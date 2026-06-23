Colombia

Desarchivaron proceso por injuria y calumnia que inició el presidente Gustavo Petro contra Andrés Pastrana: estas son las razones

El Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá argumentó que el mensaje publicado en noviembre de 2023 por el exmandatario no puede leerse solo como crítica política

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Andrés Pastrana aseguró que el uso de una guayabera por parte de Gustavo Petro "es una afrenta" a las Fuerzas Militares - crédito Colprensa y Joel González/Presidencia/Flickr
El pleito politico entre Pastrana y Petro comenzó en 2023 - crédito Colprensa y Joel González/Presidencia/Flickr

El 23 de junio de 2026, el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá confirmó el desarchivo de la denuncia que el presidente de la República, Gustavo Petro, presentó contra el exmandatario Andrés Pastrana por injuria y calumnia, al concluir que un mensaje publicado en noviembre de 2023 no puede leerse solo como crítica política y que su contenido sugiere la imputación de conductas punibles concretas, lo que reactiva la investigación en la Fiscalía General de la Nación.

La decisión también incorporó como “pruebas nuevas” una serie de publicaciones adicionales del exmandatario entre mayo y septiembre de 2025, en las que aparecen expresiones como “narcotraficante” y “dictadorzuelo”. Para el despacho, esos mensajes permiten advertir un patrón reiterado de señalamientos contra Petro y su gobierno.

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El Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá argumentó que el mensaje publicado en noviembre de 2023 por el exmandatario no puede leerse solo como crítica política - crédito suministrado
El Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá argumentó que el mensaje publicado en noviembre de 2023 por el exmandatario no puede leerse solo como crítica política - crédito suministrado

Cabe recordar que el proceso se originó por una denuncia presentada por Petro a raíz de un trino de Pastrana publicado el 28 de noviembre de 2023. En ese mensaje, el exmandatario escribió: “Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”.

Aunque en agosto de 2025 la Fiscalía 73 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal había ordenado el archivo provisional por atipicidad de la conducta, la defensa de Petro pidió en dos ocasiones reabrir el caso. La primera solicitud fue rechazada el 15 de octubre de 2025.

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En esa negativa, el despacho fiscal sostuvo que no encontraba nuevos elementos materiales probatorios que permitieran adecuar la conducta al tipo penal de calumnia. También indicó que los 12 “post” citados en esa petición correspondían a publicaciones de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2025, que debían ser objeto de querella por parte de la víctima y que, por esa razón, no podían ser analizados dentro de ese trámite.

La decisión también incorporó como “pruebas nuevas” una serie de publicaciones adicionales del exmandatario entre mayo y septiembre de 2025 - crédito suministrado
La decisión también incorporó como “pruebas nuevas” una serie de publicaciones adicionales del exmandatario entre mayo y septiembre de 2025 - crédito suministrado

La situación legal sufrió cambios en 2026, puesto que el 18 de febrero, cuando ante el Juzgado 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá el apoderado de Petro pidió ordenar el desarchivo inmediato de la indagación para que el ente acusador reanudara la investigación. Esa solicitud fue aceptada.

La defensa de Pastrana, encabezada por el penalista Julián Quintana, apeló esa determinación. Sin embargo, la jueza Andrea Rodríguez Torres confirmó la decisión adoptada en febrero de 2026 y mantuvo la orden de reactivar el expediente.

Los argumentos para reabrir el caso

La promesa de Gustavo Petro sobre su ciudadanía italiana se mantiene sin cumplir, lo que provocó la reacción de Andrés Pastrana - crédito EFE - Presidencia
El documento añadió que la expresión sobre una “fusión con el narcotráfico” excede el ámbito de la opinión política general - crédito EFE - Presidencia

Uno de los argumentos de la defensa del expresidente Pastrana fue que el mensaje cuestionaba a la campaña o al gobierno, no directamente a Petro como persona. El juzgado rechazó esa interpretación y señaló que el uso de la etiqueta “@petrogustavo” individualiza de manera directa a la persona natural del presidente.

La jueza añadió que la expresión sobre una “fusión con el narcotráfico” excede el ámbito de la opinión política general. Según su razonamiento, esa afirmación sugiere la comisión de conductas punibles específicas.

En la decisión judicial quedó consignado: “En términos jurídicos sugiere la vinculación estructural o la financiación con recursos provenientes de una actividad ilícita prevista en el artículo 396 A del Código Penal que establece financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, lo que descarta una crítica política genérica”.

El despacho también valoró las publicaciones posteriores como nuevos elementos dentro del caso. Sobre ese punto, sostuvo: “Las nuevas evidencias permiten observar la existencia de un patrón discursivo de conducta reiterada, caracterizado por la crítica insistente hacia el presidente Gustavo Petro y su Gobierno, sin que exista una sola investigación o fallo en contra del presidente Petro o alguna investigación en la Comisión de Acusaciones”.

Con respecto a la decisión del juez encargado, ninguna de las partes ha realizado declaraciones sobre el proceso ni el paso a seguir por parte de sus equipos legales.

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