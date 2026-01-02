Colombia

Impresionante incendio destruyó más de 20 viviendas de un sector popular de Cali

Organizaciones solidarias y equipos de emergencia desplegaron ayuda humanitaria, albergues y rescate tras el desastre sufrido por decenas de familias

Guardar
La emergencia ocurrida el primero de enero dejó a decenas de personas sin hogar y movilizó a múltiples organismos de socorro que evitaron víctimas fatales y mitigaron la expansión del fuego en una zona de asentamientos precarios

Un incendio de gran magnitud destruyó parcial o totalmente más de 20 viviendas en el sector La Paz del barrio El Pondaje, localizado en el oriente de Cali, durante la tarde del 1 de enero de 2026.

El siniestro, que no dejó víctimas mortales, según informaron medios afectó a decenas de personas y movilizó a más de 30 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Cali junto a otras entidades de emergencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fuego inició hacia las 4:58 p.m en una vivienda de madera, propagándose rápidamente por la naturaleza combustible de los materiales y el carácter precario de las edificaciones, como confirmó el cabo Néstor Giraldo, coordinador de emergencias del Cuerpo de Bomberos.

Vecinos del asentamiento La Paz alertaron a los organismos de emergencia tras observar columnas de humo y escuchar explosiones. La rápida expansión quedó registrada en videos difundidos en redes sociales, donde se evidenciaba la vulnerabilidad de la infraestructura local.

Los organismos de emergencia y
Los organismos de emergencia y la policía recopilan información sobre el origen del fuego, el cual afectó estructuras de materiales combustibles y obligó a la instalación de albergues temporales para las familias afectadas - crédito Bomberos Cali

El oficial Giraldo explicó a W Radio que “el fuego se propagó rápidamente debido a que se trataba de viviendas de construcción liviana y en desarrollo incompleto”. La intervención de seis máquinas extintoras, dos carrotanques y ambulancias, junto con el trabajo de la comunidad, fue clave para evitar que las llamas alcanzaran más residencias y para controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.

En cuanto a la magnitud de los daños, el número de viviendas afectadas supera la veintena.

El Espectador detalló que al menos cuatro casas resultaron completamente calcinadas y otras diez sufrieron daños considerables; no obstante, hasta la noche de la emergencia, las autoridades no habían publicado un censo definitivo de familias damnificadas. Tu barco subrayó que más de 10 familias perdieron todas sus pertenencias, viéndose obligadas a pernoctar a la intemperie solo con la ropa que llevaban puesta.

Mientras los bomberos combatían el incendio, equipos de rescate y habitantes sumaron esfuerzos para evacuar a los residentes y poner a salvo algunos de sus objetos de valor.

Pulzo recogió testimonios donde testigos recordaban escenas marcadas por la tensión, con vecinos intentando salvar colchones y electrodomésticos durante el avance de las llamas. La labor de extinción fue compleja debido a la intensidad del fuego y la acumulación de escombros.

La emergencia ocurrida el primero de enero dejó a decenas de personas sin hogar y movilizó a múltiples organismos de socorro que evitaron víctimas fatales y mitigaron la expansión del fuego en una zona de asentamientos precarios

Las autoridades, como la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali, acudieron al lugar para evaluar el alcance del siniestro y coordinar ayuda a los damnificados.

Equipos de atención en crisis y organismos de socorro instalaron albergues temporales, proporcionaron alimentación, atención médica básica y apoyo emocional a quienes quedaron sin hogar.

Además, la comunidad y organizaciones solidarias habilitaron puntos de acopio de donaciones, entre ellos un billar ubicado en la carrera 28 con calle 72 frente a Comuneros 2 en asentamiento Playa Alta, donde se reciben frazadas, alimentos no perecederos, ropa y otros aportes, como informó Tu barco.

El origen del incendio sigue investigándose. Cuerpos bomberiles, en conjunto con la policía y autoridades de gestión del riesgo, analizan si una falla eléctrica o el uso inadecuado de fuentes de calor en viviendas vulnerables pudo haber desencadenado la emergencia. Los organismos de socorro permanecen en la zona para monitorear puntos calientes y evitar nuevos incidentes, mientras continúa la asistencia a las familias que lo perdieron todo.

La prioridad para la comunidad y los afectados es obtener ayuda humanitaria inmediata que les permita comenzar la reconstrucción de sus vidas tras esta emergencia.

El incendio forestal en cerro Quitasol supera las 60 horas activo en Bello

El incendio forestal que afecta el cerro Quitasol en el municipio de Bello, Antioquia, cumple más de 60 horas activo, con el fuego aún fuera de control este 2 de enero de 2025.

Apoyo aéreo con helicópteros y
Apoyo aéreo con helicópteros y bambi bucket refuerza las tareas de extinción del incendio forestal en el cerro Quitasol - crédito red social X

Las autoridades ambientales y organismos de emergencia mantienen la máxima alerta en la zona, mientras los equipos han logrado contener cerca de 50 % del área afectada.

La propagación de las llamas ha sido favorecida por fuertes vientos y altas temperaturas, lo que ha obligado al despliegue de refuerzos constantes aéreos y terrestres para evitar que el incendio alcance sectores habitados. Según los reportes, se han utilizado helicópteros equipados con el sistema bambi bucket, con 40 descargas de agua en las áreas más críticas

Temas Relacionados

Incendio en CaliEl PondajeCuerpo de Bomberos de CaliAyuda humanitariaViviendas destruidasColombia-Noticias

Más Noticias

“Sueño cumplido hijo”: ‘Mane’ Diaz reaccionó al lanzamiento de ‘Lucho’ Díaz como cantante: “Balón de oro o Billboard”

Los usuarios en redes sociales se sumaron al padre orgulloso del delantero de la Selección Colombia, y en la misma publicación que hizo Luis Manuel Díaz en su perfil de Instagram dejaron comentarios donde no faltó el humor

“Sueño cumplido hijo”: ‘Mane’ Diaz

Avianca retó a familia que salió a recorrer el barrio con agüero de año viejo que se hizo viral: “No olviden llevar el avión y las ganas de volar”

La original puesta en escena, en la que la familia simuló “volar” hacia el futuro con su creación, generó una ola de reacciones en redes

Avianca retó a familia que

Alcalde Galán respondió propuesta de Petro para no subir los pasajes de Transmilenio: “Si esa plata entra este año”

La cabeza del Distrito de Bogotá le recordó al presidente Petro un compromiso de inversión que, al parecer, no se ha hecho, por parte del Gobierno nacional

Alcalde Galán respondió propuesta de

En plena calle, dos hombres en motocicleta mataron a golpes a una mujer en Bogotá

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que permita identificar los atacantes y esclarecer este homicidio

En plena calle, dos hombres

Gustavo Petro siguió defendiendo su decisión de subir el salario mínimo por encima del 23%: “He puesto fin a esa realidad”

El mandatario contrastó el pasado de bajos salarios y extensas jornadas laborales con los cambios promovidos durante su Gobierno

Gustavo Petro siguió defendiendo su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

J Balvin, Maluma, Blessd y

J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro: estas son las millonadas que cobran y lo que exigen para un concierto

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Epa Colombia le habría hecho trascendental promesa a su novia en Año Nuevo: “Nos separaron de la manera más cruel”

Yeison Jiménez despidió el año molesto y aseguró que no volverá a cantar un 31 de diciembre: “Quería pasar chimba”

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Deportes

“Sueño cumplido hijo”: ‘Mane’ Diaz

“Sueño cumplido hijo”: ‘Mane’ Diaz reaccionó al lanzamiento de ‘Lucho’ Díaz como cantante: “Balón de oro o Billboard”

Esta sería la millonada que ganaría James Rodríguez en su nuevo club: estaría entre los mejor pagados en la liga de Estados Unidos

América de Cali confirmó salida de uno de sus ídolos: se marchó con dos títulos y más de 200 partidos en el fútbol colombiano

Robaron a un turista extranjero mientras realizaba actos sexuales en pleno centro histórico de Cartagena: todo quedó en video

Polémico “refuerzo” argentino Rodrigo Contreras llegaría a Millonarios este 2026: 12 equipos y un pobre promedio goleador