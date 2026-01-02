Gustavo Petro le respondió a tuitero que lo acusó de ser agente de la CIA: “Tengo enemigos en la derecha estadounidense y en la extrema izquierda venezolana”

Gustavo Petro rechazó las acusaciones en redes sociales sobre vínculos con la CIA y denunció la influencia del ELN en la frontera con Venezuela - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En un extenso mensaje público, el presidente Gustavo Petro respondió este jueves a las acusaciones de un usuario en redes sociales que lo señalaba de ser agente de la CIA, y aprovechó para abordar los riesgos que, desde su perspectiva, enfrenta el progresismo latinoamericano frente a las mafias y los extremismos.

“No soy de la CIA, he sido del M19, quien puso la espada de Bolívar a luchar de nuevo en 1974; algunos de los funcionarios de la CIA han recibido la misión de encontrar las pruebas de que soy testaferro de Maduro, han fracasado y fracasarán, no soy testaferro de nadie, ni me interesa la codicia”, afirmó Petro, desmarcándose de cualquier vinculación con agencias extranjeras o actores gubernamentales de Venezuela.

El mandatario colombiano se ubicó en medio de un tablero geopolítico complejo, señalando que sus principales enemigos son “la derecha estadounidense y la extrema izquierda venezolana”, y destacó que los ataques provienen de ambos polos ideológicos.

En este contexto, Petro subrayó el daño transversal del narcotráfico en la región: “El ELN le hace un enorme daño a Colombia y Venezuela al traquetear en la frontera el producto de la cocaína que extrae del Catatumbo”, explicó ante la pregunta de un ciudadano, resaltando cómo estas actividades criminales ponen en riesgo la supervivencia del proyecto progresista.

Un elemento recurrente de sus declaraciones fue la denuncia sobre la degradación social y política que acarrean las economías ilícitas. “La transformación progresista no nace de la degradación del pueblo. Apoyar al ELN es apoyar invasión y violencia”, sostuvo, marcando distancia tanto de los respaldos acríticos al grupo armado como de los intentos de reeditar lógicas maniqueas desde la izquierda.

En cuanto a las dinámicas fronterizas, Petro criticó las estrategias de bloqueo aplicadas por gobiernos anteriores: “Las mafias se tomaron la frontera por la idea duquista de bloquear la frontera y hacer trizas la paz en Colombia. El único ganador de esa política fue el ELN”, afirmó, atribuyendo a esas decisiones el empoderamiento y expansión de los actores ilegales a ambos lados del límite binacional.

Según el mandatario, la coordinación con el gobierno venezolano ha sido clave para golpear la estructura mafiosa: “Hablé por teléfono varias veces con Maduro, para coordinar operaciones contra las mafias en la frontera; la mayor parte del gobierno venezolano está dispuesto a esa coordinación y se han logrado operaciones importantes”, relató, resaltando que en ambas orillas el ELN logra cooptar a funcionarios.

Como ejemplo, informó que recientemente fue capturado uno de sus integrantes en Norte de Santander con 3,5 toneladas de pasta de coca.

Petro también criticó la percepción equivocada de algunos sectores políticos sobre el papel del ELN como protector de la soberanía venezolana: “Por infantilismo de izquierda, que el ELN es la solución para proteger a Venezuela del lado colombiano. Error garrafal”, afirmó, advirtiendo sobre los riesgos de considerar al grupo guerrillero un escudo patriótico.

Como alternativa estructural, el presidente planteó impulsar la frontera bajo control legal y fortalecer el comercio bilateral.

“El comercio colombo/venezolano es el que puede erradicar la coca y por eso debe crecer”, señaló, defendiendo la sustitución de cultivos ilícitos y los acuerdos económicos binacionales como mecanismos de mayor impacto que las medidas militares reactivas.

En materia de política exterior, Petro fue enfático sobre los intereses de Estados Unidos en la región: “Al gobierno estadounidense, como el mundo sabe, le interesa el petróleo y no las vidas latinoamericanas a las que saca con violencia desde su país, después de haberlas atraído con el bloqueo”, indicó, sugiriendo que las preocupaciones humanitarias no priman sobre los intereses económicos.

Finalmente, el presidente abordó el horizonte regional, promoviendo mecanismos de integración política y comercial: “Hasta el último día de mi gobierno y después, buscaré que el Caribe sea zona de Paz y que el pueblo de Venezuela se encuentre en una salida política a sus diferencias y se vote constituyentemente. Si habrá asambleas constituyentes en nuestras naciones, que sea para la paz y la democracia, y que se vote si los pueblos quieren una confederación con autonomía de las naciones que realice la gran idea de Bolívar: la Gran Colombia revivida”.