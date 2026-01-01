Colombia

Nuevas pistas en la muerte del ex mánager de Diomedes Díaz: investigan el celular que se halló junto al cuerpo de Manuel José Páez

El caso en principio se creyó que era un turista fallecido, pero con el paso de las horas se reveló que el empresario alcanzó a hacer una llamada

Guardar
Entre 2005 y 2013 el
Entre 2005 y 2013 el empresario trabajó junto a Diomedes Díaz, e incluso compartió esta foto en sus redes sociales dejando esta como la única postal de su relación con 'el Cacique de La Junta' - crédito Facebook

El hallazgo del cuerpo de Manuel José Páez Álvarez, exmánager del reconocido cantante de vallenato Diomedes Díaz, en un cerro de Santa Marta (Madgalena) dio inicio a una investigación que hoy gira en torno a un elemento específico: el registro de llamadas en el teléfono celular encontrado junto al cadáver.

Este dispositivo ha permitido a las autoridades reconstruir los minutos previos a la muerte del empresario, cuya vida profesional estuvo ligada al mundo del espectáculo entre 2005 y 2013.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tarde en que se localizó el cuerpo de Páez Álvarez en una zona baja cercana al sendero hacia la playa Inca Inca, las primeras hipótesis apuntaban a la muerte de un turista sin identificar, destacó un informe del diario El Tiempo.

El cuerpo de Páez no presentaba signos de violencia ni lesiones que sugirieran la intervención de terceros.

Con la identificación del fallecido, la Policía descartó la posibilidad de un robo, debido a que el exmánager conservaba todas sus pertenencias, incluido su documento de identidad y el teléfono móvil.

El análisis de ese celular se ha convertido en la principal herramienta de los investigadores.

En el aparato se halló el registro de una llamada efectuada poco antes de que se presume ocurrió el accidente. La última conversación telefónica fue con su hija, que de acuerdo con lo que añadió el mismo medio local, se convirtió en la última persona en escucharlo con vida.

Páez vivía por el sector
Páez vivía por el sector de El Rodadero en Santa Marta, capital del departamento de Magdalena - crédito Facebook

Para los peritos judiciales que adelantan la indagación de los hechos, este contacto podría ser definitivo para entender si el empresario expresó algún tipo de malestar, agotamiento o complicación física durante su caminata, factores que explicarían el desenlace fatal.

Sumado a todo lo anterior, la familia de Manuel José Páez Álvarez y personas cercanas al entorno vallenato han aportado datos sobre sus hábitos y estilo de vida.

El empresario residía en el conocido sector turístico de El Rodadero y acostumbraba realizar senderismo por los cerros y senderos de Santa Marta.

El día del hallazgo vestía ropa deportiva y llevaba consigo objetos propios de una caminata, elementos que refuerzan la teoría de un accidente durante una actividad recreativa.

El terreno en el que fue encontrado el cuerpo es conocido por su atractivo natural y por las dificultades que implica su recorrido (zona rocosa).

La muerte de Páez se
La muerte de Páez se reportó en un cerro de Santa Marta el 30 de diciembre - crédito redes sociales

Presenta pendientes pronunciadas y zonas irregulares donde una pérdida de equilibrio o un desvanecimiento pueden derivar en caídas graves.

El informe policial destacó que el cuerpo de Páez Álvarez presentaba múltiples golpes compatibles con una caída desde altura, aunque la causa precisa de la muerte aún depende del dictamen de Medicina Legal.

Mientras los forenses realizan los estudios necesarios para determinar si el fallecimiento se debió a un accidente, un problema de salud súbito o alguna otra causa, los investigadores continúan revisando el contenido del celular.

El testimonio de la hija cobra especial relevancia, dado que fue la última persona con la que el exmánager tuvo comunicación directa. Por ello, las autoridades buscan establecer detalles de esa conversación, para determinar si Páez Álvarez mencionó síntomas, cansancio extremo, desorientación o cualquier otra señal que aporte luz sobre lo ocurrido.

Además de descartar un posible robo, tampoco se detectaron indicios de participación de terceros. Esto llevó a los investigadores a centrarse en una posible caída accidental durante la práctica de senderismo.

El mundo del vallenato reaccionó por la muerte del empresario que acompañó profesionalmente a Diomedes Díaz durante ocho años.

Paéz desde hace varios años
Paéz desde hace varios años atrás practicaba senderismo por la misma zona en la que fue hallado su cuerpo - crédito @manueljosepaez/IG

La noticia fue recibida con expresiones de duelo tanto por parte de familiares como de figuras del ámbito musical que destacaron la cercanía y el compromiso de Páez Álvarez con el artista y su equipo de trabajo.

La comunidad de Santa Marta y los aficionados al vallenato siguen atentos al avance de la investigación.

El resultado de los exámenes de Medicina Legal será clave para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento, mientras la verificación técnica del registro de llamadas y el relato de la hija continúan en el centro de las pesquisas.

Temas Relacionados

Diomedes DíazMuerte de ex mánagerSanta MartaManuel José PáezHallazgo de cuerpoÚltima llamadaColombia-Noticias

Más Noticias

Nuevo giro en el caso de Zulma Guzmán por envenenamiento de menores en Bogotá: descubrieron problemas en sus huellas dactilares y que tenía dos pasaportes

Las autoridades analizan si la empresaria pudo haber sufrido daños por el contacto con talio y examinan dos pasaportes utilizados en su desplazamiento internacional

Nuevo giro en el caso

Exfuncionaria de Gustavo Petro criticó proyecto del Gobierno que afectaría los fondos de pensiones: “No es responsable con los colombianos”

La exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) criticó un posible decreto que obligaría a fondos de pensiones repatriar cerca de 250 billones de pesos que tienen invertidos fuera del país

Exfuncionaria de Gustavo Petro criticó

Este es el partido de la Premier League en el que jugará el colombiano Jefferson Lerma este primero de enero: dónde verlo y a qué hora

El primer fin de semana del 2026 tendrá la reanudación de ligas importantes como la de Italia, la de España y la de Francia con protagonismo de colombianos

Este es el partido de

Esta fue la cifra de quemados por pólvora en Colombia en el 2025: no son buenas noticias

El Instituto Nacional de Salud emitió un reporte a corte del 31 de diciembre de 2025 en el que reveló que miles de colombianos continúan manipulando pirotécnicos de manera irregular

Esta fue la cifra de

Comenzó operación militar para recuperar el Catatumbo, aseguró el Ejército: se agudiza la crisis humanitaria en la frontera con Venezuela

Autoridades nacionales anunciaron la llegada de unidades policiales, aéreas y terrestres tras ocho días de crisis humanitaria, con el objetivo de proteger a la población civil atrapada en los combates

Comenzó operación militar para recuperar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

El año del reality show:

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Westcol reconoció que volvería con Aida Victoria Merlano: “Pero me daría mucho miedo”

El mensaje de Juan David Tejada que encendió las redes antes del reencuentro Aida Victoria y Westcol: “No todo villano lo es”

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez: “Tuvimos que pedirle perdón a Dios”

Deportes

Este es el partido de

Este es el partido de la Premier League en el que jugará el colombiano Jefferson Lerma este primero de enero: dónde verlo y a qué hora

Este es el equipo sudamericano que está en negociaciones con Radamel Falcao: jugaría la Copa Libertadores 2026

Así recibieron el año 2026 Luis Díaz, James Rodríguez y otras figuras de la selección Colombia: “Cerrando este lindo 2025”

James Rodríguez y el desconocido apodo que le tenían en Porto: “Es curioso”

América de Cali tendrá nuevo arquero, un brasileño que lleva más de seis meses inactivo