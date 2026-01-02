Colombia

Cayó en Caquetá un operador financiero del Comando Vermelho de Brasil: era buscado por tráfico de drogas y otros delitos

La organización criminal se dedica principalmente al narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos

Guardar
El señalado criminal era considerado un objetivo de alta peligrosidad y estaba siendo buscado por las autoridades desde 2025 - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional capturó en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá) a un ciudadano requerido por las autoridades judiciales de Brasil mediante circular roja de Interpol. Es señalado de ser parte de la organización criminal Comando Vermelho y enfrenta una pena máxima de hasta 33 años de prisión por delitos de tráfico de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.

“[La detención se efectuó] cuando uniformados realizaban actividades de solicitud de antecedentes a personas, en coordinación con las Fuerzas Militares. Al verificar la identidad de un ciudadano a través de las bases de datos institucionales, se obtuvo un resultado positivo para notificación internacional de Interpol”, detallaron las autoridades en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presunto criminal, identificado como Efrén Ipuz Prada, de 34 años, había sido considerado un objetivo de alta peligrosidad y estaba sujeto a labores de búsqueda desde 2025 en el departamento colombiano.

Efrén Ipuz Prada era buscado
Efrén Ipuz Prada era buscado por los delitos de tráfico de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir - crédito Policía Nacional

Las autoridades indicaron que hacía parte del núcleo financiero de la estructura criminal transnacional y que dominaba tanto el idioma español como el portugués. Además, de acuerdo con las fuentes judiciales brasileñas consultadas por la fuerza pública colombiana, utilizaba documentos de identidad de Colombia y Brasil para facilitar su movilidad y las operaciones ilícitas entre ambos países.

La investigación detalló que el capturado habría constituido empresas fachada, realizado operaciones con criptoactivos y movilizado altas sumas de dinero sin respaldo fiscal, ocultando y transfiriendo recursos de origen ilícito fuera de Brasil. “Habría hecho parte del núcleo financiero de un esquema transnacional de lavado de activos, vinculado a la organización criminal Comando Vermelho, con injerencia en el estado de Amazonas, Brasil”, precisó la Policía.

El Comando Vermelho concentra sus actividades ilegales en el narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos, lo que, según las autoridades, constituye una amenaza directa para la seguridad regional y es objeto prioritario de acciones conjuntas entre la fuerza pública de América Latina.

Efrén Ipuz Prada se desempeñaba
Efrén Ipuz Prada se desempeñaba como operador financiero y comercial de la organización criminal - crédito Policía Nacional

Ipuz Prada fue puesto a disposición de las autoridades competentes y permanece a la espera de los trámites judiciales correspondientes para su correspondiente extradición, según establecen los protocolos de cooperación internacional.

De acuerdo con las autoridades, esta operación de captura es resultado de acciones coordinadas de verificación de antecedentes y cooperación internacional y resalta el papel estratégico de la articulación entre países en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad regional.

Este resultado demuestra la efectividad de la cooperación policial internacional contra redes criminales que delinquen más allá de las fronteras”, expresó en X el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.

El Comando Vermelho es una
El Comando Vermelho es una organización criminal dedicada principalmente al narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos - crédito Armada Nacional de Colombia/Handout/Reuters

La Policía Nacional indicó que la cooperación internacional es clave para combatir el crimen organizado y los delitos trasnacionales, puesto que permite alcanzar todo tipo de resultados positivos para los países, como:

  • Localizar y capturar fugitivos en cualquier parte del mundo.
  • Reducir las posibilidades de impunidad.
  • Proteger a la ciudadanía que está dentro y fuera de las fronteras.
  • Fortalecer la confianza y coordinación entre las autoridades de los distintos países.

Capturaron a cinco miembros del Comando Vermelho en Leticia

En julio de 2025, cinco presuntos integrantes del Comando Vermelho fueron capturados en Leticia (Amazonas) tras un operativo conjunto realizado por autoridades de Colombia, Brasil y Perú. Entre los detenidos figuran un ciudadano brasileño y una ciudadana peruana, ambos requeridos por la Interpol mediante notificaciones azules y con antecedentes relacionados con homicidio y delitos de narcotráfico.

Así fue la captura de los presuntos delincuentes en Leticia, Amazonas - crédito @DirectorPolicía/X

También incautaron 120 gramos de base de coca, junto a una gramera digital, cuatro teléfonos celulares, documentación y equipos electrónicos. Los objetos confiscados guardarían vinculación directa con dos homicidios ocurridos recientemente en la zona limítrofe.

Además, de acuerdo con las autoridades, el decomiso de estos elementos servirá para desarticular las estructuras dedicadas al sicariato y tráfico de drogas que opera este grupo en la frontera. La operación fue coordinada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial de Colombia.

Temas Relacionados

Comando VermelhoEfrén Ipuz PradaBrasilCartagena del ChairáLavado de activosNarcotráficoInterpolColombia-Noticias

Más Noticias

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

El recordado actor de “Pablo Escobar: el patrón del mal” abrió su corazón en un pódcast y relató con humor y honestidad los retos, excesos y aprendizajes en su relación con la comida y la transformación de su vida

Andrés Parra reveló su menú

Este es el nuevo equipo del fútbol colombiano que debutará en 2026: “Juntos escribiremos una nueva historia”

Después de la presentación de Internacional de Bogotá, que tomó la ficha de La Equidad, otra escuadra surgió con un origen muy polémico

Este es el nuevo equipo

Murió el hijo de Jeihhco, rapero y promotor del grafitour, que fomentó la transformación de la Comuna 13 en Medellín: esto se sabe

Juan David Castaño Vargas falleció en la madrugada del viernes 2 de enero de 2026 en un accidente de tránsito mientras viajaba como pasajero en una motocicleta

Murió el hijo de Jeihhco,

Jota Pe Hernández pidió a Petro dejar “morir” a lancheros que se lanzaron de lanchas atacadas por EE. UU.: “No vuelve a joder”

El presidente publicó la posible ubicación de caída de las personas ocupaban dos embarcaciones bombardeadas, presuntamente vinculadas al narcotráfico

Jota Pe Hernández pidió a

Ernesto Samper hizo un balance del Gobierno nacional y advirtió la gran falencia de Petro en su mandato: “Sigue siendo el gran vacío”

El exmandatario sostuvo que urge la presencia social del Estado en las zonas de conflicto

Ernesto Samper hizo un balance
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Arremetida de las Fuerzas Militares

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

ENTRETENIMIENTO

Andrés Parra reveló su menú

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Las series de Prime Video Colombia que roban la atención HOY

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Deportes

Este es el nuevo equipo

Este es el nuevo equipo del fútbol colombiano que debutará en 2026: “Juntos escribiremos una nueva historia”

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Las figuras de la liga colombiana que se perderán el debut por sanción

Atlético Nacional se durmió y dejó partir a una de sus figuras de 2025: reconocido jugador se irá a México

Deportistas colombianos deberán acatar nuevas reglas antidopaje para 2026: lista de sustancias y métodos prohibidos entró en vigor