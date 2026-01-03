Cayó alias El Zarco, presunto sicario vinculado a grupo criminal La R: habría asesinado a una pareja de esposos en Buga

Así se logró la captur de alias El Zarco en zona urbana de Buga - crédito Policía Valle/Facebook

La Policía del Valle del Cauca, a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la Seccional de Inteligencia Policial y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), ejecutó en la zona urbana de Buga la captura de Carlos Ramírez López, conocido como El Zarco, por orden judicial.

El detenido era requerido por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Buga por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y falsedad marcaria.

El procedimiento, efectuado en el barrio San José Obrero, contó con el acompañamiento de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Según información de la Policía, El Zarco sería presunto actor sicarial vinculado al grupo delincuencial común organizado La R.

Las autoridades sostienen que estaría relacionado con hechos de violencia, entre ellos el asesinato de una pareja de esposos ocurrido en vía pública de la la calle 6 A Sur con carrera 18 del barrio Santa Rita el 23 de marzo de 2025.

Las víctimas de aquel ataque fueron identificadas como Katherine Carvajal y Edwar Hernández. Adicionalmente, se informó que otro hombre, presuntamente hermano de Hernández, sufrió heridas durante el ataque sicarial y fue remitido al mismo centro asistencial del municipio.

Posteriormente, la Fiscalía presentó al capturado ante un juez de control de garantías en varias audiencias preliminares, resultando en su traslado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Durante el mismo operativo, los uniformados incautaron 187 gramos de marihuana, un cartucho calibre 12, un teléfono celular y una gramera.

El comandante encargado del Departamento de Policía Valle del Cauca, Pedro Pablo Astaiza, declaró: “En este inicio de año continuaremos siendo implacables contra el homicidio y las estructuras criminales que atentan contra la vida. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales y el trabajo articulado con la Fiscalía para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vallecaucanos”.

Cayó alias Chilga, sicario de Los Magos

En un operativo conocido el 2 de enero de 2026 por el Departamento de Policía Valle permitió impactar directamente al grupo delincuencial común organizado Los Magos con la captura en flagrancia de alias Chilga, joven de 20 años señalado de coordinar acciones sicariales y manejar armas y estupefacientes para esta estructura en Buga.

La acción policial se ejecutó mediante una orden de allanamiento y registro en un inmueble del barrio María Luisa, con participación de la Seccional de Protección y Servicios Especiales (Sepro), personal de Inteligencia, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y guías caninos.

Durante el procedimiento, además de la captura de “Chilga”, fue aprehendida una adolescente de 16 años. Ambos quedaron a disposición de las autoridades por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el lugar, las autoridades incautaron un revólver Smith & Wesson calibre 32, tres cartuchos del mismo calibre, un arma traumática tipo pistola calibre 9 milímetros, un proveedor con un cartucho modificado, 75 bolsas plásticas con cerca de 90 gramos de clorhidrato de cocaína y un teléfono celular.

Las investigaciones señalan que Chilga llevaba cerca de seis años en Los Magos y presuntamente era responsable de ejecutar y coordinar acciones sicariales en la denominada Ciudad Señora, así como del almacenamiento de armas y drogas, bajo órdenes de Andrés López, alias Monacho, cabecilla del desarticulado grupo.

Tanto los capturados como los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias judiciales correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invitó a la comunidad a reportar cualquier hecho sospechoso a la línea 123, asegurando absoluta reserva.