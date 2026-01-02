Colombia

Se acerca la temporada escolar y hay subsidios para los útiles escolares: así puede reclamarlos

Miles de familias colombianas podrán acceder en 2026 a bonos y subsidios escolares otorgados por las cajas de compensación familiar, para aliviar el impacto económico del regreso a clases con apoyos en útiles, uniformes y descuentos en comercios aliados

Cajas de compensación como Colsubsidio, Compensar y otros más, brindan beneficios a padres de familia para fines educativos - crédito Freepik

Después de todos los gastos que traen las fiestas decembrinas y de inicio de año, en miles de hogares colombianos comienza la planificación de las finanzas para iniciar el año escolar.

Los colombianos que tienen hijos escolarizados ajustan su presupuesto para, fundamentalmente, enfrentar el costo de la lista escolar.

Pero para amortiguar el golpe económico, las cajas de compensación familiar ofrecen subsidios y bonos escolares que buscan aliviar la carga financiera del regreso a clases durante 2026.

Puede que no financien la totalidad de la inversión, pero algún alivio pueden brindar para el acudiente aportante.

Estos son los bonos escolares de algunas cajas de compensación

Compensar asigna un subsidio educativo de $105.000 a trabajadores afiliados con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales vigentes. Este beneficio está dirigido a hijos o hermanos huérfanos entre 6 y 18 años que reciban subsidio monetario y estén matriculados en una institución educativa.

Colsubsidio otorga un bono de $80.000 por cada estudiante a cargo, entre 5 y 12 años, el cual puede redimirse en tiendas Ara o almacenes Éxito autorizados en Cundinamarca, Tolima y Risaralda.

Cafam entrega un kit escolar físico para niños de 6 a 11 años. Si ambos padres están afiliados y sus ingresos no superan los cuatro salarios mínimos, el beneficiario recibe un combo por cada padre.

Comfama, en Antioquia, implementa descuentos de entre el 10% y el 20% en papelerías y almacenes aliados como Jumbo, Metro y Éxito.

Para acceder a estos beneficios, los trabajadores deben estar afiliados y activos en su respectiva caja de compensación. La consulta de requisitos y fechas de entrega puede realizarse en los portales oficiales de cada entidad. La mayoría de los bonos y subsidios se entregan en formato digital, mediante tarjetas de afiliación o códigos QR en aplicaciones móviles.

Los recursos pueden usarse para adquirir no solo útiles escolares, sino también uniformes, calzado, tecnología, conectividad y cursos de idiomas, según las condiciones de cada caja. Estos beneficios no son canjeables por dinero en efectivo.

