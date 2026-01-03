Colombia

Iván Cepeda se refirió a las acciones de Estados Unidos en Venezuela y lanzó advertencia: “Cualquier presidente puede ser atacado”

El precandidato y senador aseguró que los ataques del Gobierno de Donald Trump serían una “agresión” y que tendrían repercusiones a nivel continental

Guardar
El senador Iván Cepeda aseguró
El senador Iván Cepeda aseguró que aunque hay críticas alrededor del régimen que perpetuó Maduro por muchos años, existe una base social en el país - crédito Luisa González/Reuters

Los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores generó una división de opiniones en el país político. Algunos creen que las actuaciones del Gobierno de Donald Trump van en contra de la soberanía del país, mientras que otros la califican como la “salvación” de la población y como un paso para su liberación.

Una de las personas que se pronunció al respecto es el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico. En diálogo con el Sistema de Medios Públicos Rtvc, el congresista rechazó los ataques del Gobierno norteamericano, comparando el caso con la invasión estadounidense a Panamá (1989) y la captura del entonces dictador, general Manuel Antonio Noriega.

Ahora puede seguirnos en Facebook en nuestro WhatsApp Channel

“Hoy no estamos en la época de la doctrina Monroe ni estamos. Ni siquiera estamos en el momento en que Estados Unidos decidió invadir Panamá y llevarse también, en una operación más o menos parecida a la de hoy, a Noriega”, precisó el senador al medio de comunicación citado, asegurando que existe un nuevo contexto regional con voces democráticas diversas que no comparten el rumbo adoptado por la administración de Donald Trump.

Nicolás Maduro fue capturado por
Nicolás Maduro fue capturado por las autoridades de Estados Unidos - crédito @realDonaldTrump/Truth Social/Reuters

Advirtió que las decisiones tomadas por el Gobierno estadounidense, que pretende asumir la administración de Venezuela hasta que haya una “transición apropiada”, no solo desafiarían la institucionalidad, también darían indicios de un peligro sin precedentes para cualquier jefe de Estado del mundo. Aseguró que lo sucedido con Maduro podría repetirse con cualquier otro mandatario.

El día de mañana, no Maduro, cualquier presidente elegido o cualquier presidente de un país puede ser atacado, llevado a un territorio y juzgado, porque sencillamente la ley interna o el capricho o la voluntad de un presidente que tiene el poder militar para tomar esa decisión, así lo dictamina”, aseveró Cepeda.

A su juicio, lo sucedido en Venezuela equivaldría a reemplazar los principios del derecho público internacional por la capacidad de intimidación militar.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende que su Gobierno se encargue de liderar Venezuela mientras se adelanta una transición - crédito Ukrainian Presidency/DPA/Europa Press

Sin embargo, aseguró que en Estados Unidos existen fuerzas internas movilizadas que no están de acuerdo con el accionar del jefe de Estado norteamericano y que no están dispuestas a celebrar lo que algunos considera como una victoria. “Es una invasión y una agresión, sin duda va a tener repercusiones en el continente y en el mundo”, explicó el senador.

Respecto a la situación de Venezuela, Cepeda puntualizó que, aunque hay críticas alrededor del régimen que perpetuó Maduro por muchos años, existe una base social en el país, por lo cual, según precisó, se podría buscar una transición para el poder. Así, sugirió la necesidad de considerar alternativas políticas que tengan en cuenta la compleja realidad interna de Venezuela, antes que recurrir a intervenciones militares externas.

Por ahora, el futuro del país es incierto y, ante los posibles escenarios que podrían presentarse, Cepeda aseguró que lo mejor, antes de especular, es prestar atención a lo que pasó e indagar al respecto. “Yo creo que hay que esperar un poco a desentrañar y comprender bien la naturaleza de la operación que se ha llevado a cabo. Hay aspectos de esa operación que llaman la atención”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a un periodista sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y reitera sus acusaciones sobre la producción de cocaína - crédito redes sociales

No obstante, los hechos sí exponen una situación compleja para Colombia, en la medida en que el país está bajo la lupa de Estados Unidos. El mismo presidente Donald Trump ha advertido en más de una ocasión que podría llevar a cabo ataques en suelo colombiano, con el fin de combatir el narcotráfico. De hecho, en una rueda de prensa realizada el 3 de enero de 2026, envió un mensaje de advertencia el presidente colombiano, Gustavo Petro.

“Tiene fábricas de cocaína, tiene fábricas dónde hace cocaína, y sí, creo que voy a seguir con mi primera declaración. Está haciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos. Se tiene que cuidar su trasero”, señaló.

Temas Relacionados

Iván CepedaVenezuelaEstados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroCayó Nicolás MaduroAtaque de Estados Unidos a VenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Investigan la muerte de un hombre que sostuvo una riña con otro por defender a una mujer, se acostó a dormir y murió

Familiares y allegados expresaron su preocupación luego del fallecimiento reportado tras un altercado de presunto violencia de género, situación que es objeto de verificación y análisis de las autoridades

Investigan la muerte de un

Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro tras la captura de Nicolás Maduro: “Debe primar la responsabilidad y la humanidad”

La gobernadora del Valle del Cauca se refirió al escenario que enfrenta el país vecino y reiteró el compromiso del departamento con la atención humanitaria a la población migrante venezolana

Fuerte llamado de Dilian Francisca

Santa Fe le quitaría un jugador a Millonarios para 2026: los azules lo desecharon y ahora sería del rojo

Los cardenales, pensando en la Copa Libertadores, se quedarían con un futbolista experimentado y que no tuvo muchos minutos con los embajadores en el segundo semestre de 2025

Santa Fe le quitaría un

Diplomacia, atención humanitaria y seguridad: las prioridades del Gobierno Petro tras captura de Nicolás Maduro

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó un balance sobre la reunión que sostuvieron con sus colegas con el presidente de la República

Diplomacia, atención humanitaria y seguridad:

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

INFINITE fue el primero en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo, abiendo oportunidades a más grupos de K-pop

Los artistas que dominan el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Los artistas que dominan el

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

Deportes

Santa Fe le quitaría un

Santa Fe le quitaría un jugador a Millonarios para 2026: los azules lo desecharon y ahora sería del rojo

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Una figura Vinotinto reforzará al América de Cali: fichaje de peso para la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana

Figura del fútbol colombiano fue vendido a Sudáfrica, los detalles de la transferencia

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero