Juan Palau fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

El carismático cantante y actor conocido por su presencia en redes sociales, ya figura entre los 18 participantes confirmados por la producción de cara a la tercera temporada del formato

El cantante y actor se suma a la lista de participantes de la tercera temporada - crédito @canalrcn/Instagram

La participación de Juan Palau como nuevo integrante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya es oficial y eleva las expectativas sobre una temporada que, a tan solo 10 días de su inicio, suma ya 18 participantes confirmados.

El anuncio se hizo con un reel difundido en las cuentas oficiales de RCN en redes sociales, en las que se muestra una conversación por mensajería instantánea entre Palau y el ‘Jefe’. Curiosamente, se muestra que la voz líder de la casa estudio no se encuentra convencido de sumarlo, pero termina cambiando de opinión durante el diálogo.

Cabe señalar que en la antesala a la primera temporada del reality show en 2024, en redes sociales se especuló con la posibilidad de que Palau se sumara al formato debido a que los seguidores se percataron de que seguía las cuentas oficiales de La casa de los famosos. Sin embargo, esto finalmente no sucedió y durante el año

Palau, cantante, actor y creador de contenido, adquirió reconocimiento a nivel nacional por su papel interpretando al personaje de Drama Keyen en La reina del flow de Caracol Televisión, sumado a su participación en Survivor, la isla de los famosos de RCN, emitido en 2023 e inmediato antecedente a la apuesta del canal por consolidar un reality show. En esa ocasión, Palau llegó a rozar la final, pero fue el último eliminado por decisión del resto y terminó en la cuarta ubicación.

Palau destaca por su trayectoria
Palau destaca por su trayectoria como actor y cantante exponente del género urbano en Colombia - crédito Jhajaira Romero PR Group

Fuera de la televisión, Palau desarrolló una carrera sostenida como cantante, convirtiéndose en un exponente del género urbano y siempre pendiente de las tendencias, oscilando entre el reguetón, el pop latino y más recientemente el afrobeats. A la fecha suma cerca de un millón de seguidores en Instagram y es reconocido entre su público por su carisma, hecho que desde la producción de La casa de los famosos se perfila como un potencial gancho para los televidentes durante la próxima edición.

Palau también ganó reconocimiento por su vinculación con actos benéficos, como en el concierto Una Novena por Bogotá de 2023 o la puesta en marcha de un taller de música en asociación con el Distrito para brindar nuevas oportunidades a los presos en la cárcel Distrital de Bogotá a través del arte.

El anuncio fue bien recibido en redes sociales por los seguidores del formato de telerrealidad, y hasta por algunos participantes de la próxima temporada como el también cantante y Jay Torres, que se mostró contento con la incorporación de Palau. Eso sí, no faltaron las voces que se mostraron más escépticas frente a la suma del cantante.

Así va la lista de participantes para la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Con la llegada de Palau,
Con la llegada de Palau, ya son 18 participantes confirmados para la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

Junto a Juan Palau, la producción ya confirmó nombres como Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba y Jay Torres. A ellos se agregan, elegidos por el público mediante votación en las semanas previas, Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eldevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz.

Karen Sevillano y Vicky Berrío
Karen Sevillano y Vicky Berrío retoman la conducción del 'After Show de La Casa de los Famosos Colombia' - crédito @canalrcn/ Instagram

Entre los presentadores todo sigue igual que en 2025. La emisión central correrá a cargo de Marcelo Cezán y Carla Giraldo, y pese a los rumores que indicaban la posibilidad de que Yina Calderón, Karina García o Melissa Gate fuesen las presentadoras del After Show, este volverá a contar con Karen Sevillano (ganadora de la primera temporada) y Vicky Berrio.

A falta de conocer los nombres restantes, el lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m. todos los participantes harán su ingreso a la casa estudio para dar inicio a una competencia que promete mantener en vilo a las redes sociales durante los próximos seis meses.

