Colombia

Lluvias en Colombia no dan tregua pese a que el Ideam confirmó que el fenómeno del Niño ya había empezado

La autoridad meteorológica pidió extremar precauciones por la posibilidad de deslizamientos, pese al inicio del fenómeno climático, y anticipó un repunte de las precipitaciones desde el jueves 25 de junio, con tormentas eléctricas en el suroriente del país

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El Ideam advirtió que Colombia tendrá lluvias fuertes entre el 23 y 26 de junio de 2026 y pidió extremar precauciones por el riesgo de deslizamientos - crédito Alcaldía de Bogotá
El Ideam advirtió que Colombia tendrá lluvias fuertes entre el 23 y 26 de junio de 2026 y pidió extremar precauciones por el riesgo de deslizamientos - crédito Alcaldía de Bogotá

El Ideam advirtió que Colombia tendrá lluvias fuertes entre el 23 y 26 de junio de 2026, sobre todo al inicio y al final de la semana, y pidió extremar precauciones por el riesgo de deslizamientos, pese al inicio del fenómeno de El Niño, que reduce las precipitaciones pero no las elimina.

La entidad prevé que el miércoles 24 de junio será la jornada con menor actividad lluviosa del periodo. A partir del jueves 25 y durante el viernes 26 se espera un nuevo aumento de las precipitaciones en gran parte del país, con lluvias y tormentas eléctricas en sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

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De acuerdo con el Comunicado Especial No. 068, las mayores cantidades de lluvia se concentrarán en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá tiempo seco durante buena parte de la semana, aunque para el viernes se pronostica un incremento de las lluvias.

En la región Caribe continuará la probabilidad de temperaturas máximas elevadas, especialmente en Cesar, Magdalena, Bolívar, el sur de Sucre y La Guajira. Para Bogotá, el pronóstico indica predominio de tiempo seco, con algunas lluvias de baja intensidad en el occidente de la ciudad y temperaturas entre 10°C y 20°C.

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Según el Ideam el país tendrá una transición entre el fenómeno de El Niño y el de La Niña - crédito Colprensa
El fenómeno de El Niño reducirá las precipitaciones en Colombia, pero no eliminará los episodios de lluvias durante la semana - crédito Gopesh Jha/Colprensa

La semana comenzó el lunes 22 con lluvias fuertes en sectores de la región Pacífica y el noroccidente de la Andina, asociadas al paso de la onda tropical número 17. Las precipitaciones más intensas se esperaban en Chocó, el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Para el martes 23 de junio, el instituto prevé una disminución de las lluvias en las regiones Caribe y Andina, en las que los eventos serán más aislados. Aun así, persistirán precipitaciones en la región Pacífica, el oriente de la Orinoquía y el centro y norte de la Amazonía.

Ese día, la recomendación de atención se concentra en horas de la tarde y la noche en Antioquia, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Meta, Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá y Putumayo. También podrían presentarse lluvias en Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Casanare.

El miércoles 24 de junio será, según los modelos de predicción del Ideam, el día menos lluvioso de la semana. Incluso en esa jornada seguirán las mayores probabilidades de precipitación en las regiones Pacífica y Orinoquía.

Durante la noche del miércoles se esperan lluvias en Antioquia, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Meta, Vichada, Casanare y Arauca. En contraste, el archipiélago mantendrá condiciones secas.

La remoción de tierra y roca arrasó una franja del corredor alterno en Boyacá y obligó a suspender el tránsito de manera total, con afectación directa a la movilidad y a la actividad productiva regional - crédito ANI
El Ideam emitió una alerta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra por incremento de lluvias en algunas regiones del país - crédito ANI

El cambio más marcado llegará en la segunda mitad de la semana. Para el jueves 25 de junio se pronostica un aumento generalizado de las lluvias en el occidente del Caribe, el norte de la región Pacífica, el centro y norte de la región Andina y amplias zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias en ese tramo incluyen Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Guainía, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.

Para el viernes 26 de junio continuarán las lluvias y se prevén tormentas eléctricas en Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Meta, Vichada, Casanare y Arauca. Durante la tarde y la noche también podrían registrarse precipitaciones en Magdalena, Bolívar, Córdoba, el golfo de Urabá, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Putumayo.

En San Andrés se pronostican lluvias entre moderadas y fuertes, especialmente en áreas cercanas a la isla, después de varios días de condiciones secas. El instituto pidió a la población mantenerse informada sobre el estado de las vías, en especial en los departamentos con alertas rojas por deslizamientos.

El Ideam reporta precipitaciones desde el sur del Caribe hasta la Amazonía y regiones del piedemonte, con acumulados relevantes de agua en al menos veinte departamentos del país - crédito Colprensa
El jueves 25 y el viernes 26 de junio se registrará un nuevo repunte de lluvias en gran parte de Colombia, con tormentas eléctricas en la Orinoquía y la Amazonía - crédito Colprensa

La entidad recomendó priorizar los desplazamientos durante el día e identificar las zonas con amenaza de derrumbes. También pidió hacer seguimiento a los reportes meteorológicos durante los episodios de lluvia intensa y resguardarse en lugares seguros en caso de emergencia.

Frente a tormentas eléctricas y vientos fuertes, el Ideam aconsejó evitar espacios abiertos, no ubicarse debajo de árboles ni cerca de estructuras metálicas elevadas. Además, sugirió asegurar techos y realizar mantenimiento preventivo a canales y sistemas de drenaje.

Sobre el riesgo de incendios de la cobertura vegetal, el instituto llamó a la ciudadanía, visitantes y caminantes a apagar correctamente las fogatas, no dejar materiales que puedan generar fuego y reportar de inmediato cualquier conato ante las autoridades.

También pidió a los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo, autoridades ambientales y organismos de socorro mantener activos sus planes de prevención y atención de emergencias durante la temporada.

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