Empresa venezolana supuestamente bombardeada por orden de Trump le contestó a Gustavo Petro: “No empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcóticos”

Petro afirmó en un mensaje a través de su cuenta de X del 30 de diciembre de 2025 que en la fábrica que consumieron las llamas se procesaba clorhidrato de coca para la producción de cocaína

Petro aseguró que el ELN
Petro aseguró que el ELN fue víctima de un bombardeo en Venezuela - créditos Lina Gasca/Colprensa | Primazol

Carlos Eduardo Siu, propietario de la empresa química Primazol de Venezuela, negó que en sus instalaciones se fabrique o empaque algún tipo de narcótico.

Esto se da como respuesta a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, del 30 de diciembre en las que insinuó un bombardeo a una supuesta fábrica del ELN en el país vecino por parte de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump.

Sobre lo anterior, el mandatario colombiano había replicado versiones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto ataque estadounidense contra la fábrica ubicada en el estado Zulia, fronterizo con Colombia.

Siu sentenció en un video difundido por el canal estatal VTV que su empresa se dedica a la importación y distribución de materias primas para la industria, y que ninguno de sus productos es fabricado ni llega directamente al consumidor final, sino que es procesado por la industria nacional.

El empresario, acompañado por imágenes de los daños causados por el incendio registrado el 24 de diciembre en la planta, insistió en que el siniestro fue el resultado de un accidente eléctrico y no de una acción militar.

“Nosotros somos importadores y distribuidores de materias primas para todas las industrias (...) Todos nuestros productos deben ser transformados por las industrias básicas del país”, menciona Siu.

El incendio afectó parte de la infraestructura, aunque un galpón permaneció operativo.

Primazol, con más de 80 años de funcionamiento y más de 100 empleados, emitió comunicados desmintiendo cualquier vínculo con actividades ilícitas y rechazando las versiones que asocian el incidente con el ataque anunciado por el expresidente estadounidense Donald Trump.

“Este es el galpón que no fue afectado, aquí donde mantenemos la materia prima para los alimentos y bebidas y los insumos farmacéuticos veterinarios. ¿Okey? Rechazamos categóricamente todas las falsas acusaciones que se están haciendo y que están mancillando mi nombre", agregó Siu en su réplica hacia el jefe de Estado.

Petro señaló que el ELN
Petro señaló que el ELN está consolidando su poder en territorio venezolano, donde controlan pistas clandestinas y cultivos de coca - crédito @petrogustavo/X

“Por último, presidente Petro, aquí no empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcóticos. Te solicitamos que, por favor, dejes de estar mancillando nuestro nombre y nuestro honor, que tantos años ha costado, desde mi padre hasta mi persona y todo mi equipo, que ha sido vilipendiado durante los últimos dos, tres días en, en este país”, cerró el dueño de la fábrica.

Mientras tanto, el presidente Petro reafirmó su versión sobre un supuesto bombardeo estadounidense a una instalación en Maracaibo, sugiriendo que en la fábrica se mezclaba pasta de coca para producir cocaína, debido a su ubicación en el lago de Maracaibo, y que el ELN había sido víctimas de un bombardeo norteamericano.

Hasta el momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos de Petro ni sobre el ataque anunciado por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

El mensaje de Gustavo Petro en el que mencionó a Donald Trump

Petro rechazó en su publicación de X las acciones militares estadounidenses en territorio venezolano y relacionó el ataque con la expansión de actividades del ELN en la región.

El presidente colombiano aseguró que posee información sobre ataques recientes del Comando Sur de Estados Unidos contra supuestos objetivos de la guerrilla en Venezuela.

La empresa Primazol aclaró que
La empresa Primazol aclaró que el incidente fue un incendio en sus instalaciones, provocado por un problema eléctrico - crédito @primazol/Instagram

Petro afirmó: “Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovechan la ubicación en el mar de Maracaibo. Es simplemente el ELN”.

El mensaje del mandatario también abordó el papel del ELN en el tráfico de drogas, especialmente en la región del Catatumbo, al nororiente de Colombia.

Según el jefe de Estado, el grupo armado ilegal ha facilitado el traslado de cocaína hacia Venezuela, consolidando un “nodo” en la zona de Maracaibo.

“El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, afirmó Petro al remarcar al control que ejerce la guerrilla sobre rutas y pistas clandestinas en territorio venezolano.

Las declaraciones de Petro se produjeron poco después de que circularan rumores sobre un presunto bombardeo en Maracaibo, relacionados con un incendio ocurrido el 24 de diciembre en un almacén de la empresa Primazol, dedicada a la importación de materias primas.

En sus publicaciones, Petro también cuestionó la efectividad de los operativos estadounidenses en el Caribe.

El jefe de Estado colombiano afirmó que los ataques del Comando Sur se dirigieron a embarcaciones que transportaban cannabis, no cocaína, y explicó que la droga que sale de las costas de Colombia y Venezuela suele enviarse en submarinos o contenedores.

El presidente Petro escribió: “La cocaína que sale por esas costas está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente”.

La controversia entre las versiones oficiales y las especulaciones en redes sociales persiste. En tanto que Donald Trump aclaró después que el supuesto ataque al que hizo referencia ocurrió en un puerto venezolano, no en la ciudad de Maracaibo.

