Esto vale en el mercado la sudadera que tenía Nicolás Maduro cuando fue arrestado

Tras el operativo militar en el que se registró la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro, en redes sociales se hicieron virales varias fotografías creadas con inteligencia artificial, hasta que varias horas más tarde se conoció la verdadera primera fotografía de Maduro capturado.

Esta foto se hizo viral en redes sociales y fue compartida por diferentes figuras políticas en el mundo, puesto que representa el que podría ser el final de una crisis desde varios aspectos que ha vivido el país sudamericano desde hace más de dos décadas

Cabe mencionar que la fotografía fue expuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Threads, minutos más tarde publicó la misma captura en X.

¿Cuánto vale la sudadera que tenía Maduro cuando fue capturado?

Además de las opiniones políticas, usuarios del común destacaron la vestimenta que tenía Nicolás Maduro en el momento de su detención, provocando que internautas se preguntaran por el precio del conjunto de la marca Nike en el mercado.

Esta sudadera, de dos piezas, está actualmente disponible en la tienda de la marca estadounidense por un precio de 101.97 dólares, es decir: 384.169 pesos colombianos.

Cabe mencionar que en el sitio web informan que este no es el valor regular del producto, sino que este se encuentra con un 24% de descuento.

“Nuestros pantalones Tech Fleece ofrecen una comodidad superior con nuestro tejido Fleece suave por ambos lados. Tienen un ajuste relajado y un dobladillo abierto con cordones elásticos para cambiar el estilo con base en los tenis“, es la descripción que se lee en la página de Nike.

Sobre los detalles de la sudadera, se menciona que es confeccionada con una mezcla de poliéster reciclado y algodón orgánico, que reduce las emisiones de carbono y limita el uso de agua y químicos frente a materiales convencionales. El algodón orgánico proviene de cultivos sin productos químicos sintéticos y requiere menos agua; además, que el poliéster reciclado disminuye los residuos y las emisiones en un 30% respecto al poliéster virgen, ofreciendo una alternativa sustentable y cómoda.

En total, el modelo de la sudadera mencionada cuenta con 29 evaluaciones escritas y una calificación de 3,9 estrellas de cinco posibles.

En redes sociales también se han vuelto virales memes con los que los internautas han bromeado sobre la vestimenta y los detalles que se han conocido sobre el operativo en el que cayó Nicolás Maduro.

Los detalles de la captura

Hasta el momento, los detalles sobre la captura de Nicolás Maduro se han dado a conocer a través de comunicados oficiales y reportes de fuentes gubernamentales. Maduro fue detenido en Caracas por un operativo conjunto de fuerzas de seguridad nacionales, en el marco de una serie de investigaciones abiertas durante los últimos meses. El operativo se desplegó durante la madrugada y contó con la participación de unidades especiales, que rodearon la residencia donde se encontraba el exmandatario.

Las autoridades informaron que la detención se realizó sin incidentes violentos. Maduro fue trasladado de inmediato a una dependencia de seguridad, donde permanece bajo custodia. La residencia donde se produjo la captura fue asegurada y se mantienen controles en las inmediaciones.

El procedimiento incluyó la revisión de documentos y dispositivos electrónicos hallados en el lugar. Desde el anuncio de la captura, las fuerzas de seguridad han intensificado la vigilancia en varios puntos estratégicos de la ciudad y se han implementado medidas para garantizar el orden público. Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó una atención a medios en la que confirmó que su Gobierno tendrá el poder del país sudamericano mientras se garantiza la transición diplomática de manera efectiva.