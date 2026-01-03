Colombia

Así opera Fuerza Delta, equipo élite de Estados Unidos, que logró la captura de Maduro y apoyó a Colombia en la persecución contra Pablo Escobar

El escuadrón, que fue creado en 1979, participó en el arresto del dictador panameño Manuel Noriega y otros líderes políticos en Medio Oriente

Así opera Fuerza Delta, equipo
Así opera Fuerza Delta, equipo de élite de Estados Unidos, que logró la captura de Maduro y apoyó a Colombia en la persecución contra Pablo Escobar - crédito EFE/Reuters

El sábado 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue capturado por un operativo de Estados Unidos, tras un “ataque a gran escala” ordenado por el presidente Donald Trump y dirigido contra Caracas y otras regiones, según anunció el propio mandatario en su red Truth Social. Maduro, que gobernaba Venezuela desde 2013, fue detenido junto a su esposa Cilia Flores, que fueron transportados por las autoridades norteamericanas a territorio estadounidense con el fin de que compadezcan por delitos relacionados con el narcotráfico.

La operación que derivó en la detención estuvo a cargo de la Fuerza Delta, una unidad de élite del Ejército de Tierra estadounidense. Esta fuerza, reconocida por su intervención en la captura de Sadam Husein en Irak y operaciones contra el Estado Islámico en Siria, suele ejecutar misiones catalogadas como de alto riesgo y máxima confidencialidad, contando además con apoyo de la fuerza aérea y la armada. Fuerza Delta fue creada en 1979 y ha tenido intervenciones previas en casos notables, como la captura del dictador panameño Manuel Noriega y la persecución del narcotraficante Pablo Escobar.

Fuerza Delta tuvo un rol
Fuerza Delta tuvo un rol vital en la muerte de Pablo Escobar - crédito AP

La participación de este escuadrón fue autorizado por el expresidente George Bush luego de que el capo que fundó el cartel de Medellín se escapara de prisión de La Catedral en Envigado, Colombia, el 22 de julio de 1992. Permitió la participación clandestina de personal norteamericano adicional con el fin de frenar las operaciones ilícitas que lideraba Escobar.

Cabe recordar que Bush se convirtió en la ‘piedra en el zapato’ de Escobar, y entonces se escucharon rumores que atentaría contra su vida. Nunca se pudieron comprobar, pero el intento más cercano estaría en manos del sicario Dandenis Muñoz Mosquera, alias La Quica, que aún permanece en una cárcel de Estados Unidos. En 1991 había llegado a Nueva York para una misión secreta, al tiempo que se realizaba una reunión en las Naciones Unidas con varios dirigentes del mundo, entre ellos George W. Bush.

El pronunciamiento de Donald Trump tras captura del líder chavista Nicolás Maduro

El pronunciamiento de Donald Trump
El pronunciamiento de Donald Trump tras captura del líder chavista Nicolás Maduro - crédito Europa Press

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas marca un giro en la política internacional y la relación entre Estados Unidos y Venezuela, según lo afirmó el presidente Donald Trump luego de confirmar la detención. Para el mandatario, la operación representa un avance decisivo en la “lucha contra el narcotráfico internacional” y prepara el terreno para futuros procesos judiciales y transformaciones en la estructura de poder regional. Tanto Maduro como Flores se hallan bajo custodia estadounidense a bordo del buque USS Iwo Jima y enfrentarán cargos formales por narcotráfico y terrorismo en territorio norteamericano.

Durante su intervención transmitida desde la Casa Blanca, Trump reveló que la captura se efectúo en una acción nocturna, subrayando el carácter minucioso y reservado del operativo. Relató: “Estaba oscuro. Las luces de Caracas prácticamente se habían apagado debido a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y fue una presión de Estado. Él fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores, y ahora ambos van a entrar a la justicia de Estados Unidos. Maduro y Flores han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York por su campaña de narcoterrorismo contra Estados Unidos”. El presidente reiteró la relevancia de los cargos a los que se enfrentarán y enfatizó que tanto Maduro como Flores están ya bajo custodia norteamericana, un hecho que considera histórico.

En cuanto a la presencia
En cuanto a la presencia militar, el presidente Trump anunció que las tropas estadounidenses permanecerán en Venezuela - crédito EFE

El republicano estuvo acompañado durante su mensaje por Pete Hegseth, jefe del Pentágono; el secretario de Estado Marco Rubio; el director de la CIA John Ratcliffe; y Stephen Miller, consejero principal en temas de seguridad nacional. Trump detalló que la planificación del operativo incorporó “lecciones de décadas” y que se seleccionó el momento de la intervención para reducir al máximo los riesgos para la población civil: “Los hombres y mujeres de las fuerzas de Estados Unidos estaban pacientemente esperando el momento preciso”, añadió en un reconocimiento explícito al papel de las fuerzas armadas.

En cuanto a la presencia militar, el presidente Trump anunció que las tropas estadounidenses permanecerán en Venezuela “hasta el momento que haya una transición correcta y lo puedan entregar”. Además, abordó el futuro económico del país: “El negocio del petróleo en Venezuela ha sido un engaño desde hace tiempo; vamos a tener las más importantes compañías de los Estados Unidos, invirtiendo y arreglando esta infraestructura y estamos preparando un segundo ataque si ese necesario”.

