Cayó en Caquetá un operador financiero del Comando Vermelho de Brasil: era buscado por tráfico de drogas y otros delitos

El señalado criminal era considerado un objetivo de alta peligrosidad y estaba siendo buscado por las autoridades desde 2025 - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional capturó en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá) a un ciudadano requerido por las autoridades judiciales de Brasil mediante circular roja de Interpol. Es señalado de ser parte de la organización criminal Comando Vermelho y enfrenta una pena máxima de hasta 33 años de prisión por delitos de tráfico de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.

“[La detención se efectuó] cuando uniformados realizaban actividades de solicitud de antecedentes a personas, en coordinación con las Fuerzas Militares. Al verificar la identidad de un ciudadano a través de las bases de datos institucionales, se obtuvo un resultado positivo para notificación internacional de Interpol”, detallaron las autoridades en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presunto criminal, identificado como Efrén Ipuz Prada, de 34 años, había sido considerado un objetivo de alta peligrosidad y estaba sujeto a labores de búsqueda desde 2025 en el departamento colombiano.

Efrén Ipuz Prada era buscado por los delitos de tráfico de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir - crédito Policía Nacional

Las autoridades indicaron que hacía parte del núcleo financiero de la estructura criminal transnacional y que dominaba tanto el idioma español como el portugués. Además, de acuerdo con las fuentes judiciales brasileñas consultadas por la fuerza pública colombiana, utilizaba documentos de identidad de Colombia y Brasil para facilitar su movilidad y las operaciones ilícitas entre ambos países.

La investigación detalló que el capturado habría constituido empresas fachada, realizado operaciones con criptoactivos y movilizado altas sumas de dinero sin respaldo fiscal, ocultando y transfiriendo recursos de origen ilícito fuera de Brasil. “Habría hecho parte del núcleo financiero de un esquema transnacional de lavado de activos, vinculado a la organización criminal Comando Vermelho, con injerencia en el estado de Amazonas, Brasil”, precisó la Policía.

El Comando Vermelho concentra sus actividades ilegales en el narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos, lo que, según las autoridades, constituye una amenaza directa para la seguridad regional y es objeto prioritario de acciones conjuntas entre la fuerza pública de América Latina.

Efrén Ipuz Prada se desempeñaba como operador financiero y comercial de la organización criminal - crédito Policía Nacional

Ipuz Prada fue puesto a disposición de las autoridades competentes y permanece a la espera de los trámites judiciales correspondientes para su correspondiente extradición, según establecen los protocolos de cooperación internacional.

De acuerdo con las autoridades, esta operación de captura es resultado de acciones coordinadas de verificación de antecedentes y cooperación internacional y resalta el papel estratégico de la articulación entre países en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad regional.

“Este resultado demuestra la efectividad de la cooperación policial internacional contra redes criminales que delinquen más allá de las fronteras”, expresó en X el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano.

El Comando Vermelho es una organización criminal dedicada principalmente al narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos - crédito Armada Nacional de Colombia/Handout/Reuters

La Policía Nacional indicó que la cooperación internacional es clave para combatir el crimen organizado y los delitos trasnacionales, puesto que permite alcanzar todo tipo de resultados positivos para los países, como:

Localizar y capturar fugitivos en cualquier parte del mundo.

Reducir las posibilidades de impunidad.

Proteger a la ciudadanía que está dentro y fuera de las fronteras.

Fortalecer la confianza y coordinación entre las autoridades de los distintos países.

Capturaron a cinco miembros del Comando Vermelho en Leticia

En julio de 2025, cinco presuntos integrantes del Comando Vermelho fueron capturados en Leticia (Amazonas) tras un operativo conjunto realizado por autoridades de Colombia, Brasil y Perú. Entre los detenidos figuran un ciudadano brasileño y una ciudadana peruana, ambos requeridos por la Interpol mediante notificaciones azules y con antecedentes relacionados con homicidio y delitos de narcotráfico.

Así fue la captura de los presuntos delincuentes en Leticia, Amazonas - crédito @DirectorPolicía/X

También incautaron 120 gramos de base de coca, junto a una gramera digital, cuatro teléfonos celulares, documentación y equipos electrónicos. Los objetos confiscados guardarían vinculación directa con dos homicidios ocurridos recientemente en la zona limítrofe.

Además, de acuerdo con las autoridades, el decomiso de estos elementos servirá para desarticular las estructuras dedicadas al sicariato y tráfico de drogas que opera este grupo en la frontera. La operación fue coordinada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial de Colombia.