Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

Sebastián Yatra encenderá la 69.ª Feria de Manizales con un concierto gratuito en la Plaza de Bolívar - crédito cortesía

La Feria de Manizales 2025 prepara su edición 69 con más de 300 actividades programadas del 3 al 11 de enero. Las autoridades locales esperan la llegada de más de 400.000 personas, quienes podrán asistir a conciertos, eventos culturales y competencias deportivas en diversos escenarios de la ciudad.

El evento, considerado uno de los más importantes del Eje Cafetero, también representa un gran impulso para la economía local, con un impacto estimado de 450.000 millones de pesos de acuerdo con cifras de las autoridades locales.

Más de 1.000 deportistas competirán en pruebas como downhill urbano, carreras de carros de balineras, circuito ciclístico, torneo internacional de billar, motovelocidad, X-Trial, fútbol, ultimate, baloncesto y patinaje. Los espacios de gastronomía y tradición, como las Fondas y la Arriería, funcionarán mediante acuerdos entre autoridades y empresarios locales, asegurando una oferta continua para los asistentes.

A continuación, toda la agenda de eventos para todos los públicos que presenta la Feria de Manizales 2026.

Antes de la Feria

Dayro Moreno realizará su partido de viejas glorías del Once Caldas el 3 de enero en el estadio Palogrande, como parte de la Feria de Manizales - crédito @oncecaldas / X

La feria dará inicio con la realización del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil y Pre Juvenil, al que se sumará el partido convocado por el ídolo local, Dayro Moreno, bautizado oficialmente como Dayro y las Leyendas del Once Caldas.

El encuentro que tendrá lugar en el estadio Palogrande a partir de las 4:00 p. m. enfrentará al máximo goleador histórico del fútbol colombiano y otros referentes del Blanco Blanco que participaron de la histórica consagración en la Copa Libertadores 2004 —incluidos Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra, Mauricio Casierra, Alexis Henríquez y Alexis Amaya—, contra un combinado compuesto por creadores de contenido.

Otro de los eventos destacados de la jornada es “Un Tango por Manizales - Simplemente Tango - Festival de Baile y Coreografía Argentina” en el Centro Cultural y de Convenciones del Teatro Los Fundadores. Ese día habrá presentaciones de Nanpa Básico, Orquesta Aragón de Cuba, Yuri Buenaventura y Grupo Galé en distintos puntos de Manizales.

Domingo 4 de enero

Como es tradición, paralelo a la Feria de Manizales se realiza el Reinado Internacional del Café, que este año celebra su edición 54. Por ello, durante la jornada tendrán algunas de las primeras actividades de las candidatas a la corona. Cabe señalar que se tratan en su mayoría de eventos de carácter privado.

Otros eventos destacados incluyen la Válida Nacional de Motovelocidad, la versión 40 de la cabalgata de la Feria, y el XIX Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, dedicado a la salsa y con la presencia de Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos como invitados.

Lunes 5 de enero

Sebastián Yatra dará un concierto gratuito en la Plaza de Bolívar, dando inicio oficial a la Feria de Manizales - crédito Prisa Radio

El Pregón de Feria, el evento que marca la inauguración formal de las fiestas, contará con la presencia de Sebastián Yatra como el gran invitado de la jornada, en la Plaza de Bolívar, a partir de las 7:00 p. m.

También tendrá lugar el primer desfile de las candidatas al Reinado Internacional del Café, iniciarán las eliminatorias del Festival Regional de la Trova (del que saldrá el participante para el Festival Nacional) y se hará la apertura de la temporada taurina.

Martes 6 de enero

El desfil de Carretas del Rocio es uno de los momentos emblemáticos de la Feria de Manizales - crédito Colprensa

Durante el día se realizará el desfile de Carretas del Rocío, uno de los más tradicionales de la Feria y en el que tomarán parte las candidatas del Reinado Internacional del Café.

Otro evento destacado es la Noche Góspel en la Media Torta de Chipre a partir de las 2:00 p. m., seguido del evento Fondas y Arriería - Noche para Matar las Ganas con Jessi Uribe, en el que el cantante de música popular estará presente desde las 6:00 p. m., en cercanías al Inem de la ciudad.

Por otra parte, a partir de las 7:00 p. m. la Plaza de Bolívar albergará el espectáculo ‘Plancha Sinfónico’, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Manizales junto a la artista Tormenta. Paralelamente, se realizará el De La Flow Fest con la presencia de De La Ghetto.

Miércoles 7 de enero

En esta jornada tendrá lugar el desfile en traje de baño de las candidatas participantes al Reinado Internacional del Café, a lo que se sumará la Noche Popular en la Plaza de Bolívar con Alzate y Jhony Rivera como los artistas encargados de amenizar la jornada, el Festival Hip Hop, y el evento La Salsa Vive con Charlie Aponte como artista principal.

También tendrá el Circuito Ciclístico que recorrerá varios puntos de la ciudad.

Jueves 8 de enero

Ese día tendrá lugar el tradicional Desfile de las Naciones, que recorrerá la ciudad y resaltará la diversidad de países participantes en el Reinado Nacional del Café.

Por su parte, la Noche Urbana traerá los conciertos de los artistas Andy Rivera y Dálmata, quienes atraerán especialmente al público joven a la Plaza de Bolívar. También se presentará en la jornada Luis Alfonso con su “Noche Contentosa”.

Viernes 9 de enero

Durante el día el protagonismo lo tendrá el Desfile Solemne de Nuestra Señora de la Macarena, que como es tradición, espera congregar a miles de personas en un acto de devoción y tradición.

En la noche, la Plaza de Bolívar vibrará al ritmo del vallenato con Los Inquietos del Vallenato y el Binomio de Oro de América.

Sábado 10 de enero

Silvestre Dangond será uno de los protagonistas del Super Concierto de la Feria de Manizales - crédito @silvestredangond/Instagram

Durante el día tendrá lugar el desfile de autos clásicos y antiguos, que recorrerán las calles principales de Manizales.

Esta será la antesala para el inicio a las 4:00 p. m. del Súper Concierto de la Feria, que contará con la presencia de Silvestre Dangond, Carlos Vives, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton, con los que cerrará la cuota musical de la feria.

Paralelamente, a las 6:00 p. m., tendrá lugar la coronación del Reinado Internacional del Café en el auditorio del Teatro Los Fundadores.