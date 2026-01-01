El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en 2025

El 2025 se consolidó como el año del reality en Colombia, con múltiples formatos de competencia que transformaron a participantes en verdaderas celebridades y mantuvieron cautiva a la audiencia durante toda la temporada televisiva - crédito cortesía Canal RCN - @yomellamovicentefernandez2025 @andreasernafotos/ Instagram

El auge de los realities en 2025 convirtió a varios concursantes en figuras reconocidas, con programas como La casa de los famosos Colombia, El desafío siglo XXI, MasterChef Celebrity Colombia, Yo me llamo, La mansión de Luinny y La Casa de Alofoke proyectando a nuevos talentos y consolidando a otros ya conocidos.

El fenómeno televisivo experimentó un crecimiento en audiencia y repercusión tanto en televisión nacional como en formatos internacionales.

Durante el primer semestre de 2025, La casa de los famosos Colombia acaparó el interés del público. La final, transmitida el 9 de junio, marcó un récord de audiencia en el país. Andrés Altafulla, cantante y actor barranquillero, fue el ganador, superando a Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña en la recta final. Altafulla recibió el 51,84% de los votos y un premio de 400 millones de pesos, mientras Gate alcanzó el 44,81% y se consolidó como una de las concursantes más mediáticas de la temporada.

Andrés Altafulla se quedó con el maletín de 400 millones de pesos tras ganar la segunda temporada de 'La casa de los famosos', pero recibió comentarios encontrados - crédito cortesía Canal RCN

Desde el inicio, Altafulla destacó por su estrategia social y por establecer alianzas dentro del encierro, generando afinidad entre los televidentes y moviendo las tendencias de conversación en redes sociales. Además de los finalistas, participantes como La Toxi Costeña se hicieron notar por la fuerza de sus opiniones y su capacidad para avivar el debate colectivo.

En el plano de la competencia física, El desafío siglo XXI se ubicó como uno de los formatos con mayor audiencia durante 2025. La edición incluyó la participación de figuras como Anthony Zambrano, medallista olímpico de atletismo, y Mercedes Pérez, campeona mundial de levantamiento de pesas. Ambos sobresalieron en sus equipos, aportando disciplina y experiencia, lo que elevó la exigencia de cada prueba.

El ‘Desafío del Siglo XXI’ se ha mantenido desde su lanzamiento en el primer ligar del rating - crédito @desafiocaracol/Instagram

El programa sumó dinámicas inéditas con tecnología avanzada que pusieron a prueba la resistencia y la creatividad de los concursantes durante toda la temporada. Sin embargo, el programa planea su cierre oficial en las primeras semanas del 2026.

El mundo gastronómico también tuvo espacio en la televisión con la décima edición de MasterChef Celebrity Colombia, donde participaron personalidades como Valentina Taguado, Raúl Ocampo y la presentadora Violeta Bergonzi. La variedad de perfiles y la tensión de los desafíos captaron el interés general.

La presentadora se llevó la victoria en el reality de cocina tras conquistar a los jurados con sus tres preparaciones - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Violeta Bergonzi se consagró como la gran ganadora de la temporada, consolidando su presencia como una de las celebridades más comentadas del año. Las destrezas culinarias y la conexión con el público marcaron el desempeño de la ganadora, mientras Taguado y Ocampo se mantuvieron como favoritos de la audiencia.

El ámbito musical brilló nuevamente en Yo me llamo, que celebró su décima temporada y obtuvo las mejores cifras de audiencia del año, con picos de 14,40 puntos en personas y 31,49 en hogares.

El imitador de Vicente Fernández, Víctor Manuel Serna, se impuso en Yo me llamo 2025 y ganó más de 500 millones de pesos - crédito @yomellamovicentefernandez2025/ Instagram

El imitador de Vicente Fernández, Víctor Manuel Serna, ganó Yo me llamo 2025 en la final celebrada el 1 de julio de 2025 y recibió un premio total de 528 millones de pesos, sumando los 500 millones del gran premio y 28 millones más acumulados durante la competencia. El formato reafirmó su rol como vitrina para imitadores, algunos de los cuales consolidaron su carrera artística tras su paso por el programa.

Fuera del país, las figuras colombianas también destacaron en realities internacionales. En la República Dominicana, La mansión de Luinny funcionó como plataforma para proyectar talentos.

Karina García ganó la primera edición luego de recibir 145.000 votos de la audiencia y un premio de 100.000 dólares. Yina Calderón obtuvo el segundo lugar y 30.000 dólares, además de una propuesta laboral. Ambas participantes se hicieron conocidas previamente en realities nacionales y reafirmaron su popularidad en este nuevo formato.

Karina García y Yina Calderón lograron ganar premios y protagonismo en La mansión de Luinny en República Dominicana - crédito @lamansiondeluinny/IG

En La Casa de Alofoke, realidad grabada también en la República Dominicana, participaron las influencers colombianas Melissa Gate y Mariana Zapata. Ninguna de las dos resultó ganadora.

Su paso por el programa estuvo marcado inicialmente por desacuerdos previos a raíz de temas financieros y disputas personales. Al ingresar, ambas protagonizaron un enfrentamiento que concluyó en una reconciliación transmitida en vivo, acordando no tomar las diferencias de manera personal. Mariana Zapata decidió abandonar la competencia por compromisos laborales, mientras que Melissa Gate continuó sorteando diversos retos dentro del reality. La presencia de ambas generó comentarios en redes, manteniendo el interés en la dinámica de convivientes y las interacciones entre los participantes.

Durante el año, los realities trascendieron la televisión y se convirtieron en temas recurrentes en redes sociales, en espacios de opinión y en plataformas de streaming. El efecto multiplicador de estos formatos reafirmó la influencia de la televisión en la creación de celebridades emergentes y renovó el interés en el género a nivel nacional e internacional. La variedad de competencias, la diversidad de historias personales y la capacidad de los participantes para conectar con el público potenciaron el impacto de estos programas.

Melissa Gate y Mariana Zapata protagonizaron duelo y reconciliación en La Casa de Alofoke, manteniendo el interés del público hispano - crédito @lacasaalofoke @meligate_oficial/ Instagram

Para 2026, tanto Caracol Televisión como Canal RCN han anunciado el regreso de formatos de alto impacto y expectativa para la audiencia. En el terreno musical, Caracol prepara el lanzamiento de una nueva temporada de A otro nivel, mientras que RCN apuesta por la tercera edición de La casa de los famosos Colombia, producción que ya ha confirmado varios de sus participantes.