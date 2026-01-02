Alcalde Galán respondió propuesta de Petro para no subir los pasajes de Transmilenio: “Si esa plata entra este año”

El mandatario distrital le argumentó a Gustavo Petro por proponer un dinero para comprar una flota de buses eléctricos para evitar aumento del pasaje de Transmilenio - crédito Infobae

La Alcaldía de Bogotá comunicó un eventual incremento de 350 pesos en la tarifa del pasaje de Transmilenio, como suele suceder cada año, en respuesta a los cambios en las variables económicas que suceden anualmente; especialmente, el aumento del salario mínimo, con el que van de la manos las subidas en los costos operacionales y de combustible.

El pronunciado cambio tarifario pareció no gustarle al presidente Gustavo Petro, que en sus redes sociales escribió un mensaje en el que propuso destinar una cuantiosa suma para comprar una flota eléctrica de buses que, en consecuencia, no permita un cambio en el precio del transporte masivo.

Como respuesta, el alcalde Galán le respondió que esa idea podría ejecutarse, pero con la plata ‘en mano’. Le recordó un aporte que el Gobierno nacional había prometido al Distrito y que la suma dejaría un saldo a favor para no aumentar el costo del pasaje.

"Presidente, hasta ahora el Gobierno Nacional se ha comprometido a aportar 938 mil millones. Usted habla de 1.5 billones, lo que significa 562 mil millones adicionales. Si esa plata entra este año al Distrito, cuente que con que no subiremos la tarifa de Transmilenio.“, escribió el burgomaestre bogotano en sus redes sociales.

Qué fue lo que le propuso el presidente Gustavo Petro

El mandatario, al conocer el incremento del pasaje de Transmilenio, escribió en sus redes sociales una crítica a la medida. Y comentó que subir el pasaje “sube el déficit financiero de las troncales de los buses”.

Además, hizo la propuesta de comprar un número de buses eléctricos. Dijo, textualmente: “Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”.

Gustavo Petro afirmó que una ayuda financiera con buses eléctricos podría ayudar al no incremento de los pasajes de Transmilenio - crédito @petrogustavo/X

Agregó: “La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diésel lo hemos mantenido subsidiado que es el principal costo de la operación. Pero si la decisión es subir el pasaje que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses (...) El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”.

Galán le aclaró a Petro cómo funciona el pacto de ayuda financiera entre el Gobierno y la capital

El asunto es que el alcalde de Bogotá le contrargumentó. En principio, le dio la razón al presidente, pero le resaltó que las ayudas financieras de las que habla el jefe de Estado no han llegado a manos del Distrito, además de aclarar que el mandatario ha tenido en cuenta cifras distintas a las pactadas,

“El convenio de cofinanciación de la nación con el distrito para flota eléctrica, buses eléctricos, contempla un aporte de la nación por$938.000.000.000 de pesos. No los $1,5 billones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino $938.000.000.000″, dijo el alcalde.

Comentó que “de esos recursos, no recibiremos nada en el 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada”.

El pasaje podría quedar en 3.550 pesos para el 2026 - crédito Transmilenio

Aseguró que si el presidente está considerando es agregar dinero en la ayuda financiera, cabría perfectamente la idea de no aumentar el soto del pasaje.

“Si lo que usted está anunciando, presidente, es disponer de $1,5 billones, (es decir, $562.000.000.000 más adicionales a los del convenio ya firmado), es una gran noticia, porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año. Entonces, estamos listos. Ahora, ¿cómo se podría hacer esto? Muy fácil. Vía el artículo 183 del plan de desarrollo de su Gobierno, que fue aprobado por el Congreso de la República en 2023. ¿Qué dice ese artículo? Que la nación puede financiar hasta un 50% de la flota eléctrica ya adquirida y que esté en operación", le explicó el mandatario distrital.

Y concluyó: “Bogotá tiene más de 1.480 buses eléctricos en operación. Parte de lo que ha sido el costo de esos buses para Bogotá, podría ser cubierto por este aporte que usted está anunciando adicional. Eso, entonces, está en sus manos, presidente”.