Terminó la segunda visita oficial de la fiscal general de la Nación a Estados Unidos: este fue el balance

La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón consolida en Washington nuevas alianzas contra el crimen organizado - crédito Fiscalía

En el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado transnacional, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, culminó su segunda visita oficial a Washington D. C. con un balance ampliamente positivo en materia de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos.

La agenda, que se desarrolló durante varios días, permitió consolidar alianzas estratégicas, evaluar resultados y proyectar nuevas líneas de acción conjunta frente a delitos de alto impacto, según confirmó la entidad a través de un comunicado.

A dos años de haber asumido el cargo, Camargo lideró encuentros de alto nivel con representantes del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además de sostener reuniones con agencias federales clave como la DEA, el FBI, el Servicio Secreto y Homeland Security Investigations (HSI), espacios que sirvieron para revisar los avances alcanzados y renovar mecanismos de articulación institucional.

Uno de los principales resultados de la visita fue la ratificación del buen momento que atraviesa la relación judicial bilateral. En reuniones sostenidas con el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, las partes coincidieron en que la cooperación actual se encuentra en uno de sus puntos más sólidos de los últimos años, gracias a la confianza institucional construida y al impacto de las acciones conjuntas.

La Fiscalía General de la Nación y autoridades estadounidenses consolidan alianzas para enfrentar el crimen organizado transnacional - crédito Fiscalía

En ese sentido, se destacó el fortalecimiento de estrategias para combatir delitos como el narcotráfico, la trata de personas con fines de explotación sexual, el tráfico de migrantes y las finanzas ilícitas. Además, se acordó continuar ampliando las buenas prácticas implementadas en los últimos dos años, con especial énfasis en el control de los flujos financieros ilegales y el tráfico de armas, considerados motores fundamentales del crimen organizado.

Uno de los ejes centrales de la agenda fue el impulso a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, que ahora proyecta un alcance internacional enfocado en el desmantelamiento de estructuras como el ‘Tren de Aragua’, organización señalada como una de las principales amenazas para la seguridad regional, según indicaron en el documento oficial.

Durante su paso por Washington, la fiscal también sostuvo un encuentro con el director del FBI, Kash Patel, en el que se acordó avanzar en la creación de un grupo transnacional entre esa agencia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Esta iniciativa busca potenciar el intercambio de información y fortalecer las capacidades investigativas en casos complejos de carácter internacional.

La agenda incluyó, además, reuniones con directivos del Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en las que se analizaron los desafíos que representan las organizaciones criminales y se planteó la necesidad de contar con indicadores más confiables en la lucha contra el delito transnacional, así como mejorar los sistemas de recolección y manejo de información.

La cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos alcanza nuevo impulso tras reuniones de alto nivel - crédito Fiscalía

En materia de control de armas, el encuentro con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permitió revisar los avances en las líneas de investigación sobre tráfico nacional e internacional, desvío de armamento y control de armerías ilegales. Asimismo, se resaltó la cooperación técnica que ha permitido robustecer estas investigaciones en Colombia.

Otro de los puntos relevantes fue la reunión con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), en la que se acordó avanzar en la actualización de acuerdos para fortalecer el análisis de datos en los delitos fiscales, los criptoactivos y las finanzas criminales, así como ampliar los programas de capacitación.

En paralelo, la Fiscalía indicó que la delegación colombiana exploró nuevas herramientas tecnológicas junto al Servicio Secreto de Estados Unidos, incluyendo el desarrollo de proyectos basados en inteligencia artificial para identificar patrones de falsificación de moneda y su relación con redes criminales.

Finalmente, encuentros con Homeland Security Investigations y el Servicio de Marshals permitieron proyectar nuevas estrategias en temas como la trata de personas, la captura de fugitivos y la protección de funcionarios judiciales, así como replicar modelos exitosos de cooperación ya implementados en ciudades como Medellín.

Colombia y Estados Unidos afinan estrategias tecnológicas con inteligencia artificial para combatir nuevas formas de delito transnacional - crédito Fiscalía

Con este balance, la Fiscalía General de la Nación indicó que reafirma su compromiso de mantener y fortalecer la cooperación internacional como una herramienta clave para enfrentar las estructuras criminales que operan más allá de las fronteras.