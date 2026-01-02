En falsos rituales de sanación, pastor religioso habría abusado de cuatro feligreses en San Andrés

El pastor no aceptó cargos - crédito Fiscalía General de la Nación | Pexels

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al pastor John Jairo Leguia González, y que que desempeñaba como líder de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, por presuntos delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

Según el comunicado del ente investigado, el procesado habría utilizado su posición para persuadir a varias mujeres a participar en supuestos rituales de sanación, durante los cuales debían desnudarse para la aplicación de un aceite.

Esto a su vez derivó en la presunta comisión de los hechos investigados.

La Fiscalía puntualizó en su informe que se recopilaron varias denuncias y se obtuvieron elementos materiales probatorios en los que se menciona que, aprovechando la confianza y la creencia de los feligreses, el líder religioso citaba a mujeres para estos rituales.

Las víctimas quedaban en estado de indefensión, y esto habría facilitado la coacción para someterlas sexualmente, reseña el documento oficial.

El caso involucra al menos a cuatro mujeres, según la investigación en curso.

Por este motivo la fiscal del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés Islas formalizó la imputación ante una juez penal de control de garantías.

Leguia González no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.