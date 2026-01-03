Alcalde Galán anunció una operación especial en sedes de embajadas de Estados Unidos y Venezuela en Bogotá, tras captura de Maduro

El alcalde bogotano aseguró que se debe garantizar la seguridad a los ciudadanos venezolanos en Bogotá - Colprensa y Reuters

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán emitió un pronunciamiento oficial luego de la captura del dictador Nicolás Maduro tras un operativo de los Estados Unidos en Caracas, Venezuela.

El mandatario distrital escribió un mensaje en favor de la democracia del país vecino y agregó un énfasis especial en la protección de los ciudadanos venezolanos que residen en la capital colombiana.

Galán escribió: “Ante la confirmación de los hechos ocurridos en Venezuela, es claro que hoy se abre una nueva etapa para ese país, que debería estar orientada al retorno de la democracia”, escribió.

Comentó: “Ese proceso debe ser pacífico y con pleno respeto por la población civil y el derecho internacional. En este momento, la protección de la ciudadanía venezolana, tanto dentro de su país como en el exterior, es una prioridad”.

Al reconocer que “Bogotá es hogar de cientos de miles de ciudadanos venezolanos”, aseguró que desde el Distrito “nuestra responsabilidad es garantizar su seguridad, sus derechos y la convivencia en la ciudad”.

Carlos Fernando Galán comentó que desplegará un anillo de seguridad en las sedes diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos en Bogotá - crédito X

Entonces garantizó una operación de seguridad especial en las sedes diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos en la capital, ante eventuales movilizaciones o efectos colaterales que puedan suceder en la capital.

“Desde la Alcaldía de Bogotá hemos desplegado un dispositivo especial de seguridad en los alrededores de las sedes de representación diplomática de Estados Unidos y de Venezuela en la ciudad. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, en coordinación con todas las autoridades colombianas, para evaluar cualquier efecto que esta situación pueda tener en Colombia y, en particular, en Bogotá. Hacemos un llamado a la calma, al respeto por la ley y a la convivencia ciudadana”, dijo el burgomaestre bogotano.