Colombia

En falsos rituales de sanación, pastor religioso habría abusado de cuatro feligreses en San Andrés

Los testimonios de las víctimas fueron claves para enviar a John Jairo Leguia González a la cárcel

Guardar
El pastor no aceptó cargos
El pastor no aceptó cargos - crédito Fiscalía General de la Nación | Pexels

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al pastor John Jairo Leguia González, y que que desempeñaba como líder de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, por presuntos delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

Según el comunicado del ente investigado, el procesado habría utilizado su posición para persuadir a varias mujeres a participar en supuestos rituales de sanación, durante los cuales debían desnudarse para la aplicación de un aceite.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esto a su vez derivó en la presunta comisión de los hechos investigados.

La Fiscalía puntualizó en su informe que se recopilaron varias denuncias y se obtuvieron elementos materiales probatorios en los que se menciona que, aprovechando la confianza y la creencia de los feligreses, el líder religioso citaba a mujeres para estos rituales.

Las víctimas quedaban en estado de indefensión, y esto habría facilitado la coacción para someterlas sexualmente, reseña el documento oficial.

El caso involucra al menos a cuatro mujeres, según la investigación en curso.

Por este motivo la fiscal del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés Islas formalizó la imputación ante una juez penal de control de garantías.

Leguia González no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Temas Relacionados

San Andrés IslasCaptura de pastorPastor evangélicoAbuso sexualFeligresesFalsos ritualesRituales de sanaciónAcceso carnal violentoJohn Jairo Leguia GonzálezActos sexualesFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Se acerca la temporada escolar y hay subsidios para los útiles escolares: así puede reclamarlos

Miles de familias colombianas podrán acceder en 2026 a bonos y subsidios escolares otorgados por las cajas de compensación familiar, para aliviar el impacto económico del regreso a clases con apoyos en útiles, uniformes y descuentos en comercios aliados

Se acerca la temporada escolar

Por aumento del salario mínimo, ir al médico saldrá más caro: así quedaron las cuotas moderadoras y los copagos del sistema de salud

La actualización definida por el Ministerio de Salud modifica los valores que pagan los usuarios por consultas y procedimientos, cambia la base de cálculo y establece nuevos montos para afiliados del régimen contributivo y subsidiado a partir del 1 de enero

Por aumento del salario mínimo,

Cuál fue el plato favorito de los colombianos para celebrar las fiestas de fin de año según Google

El comparativo de tendencias indica que ambos platos mantienen un alto nivel de interés, pero con una diferencia notable: sancocho suele registrar un volumen de búsquedas superior

Cuál fue el plato favorito

Gerente de Transmilenio se refirió al aumento en el pasaje: “Es para garantizar la operación del sistema”

El ajuste anunciado permitirá que los beneficiarios del auxilio de transporte realicen más trayectos mensuales, mientras se mantienen subsidios clave para los sectores vulnerables

Gerente de Transmilenio se refirió

Esta es la decisión del Gobierno Petro que podría afectar la pensión de los colombianos, según los fondos privados: “Los alejamos una década”

Según los fondos privados, el cambio elevaría el capital necesario para jubilarse y podría obligar a muchos colombianos a trabajar entre 10 y 15 años más para acceder a una pensión mínima

Esta es la decisión del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

J Balvin, Maluma, Blessd y

J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro: estas son las millonadas que cobran y lo que exigen para un concierto

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Epa Colombia le habría hecho trascendental promesa a su novia en Año Nuevo: “Nos separaron de la manera más cruel”

Yeison Jiménez despidió el año molesto y aseguró que no volverá a cantar un 31 de diciembre: “Quería pasar chimba”

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Deportes

Luis Díaz es de lejos

Luis Díaz es de lejos el futbolista colombiano más valioso del mundo: casi duplica la cotización del segundo

Al ritmo del ‘Ras Tas Tas’, la FIFA recordó el Mundial Brasil 2014 en el que Colombia fue la revelación con James Rodríguez

“Sueño cumplido hijo”: ‘Mane’ Diaz reaccionó al lanzamiento de ‘Lucho’ Díaz como cantante: “Balón de oro o Billboard”

Esta sería la millonada que ganaría James Rodríguez en su nuevo club: estaría entre los mejor pagados en la liga de Estados Unidos

América de Cali confirmó salida de uno de sus ídolos: se marchó con dos títulos y más de 200 partidos en el fútbol colombiano