Nuevas pistas en la muerte del ex mánager de Diomedes Díaz: investigan el celular que se halló junto al cuerpo de Manuel José Páez

Entre 2005 y 2013 el empresario trabajó junto a Diomedes Díaz, e incluso compartió esta foto en sus redes sociales dejando esta como la única postal de su relación con 'el Cacique de La Junta' - crédito Facebook

El hallazgo del cuerpo de Manuel José Páez Álvarez, exmánager del reconocido cantante de vallenato Diomedes Díaz, en un cerro de Santa Marta (Madgalena) dio inicio a una investigación que hoy gira en torno a un elemento específico: el registro de llamadas en el teléfono celular encontrado junto al cadáver.

Este dispositivo ha permitido a las autoridades reconstruir los minutos previos a la muerte del empresario, cuya vida profesional estuvo ligada al mundo del espectáculo entre 2005 y 2013.

La tarde en que se localizó el cuerpo de Páez Álvarez en una zona baja cercana al sendero hacia la playa Inca Inca, las primeras hipótesis apuntaban a la muerte de un turista sin identificar, destacó un informe del diario El Tiempo.

El cuerpo de Páez no presentaba signos de violencia ni lesiones que sugirieran la intervención de terceros.

Con la identificación del fallecido, la Policía descartó la posibilidad de un robo, debido a que el exmánager conservaba todas sus pertenencias, incluido su documento de identidad y el teléfono móvil.

El análisis de ese celular se ha convertido en la principal herramienta de los investigadores.

En el aparato se halló el registro de una llamada efectuada poco antes de que se presume ocurrió el accidente. La última conversación telefónica fue con su hija, que de acuerdo con lo que añadió el mismo medio local, se convirtió en la última persona en escucharlo con vida.

Páez vivía por el sector de El Rodadero en Santa Marta, capital del departamento de Magdalena - crédito Facebook

Para los peritos judiciales que adelantan la indagación de los hechos, este contacto podría ser definitivo para entender si el empresario expresó algún tipo de malestar, agotamiento o complicación física durante su caminata, factores que explicarían el desenlace fatal.

Sumado a todo lo anterior, la familia de Manuel José Páez Álvarez y personas cercanas al entorno vallenato han aportado datos sobre sus hábitos y estilo de vida.

El empresario residía en el conocido sector turístico de El Rodadero y acostumbraba realizar senderismo por los cerros y senderos de Santa Marta.

El día del hallazgo vestía ropa deportiva y llevaba consigo objetos propios de una caminata, elementos que refuerzan la teoría de un accidente durante una actividad recreativa.

El terreno en el que fue encontrado el cuerpo es conocido por su atractivo natural y por las dificultades que implica su recorrido (zona rocosa).

La muerte de Páez se reportó en un cerro de Santa Marta el 30 de diciembre - crédito redes sociales

Presenta pendientes pronunciadas y zonas irregulares donde una pérdida de equilibrio o un desvanecimiento pueden derivar en caídas graves.

El informe policial destacó que el cuerpo de Páez Álvarez presentaba múltiples golpes compatibles con una caída desde altura, aunque la causa precisa de la muerte aún depende del dictamen de Medicina Legal.

Mientras los forenses realizan los estudios necesarios para determinar si el fallecimiento se debió a un accidente, un problema de salud súbito o alguna otra causa, los investigadores continúan revisando el contenido del celular.

El testimonio de la hija cobra especial relevancia, dado que fue la última persona con la que el exmánager tuvo comunicación directa. Por ello, las autoridades buscan establecer detalles de esa conversación, para determinar si Páez Álvarez mencionó síntomas, cansancio extremo, desorientación o cualquier otra señal que aporte luz sobre lo ocurrido.

Además de descartar un posible robo, tampoco se detectaron indicios de participación de terceros. Esto llevó a los investigadores a centrarse en una posible caída accidental durante la práctica de senderismo.

El mundo del vallenato reaccionó por la muerte del empresario que acompañó profesionalmente a Diomedes Díaz durante ocho años.

Paéz desde hace varios años atrás practicaba senderismo por la misma zona en la que fue hallado su cuerpo - crédito @manueljosepaez/IG

La noticia fue recibida con expresiones de duelo tanto por parte de familiares como de figuras del ámbito musical que destacaron la cercanía y el compromiso de Páez Álvarez con el artista y su equipo de trabajo.

La comunidad de Santa Marta y los aficionados al vallenato siguen atentos al avance de la investigación.

El resultado de los exámenes de Medicina Legal será clave para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento, mientras la verificación técnica del registro de llamadas y el relato de la hija continúan en el centro de las pesquisas.