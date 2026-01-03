Colombia

Dapre expresa profunda preocupación por escalada militar en Venezuela y rechaza acciones unilaterales que pongan en riesgo la paz

El Departamento Administrativo de la Presidencia advirtió sobre el riesgo regional luego de los ataques en Caracas que derivaron en la captura de Nicolás Maduro y llamó a la desescalada

Comunicado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en el que el Gobierno colombiano expresó su preocupación por la escalada de tensión en Venezuela y reiteró su rechazo a cualquier acción militar unilateral - crédito Reueters

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) informó que el Gobierno de Colombia observa con “profunda preocupación” los reportes de explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en Venezuela, en medio de una operación militar de gran escala en Caracas que derivó en la captura y expulsión de Nicolás Maduro, según confirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El pronunciamiento oficial se produjo tras una madrugada marcada por fuertes detonaciones, sobrevuelos de aeronaves militares y ataques contra instalaciones estratégicas en la capital venezolana, hechos que elevaron de manera abrupta la tensión regional y encendieron alertas sobre un posible escalamiento del conflicto en América Latina.

De acuerdo con el Dapre, la postura del Ejecutivo colombiano se sustenta en el respeto irrestricto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias internacionales.

En ese sentido, el Gobierno rechazó de forma categórica cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil.

El comunicado señala que Colombia adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos.

Comunicado oficial de la Presidencia de Colombia en el que el Gobierno expresó su preocupación por la escalada de tensión en Venezuela y rechazó cualquier acción militar unilateral en la región - crédito red social X

De manera preventiva, el Dapre indicó que el Gobierno Nacional dispuso medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, ante el riesgo de desplazamientos y afectaciones humanitarias derivados de la crisis en el país vecino.

Asimismo, se informó que la Cancillería de Colombia mantendrá abiertos los canales diplomáticos con los gobiernos involucrados y promoverá, en escenarios multilaterales y regionales, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos y a la preservación de la paz y la seguridad regional.

Finalmente, el Departamento Administrativo de la Presidencia reiteró que, para el Estado colombiano, la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada, en un contexto de alta incertidumbre política y militar en Venezuela que amenaza con impactar la estabilidad de la región.

Venezolanos en distintas ciudades del mundo reaccionan con manifestaciones, vigilias y concentraciones tras la captura de Nicolás Maduro y la escalada de tensión en su país - crédito Reuters

El pronunciamiento del Dapre se dio en paralelo a decisiones operativas adoptadas por el Gobierno colombiano ante el rápido deterioro de la situación en el vecino país.

Tras un consejo de seguridad extraordinario encabezado por el presidente Gustavo Petro, las autoridades ordenaron el despliegue de unidades del Ejército Nacional y el refuerzo de la presencia militar en puntos estratégicos de la frontera, especialmente en el sector de La Parada, en Norte de Santander.

Según explicó el propio mandatario, las medidas buscan anticiparse a posibles escenarios de crisis humanitaria derivados del conflicto.

“Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela”, afirmó Petro, declaraciones recogidas por el portal Noticias Cúcuta 75.

El contraste entre la aparente normalidad en el paso del Simón Bolívar y las acciones militares en Venezuela plantea interrogantes sobre la estabilidad regional y las posibles repercusiones para la seguridad y la migración - crédito Redes Sociales / X

La frontera colombo-venezolana, históricamente sensible por los flujos migratorios, el contrabando y la presencia de grupos armados ilegales, comenzó a registrar un aumento en el tránsito de personas pocas horas después de conocerse la captura de Maduro y la reacción del régimen chavista.

En el puente internacional Simón Bolívar, principal paso entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, el ambiente se tornó tenso ante la posibilidad de un cierre total del paso fronterizo.

Por imagen que compartió Paloma

Estas son las horas que

Ministro del Interior anunció que

Así celebran venezolanos en Colombia

Paso normalizado en las fronteras
