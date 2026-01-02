Impresionante incendio destruyó más de 20 viviendas de un sector popular de Cali

La emergencia ocurrida el primero de enero dejó a decenas de personas sin hogar y movilizó a múltiples organismos de socorro que evitaron víctimas fatales y mitigaron la expansión del fuego en una zona de asentamientos precarios

Un incendio de gran magnitud destruyó parcial o totalmente más de 20 viviendas en el sector La Paz del barrio El Pondaje, localizado en el oriente de Cali, durante la tarde del 1 de enero de 2026.

El siniestro, que no dejó víctimas mortales, según informaron medios afectó a decenas de personas y movilizó a más de 30 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Cali junto a otras entidades de emergencia.

El fuego inició hacia las 4:58 p.m en una vivienda de madera, propagándose rápidamente por la naturaleza combustible de los materiales y el carácter precario de las edificaciones, como confirmó el cabo Néstor Giraldo, coordinador de emergencias del Cuerpo de Bomberos.

Vecinos del asentamiento La Paz alertaron a los organismos de emergencia tras observar columnas de humo y escuchar explosiones. La rápida expansión quedó registrada en videos difundidos en redes sociales, donde se evidenciaba la vulnerabilidad de la infraestructura local.

Los organismos de emergencia y la policía recopilan información sobre el origen del fuego, el cual afectó estructuras de materiales combustibles y obligó a la instalación de albergues temporales para las familias afectadas - crédito Bomberos Cali

El oficial Giraldo explicó a W Radio que “el fuego se propagó rápidamente debido a que se trataba de viviendas de construcción liviana y en desarrollo incompleto”. La intervención de seis máquinas extintoras, dos carrotanques y ambulancias, junto con el trabajo de la comunidad, fue clave para evitar que las llamas alcanzaran más residencias y para controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.

En cuanto a la magnitud de los daños, el número de viviendas afectadas supera la veintena.

El Espectador detalló que al menos cuatro casas resultaron completamente calcinadas y otras diez sufrieron daños considerables; no obstante, hasta la noche de la emergencia, las autoridades no habían publicado un censo definitivo de familias damnificadas. Tu barco subrayó que más de 10 familias perdieron todas sus pertenencias, viéndose obligadas a pernoctar a la intemperie solo con la ropa que llevaban puesta.

Mientras los bomberos combatían el incendio, equipos de rescate y habitantes sumaron esfuerzos para evacuar a los residentes y poner a salvo algunos de sus objetos de valor.

Pulzo recogió testimonios donde testigos recordaban escenas marcadas por la tensión, con vecinos intentando salvar colchones y electrodomésticos durante el avance de las llamas. La labor de extinción fue compleja debido a la intensidad del fuego y la acumulación de escombros.

Las autoridades, como la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali, acudieron al lugar para evaluar el alcance del siniestro y coordinar ayuda a los damnificados.

Equipos de atención en crisis y organismos de socorro instalaron albergues temporales, proporcionaron alimentación, atención médica básica y apoyo emocional a quienes quedaron sin hogar.

Además, la comunidad y organizaciones solidarias habilitaron puntos de acopio de donaciones, entre ellos un billar ubicado en la carrera 28 con calle 72 frente a Comuneros 2 en asentamiento Playa Alta, donde se reciben frazadas, alimentos no perecederos, ropa y otros aportes, como informó Tu barco.

El origen del incendio sigue investigándose. Cuerpos bomberiles, en conjunto con la policía y autoridades de gestión del riesgo, analizan si una falla eléctrica o el uso inadecuado de fuentes de calor en viviendas vulnerables pudo haber desencadenado la emergencia. Los organismos de socorro permanecen en la zona para monitorear puntos calientes y evitar nuevos incidentes, mientras continúa la asistencia a las familias que lo perdieron todo.

La prioridad para la comunidad y los afectados es obtener ayuda humanitaria inmediata que les permita comenzar la reconstrucción de sus vidas tras esta emergencia.

