Colombia

Cayó alias El Zarco, presunto sicario vinculado a grupo criminal La R: habría asesinado a una pareja de esposos en Buga

El detenido fue llevado ante un juez de control de garantías y lo remitieron a un centro carcelario, mientras continúan investigando su vinculación con el doble homicidio ocurrido en marzo de 2025

Guardar
Así se logró la captur de alias El Zarco en zona urbana de Buga - crédito Policía Valle/Facebook

La Policía del Valle del Cauca, a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), la Seccional de Inteligencia Policial y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), ejecutó en la zona urbana de Buga la captura de Carlos Ramírez López, conocido como El Zarco, por orden judicial.

El detenido era requerido por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Buga por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y falsedad marcaria.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El procedimiento, efectuado en el barrio San José Obrero, contó con el acompañamiento de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Según información de la Policía, El Zarco sería presunto actor sicarial vinculado al grupo delincuencial común organizado La R.

Alias El Zarco fue dejado
Alias El Zarco fue dejado a disposición de las autoridades competentes - crédito Policía Valle

Las autoridades sostienen que estaría relacionado con hechos de violencia, entre ellos el asesinato de una pareja de esposos ocurrido en vía pública de la la calle 6 A Sur con carrera 18 del barrio Santa Rita el 23 de marzo de 2025.

Las víctimas de aquel ataque fueron identificadas como Katherine Carvajal y Edwar Hernández. Adicionalmente, se informó que otro hombre, presuntamente hermano de Hernández, sufrió heridas durante el ataque sicarial y fue remitido al mismo centro asistencial del municipio.

Posteriormente, la Fiscalía presentó al capturado ante un juez de control de garantías en varias audiencias preliminares, resultando en su traslado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Durante el mismo operativo, los uniformados incautaron 187 gramos de marihuana, un cartucho calibre 12, un teléfono celular y una gramera.

El comandante encargado del Departamento de Policía Valle del Cauca, Pedro Pablo Astaiza, declaró: “En este inicio de año continuaremos siendo implacables contra el homicidio y las estructuras criminales que atentan contra la vida. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales y el trabajo articulado con la Fiscalía para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vallecaucanos”.

Alias El Zarco fue señalado
Alias El Zarco fue señalado de un doble homicidio en la Ciudad Señora - crédito Fotomontaje Infobae (Secretaría de Turismo Buga, Valle del Cauca/Colprensa)

Cayó alias Chilga, sicario de Los Magos

En un operativo conocido el 2 de enero de 2026 por el Departamento de Policía Valle permitió impactar directamente al grupo delincuencial común organizado Los Magos con la captura en flagrancia de alias Chilga, joven de 20 años señalado de coordinar acciones sicariales y manejar armas y estupefacientes para esta estructura en Buga.

La acción policial se ejecutó mediante una orden de allanamiento y registro en un inmueble del barrio María Luisa, con participación de la Seccional de Protección y Servicios Especiales (Sepro), personal de Inteligencia, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y guías caninos.

Durante el procedimiento, además de la captura de “Chilga”, fue aprehendida una adolescente de 16 años. Ambos quedaron a disposición de las autoridades por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el lugar, las autoridades incautaron un revólver Smith & Wesson calibre 32, tres cartuchos del mismo calibre, un arma traumática tipo pistola calibre 9 milímetros, un proveedor con un cartucho modificado, 75 bolsas plásticas con cerca de 90 gramos de clorhidrato de cocaína y un teléfono celular.

Las investigaciones señalan que Chilga llevaba cerca de seis años en Los Magos y presuntamente era responsable de ejecutar y coordinar acciones sicariales en la denominada Ciudad Señora, así como del almacenamiento de armas y drogas, bajo órdenes de Andrés López, alias Monacho, cabecilla del desarticulado grupo.

La Policía capturó a alias Chilga, de 20 años, y aprehendió a un menor de 16, presuntos integrantes de Los Magos - crédito TeleValle/Facebook

Tanto los capturados como los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias judiciales correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invitó a la comunidad a reportar cualquier hecho sospechoso a la línea 123, asegurando absoluta reserva.

Temas Relacionados

Alias El ZarcoCarlos Ramírez LópezLa RBugaAlias ChilgaLos MagosColombia-Noticias

Más Noticias

Esto vale en el mercado la sudadera que tenía Nicolás Maduro cuando fue arrestado

Después de que fue expuesta la primera fotografía del dictador tras ser capturado, en redes sociales se habló de la ropa que tenía puesta

Esto vale en el mercado

En imágenes así celebran las diferentes ciudades de Colombia la caída del dictador Nicolás Maduro tras intervención de Estados Unidos a Venezuela

Ciudadanos venezolanos, que llevan años lejos de su patria, destacaron el significado de este suceso no solo para el vecino país sino para toda Latinoamérica

En imágenes así celebran las

ELN se anticipó al ataque de Estados Unidos contra Venezuela en el que cayó Maduro y regresó a Colombia para recuperar el territorio en Catatumbo

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció la implementación del Plan Frontera tras el desplazamiento irregular

ELN se anticipó al ataque

Centro Democrático calificó al expresidente Juan Manuel Santos de “cínico y pusilánime” tras su postura frente a la captura de Nicolás Maduro

La colectividad cuestionó un pronunciamiento del exmandatario colombiano sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela y lo acusó de desconocer los resultados electorales en ese país

Centro Democrático calificó al expresidente

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de la gente a través de estas personajes

El ranking de lo más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La relación entre las disidencias

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Ataque de Estados Unidos a

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

El Carnaval de Negros y Blancos 2026 regresa con desfiles y grandes conciertos: fechas y programación completa

Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

La autocrítica de Iván Arboleda tras salir de Millonarios después de año y medio: “No hice nada”