juan David Ríos.

Sobre Ríos, que tiene 34 años y en el último semestre jugó con Deportivo Pereira, ha sido campeón en el país con Deportes Tolima y llegará como jugador libre al Tiburón debido a la situación económica que afronta el club Matecaña.

Cabe recordar que, tras la ausencia de pagos por hasta tres meses, los jugadores del Deportivo Pereira tienen derecho a renunciar al equipo, sin que este reciba ningún tipo de remuneración económica, y negociar con otras instituciones sin que se pueda ejecutar algún tipo de sanción por parte de la Dimayor.

El mediocampista de 34 años sería nuevo jugador de Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

En caso de que se confirme la llegada de Ríos a Junior, este competiría por un lugar en el once titular del equipo que dirige Alfredo Arias con Guillermo Celis, que se está recuperando de una lesión muscular que sufrió en el final del torneo del segundo semestre en 2025.

El primer reto del Junior de Barranquilla en 2026 será en la Superliga ante Independiente Santa Fe, que se disputará en una serie de ida y vuelta que comenzará el jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano, partido que comenzará sobre las 7:30 p. m.

El partido de vuelta se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín el miércoles 21 de enero sobre las 7:30 p. m. Cabe recordar que este título no otorga ningún tipo de beneficio deportivo, sino que con este se busca determinar cuál fue el mejor equipo de Colombia en 2025.