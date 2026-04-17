Consumo de vapeadores en colegios de Bogotá se disparó entre menores: la mitad de los casos es en estudiantes de 12 a 14 años

El cabildante Andrés Barrios, del Centro Democrático, denunció que hay casos en los que se han identificado a menores de nueve años usando vapeadores - crédito Visuales IA

Además de la inseguridad y los problemas de movilidad que han sido denunciados en el Concejo de Bogotá, evitar que las nuevas generaciones sean permeadas por la delincuencia es uno de los retos que tienen las autoridades en Bogotá.

Es por ello que el 17 de abril el cabildante Andrés Barrios, del Centro Democrático, expuso con preocupación unas cifras de la Secretaría de Salud que dejarían en evidencia que los menores en la capital están cada vez más cerca de las drogas.

El concejal indicó que el consumo de sustancias psicoactivas entre menores de edad ha adquirido dimensiones preocupantes. El informe reveló que más del 45% de los 10.094 casos reportados de consumo de sustancias en colegios corresponde a vapeadores, un fenómeno que afecta a estudiantes desde edades tempranas.

El cabildante indicó que más de 5.000 casos de consumo de drogas en menores es a través de vapeadores - crédito Europa Press

En el análisis presentado por Barrios, se destacó que la edad promedio en la que los escolares se inician en el consumo de vapeadores es de trece años. Entre los menores de doce a catorce años se concentra el 53% de los casos, con un total de 2.450 registros. Además, el informe documenta 493 casos de consumo en niños de entre nueve y once años y 32 en menores de nueve años, lo que evidencia la presencia de este comportamiento en diferentes etapas del sistema educativo.

La distribución de los casos por niveles educativos expone que el 68% de los registros se encuentra en bachillerato, mientras que el 12.9% corresponde a primaria. En cuanto a la frecuencia, 438 estudiantes presentan un consumo diario y 1.044 un consumo recurrente.

Barrios mencionó que, en el grupo de niños de entre cinco y once años en colegios oficiales, siete de cada diez son casos reportados en los que usan vapeador.

En ese sentido, indicó que el entorno escolar resulta un punto de concentración importante. El 67% de los casos identificados tiene lugar durante actividades lúdicas dentro del colegio y el 79% ocurre en interacción con compañeros. Además, tres de cada cinco casos se registran dentro de las instalaciones educativas.

Barrios pidió que el distrito se centre en la protección de los menores - crédito Prensa Andrés Barrios

El informe también abordó la distribución por género. El 60.6% de los registros corresponde a hombres y el 39.4% a mujeres. En el segmento de doce a catorce años, la relación es de 1.354 casos masculinos frente a 1.096 femeninos.

Al detallar el tipo de consumo, el 86.5% de los estudiantes identificados consume exclusivamente vapeadores. No obstante, 622 casos presentan policonsumo, asociado principalmente con marihuana (292 casos), alcohol (202) y sustancias como cocaína o tusi (121).

En cuanto a los lugares que le generan preocupación. Barrios señaló que hay una mayor incidencia en localidades como Kennedy (596 casos), Bosa (558), Ciudad Bolívar (543) y Suba (454), en donde las zonas donde el consumo se concentra coinciden con otros indicadores de alerta social sobre el acercamiento de los jóvenes con pandillas.

Barrios pidió una intervención especializada para evitar que más menores sigan usando drogas en centros educativos - crédito Alcaldía de Bogotá

Barriós mencionó que el 75.9% de los casos se registra en instituciones oficiales, por lo que advirtió sobre la necesidad de reforzar los controles y estrategias de protección en los espacios bajo supervisión estatal, ya que la mayoría de los episodios de consumo no terminan en ningún tipo de intervención por parte del distrito.

Para el cabildante, las cifras reveladas por la Secretaría de Educación y recopiladas por él son una radiografía detallada sobre la prevalencia del uso de vapeadores y otras sustancias psicoactivas en colegios de Bogotá, e hizo énfasis en el cuidado de los menores como una prioridad.

“Aquí no hay matices; cuando como sociedad no logramos proteger a los niños en los espacios que sí controlamos como la casa, el colegio y los parques, entonces está claro que el problema no es el niño, sino todo lo demás”, puntualizó.