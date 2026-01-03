Colombia

Esto vale en el mercado la sudadera que tenía Nicolás Maduro cuando fue arrestado

Después de que fue expuesta la primera fotografía del dictador tras ser capturado, en redes sociales se habló de la ropa que tenía puesta

Guardar
La ropa que tenía el
La ropa que tenía el dictador llamó la atención de los internautas - crédito Montaje Infobae (@realdonaldtrump/Nike)

Tras el operativo militar en el que se registró la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro, en redes sociales se hicieron virales varias fotografías creadas con inteligencia artificial, hasta que varias horas más tarde se conoció la verdadera primera fotografía de Maduro capturado.

Esta foto se hizo viral en redes sociales y fue compartida por diferentes figuras políticas en el mundo, puesto que representa el que podría ser el final de una crisis desde varios aspectos que ha vivido el país sudamericano desde hace más de dos décadas

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Cabe mencionar que la fotografía fue expuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Threads, minutos más tarde publicó la misma captura en X.

¿Cuánto vale la sudadera que tenía Maduro cuando fue capturado?

Esta es la primera fotografía
Esta es la primera fotografía de Nicolás Maduro tras ser capturado - crédito @realDonaldTrump

Además de las opiniones políticas, usuarios del común destacaron la vestimenta que tenía Nicolás Maduro en el momento de su detención, provocando que internautas se preguntaran por el precio del conjunto de la marca Nike en el mercado.

Esta sudadera, de dos piezas, está actualmente disponible en la tienda de la marca estadounidense por un precio de 101.97 dólares, es decir: 384.169 pesos colombianos.

Cabe mencionar que en el sitio web informan que este no es el valor regular del producto, sino que este se encuentra con un 24% de descuento.

“Nuestros pantalones Tech Fleece ofrecen una comodidad superior con nuestro tejido Fleece suave por ambos lados. Tienen un ajuste relajado y un dobladillo abierto con cordones elásticos para cambiar el estilo con base en los tenis“, es la descripción que se lee en la página de Nike.

El modelo de la sudadera
El modelo de la sudadera que tenía Nicolás Maduro cuando fue capturado se hizo tendencia en redes sociales - crédito Nike

Sobre los detalles de la sudadera, se menciona que es confeccionada con una mezcla de poliéster reciclado y algodón orgánico, que reduce las emisiones de carbono y limita el uso de agua y químicos frente a materiales convencionales. El algodón orgánico proviene de cultivos sin productos químicos sintéticos y requiere menos agua; además, que el poliéster reciclado disminuye los residuos y las emisiones en un 30% respecto al poliéster virgen, ofreciendo una alternativa sustentable y cómoda.

En total, el modelo de la sudadera mencionada cuenta con 29 evaluaciones escritas y una calificación de 3,9 estrellas de cinco posibles.

En redes sociales también se han vuelto virales memes con los que los internautas han bromeado sobre la vestimenta y los detalles que se han conocido sobre el operativo en el que cayó Nicolás Maduro.

Los detalles de la captura

En redes sociales han bromeado
En redes sociales han bromeado sobre la ropa que tenía Nicolás Maduro cuando fue capturado - crédito X

Hasta el momento, los detalles sobre la captura de Nicolás Maduro se han dado a conocer a través de comunicados oficiales y reportes de fuentes gubernamentales. Maduro fue detenido en Caracas por un operativo conjunto de fuerzas de seguridad nacionales, en el marco de una serie de investigaciones abiertas durante los últimos meses. El operativo se desplegó durante la madrugada y contó con la participación de unidades especiales, que rodearon la residencia donde se encontraba el exmandatario.

Las autoridades informaron que la detención se realizó sin incidentes violentos. Maduro fue trasladado de inmediato a una dependencia de seguridad, donde permanece bajo custodia. La residencia donde se produjo la captura fue asegurada y se mantienen controles en las inmediaciones.

El procedimiento incluyó la revisión de documentos y dispositivos electrónicos hallados en el lugar. Desde el anuncio de la captura, las fuerzas de seguridad han intensificado la vigilancia en varios puntos estratégicos de la ciudad y se han implementado medidas para garantizar el orden público. Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó una atención a medios en la que confirmó que su Gobierno tendrá el poder del país sudamericano mientras se garantiza la transición diplomática de manera efectiva.

Temas Relacionados

Cayó Nicolás MaduroAtaque de EEUU a VenezuelaCaptura de Nicolás MaduroSudadera de Nicolás MaduroNikeTendenciaRedes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

En imágenes así celebran las diferentes ciudades de Colombia la caída del dictador Nicolás Maduro tras intervención de Estados Unidos a Venezuela

Ciudadanos venezolanos, que llevan años lejos de su patria, destacaron el significado de este suceso no solo para el vecino país sino para toda Latinoamérica

En imágenes así celebran las

ELN se anticipó al ataque de Estados Unidos contra Venezuela en el que cayó Maduro y regresó a Colombia para recuperar el territorio en Catatumbo

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció la implementación del Plan Frontera tras el desplazamiento irregular

ELN se anticipó al ataque

Centro Democrático calificó al expresidente Juan Manuel Santos de “cínico y pusilánime” tras su postura frente a la captura de Nicolás Maduro

La colectividad cuestionó un pronunciamiento del exmandatario colombiano sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela y lo acusó de desconocer los resultados electorales en ese país

Centro Democrático calificó al expresidente

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de la gente a través de estas personajes

El ranking de lo más

Simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro bloquearon varias vías de Bogotá tras su captura por EE. UU: este es el panorama

Los manifestantes tomaron distintas vías de la capital colombiana para expresar su rechazo a la operación militar, generando bloqueos y congregaciones frente a sedes diplomáticas

Simpatizantes del régimen de Nicolás
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La relación entre las disidencias

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Ataque de Estados Unidos a

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

El Carnaval de Negros y Blancos 2026 regresa con desfiles y grandes conciertos: fechas y programación completa

Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

La autocrítica de Iván Arboleda tras salir de Millonarios después de año y medio: “No hice nada”