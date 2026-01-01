Efemérides de Colombia 2026: las fechas que marcaron la historia del país

La firma del acuerdo de paz, la visita del papa Juan Pablo II o el asesinato de Guillermo Cano son algunos de los hechos históricos que serán recordados durante 2026 en Colombia - crédito Montaje Infobae (Reuters/AFP/Colprensa/RedesSociales)

Cada año, a nivel mundial se recuerdan fechas que marcaron la historia de la humanidad en todos los sentidos; por ejemplo, en 2026 en Argentina se conmemorarán 50 años del título mundial de fútbol que ganó la Albiceleste en México.

Otra situación que puede ser tomada como ejemplo es la primera transmisión pública de televisión, que cumplirá 100 años el 26 de enero de 2026. Cabe recordar que esta fue encabezada por el ingeniero escocés John Logie Baird.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bajo ese contexto, Infobae Colombia recapituló todas las fechas destacadas en las que se conmemorarán acontecimientos históricos de Colombia, tanto culturales, políticos, deportivos o que hayan tenido un impacto general en el país.

Efemérides 2026 en Colombia

En 2016 una película colombiana fue nominada a los Premios Óscar por primera vez en la historia - crédito Ciudad Lunar Producciones

5 de enero: en 1951 comenzó de manera oficial la primera edición de la Vuelta a Colombia. La primera etapa comenzó en la avenida Jiménez, en Bogotá, con la participación de 35 ciclistas. El campeón en esa ocasión fue Efraín Forero, que ganó siente de las diez etapas que se llevaron a cabo.

14 de enero: en 2016 Colombia recibió la primera nominación de una película local en los Premios Óscar. Se trató de El abrazo de la serpiente, dirigida por Ciro Guerra, que estuvo incluida en la categoría a mejor producción de habla no inglesa.

24 de enero: en 1991, durante un operativo que tenía como objetivo su liberación, la periodista Diana Turbay es asesinada por el cartel de Medellín.

31 de enero: en 1991, como una muestra del compromiso con la paz, Antonio Navarro Wolff devuelve la espada de Simón Bolívar al museo Quinta de Bolívar. Cabe recordar que este elemento había sido robado por el M-19 en 1974.

23 de marzo: en 1981 el presidente Belisario Betancur promulgo una ley de amnistía para delitos políticos como la rebelión, pero esto fue rechazado por los grupos armados (Farc, ELN y M-19), lo que generó un precedente para futuros proceso de paz. Como consecuencia inmediata, el mandatario anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y acusó a la dictadura de Fidel Castro de tener vínculos con las guerrillas.

31 de marzo: en 2016 el Banco de la República lanzó el billete de 100.000 pesos, que se mantiene hasta la fecha como el de mayor valor que circula en el territorio nacional.​

En 2016 fue emitido por primera vez este billete, que tiene como personaje principal al expresidente Carlos Lleras Restrepo - crédito Colprensa

19 de abril: en 2001 se registró la captura del capo brasileño Luiz Fernando da Costa alias Fernandinho Beira Mar, en un operativo en el que fueron abatidos seis integrantes de las Farc. Este criminal es conocido a nivel mundial por haber planeado el secuestro de uno de los hijos de Lula da Silva, plan que fue revelado por alias Chupeta para recibir beneficios en Estados Unidos.

25 de abril: en 1966 comienza la conferencia en la que el Bloque Sur se suma a los grupos armados organizados en otras zonas del país. Desde ese momento las Farc pasaron a ser comandadas en conjunto por “Manuel Marulanda Vélez” y “Jacobo Arenas”, comenzando una nueva etapa del conflicto interno de Colombia.

8 de mayo: en 2001, tras 156 capítulos, se emitió el episodio final de la novel Yo soy Betty, la fea, que es considerada una de las producciones latinas más exitosas de la historia.

9 de junio: en 1991 se entrega el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Este fue recluido en la cárcel La Catedral, desde donde siguió comandando todo lo ligado a las rutas del narcotráfico en Colombia.

En 2016 se cumplirán 40 años de la visita del sumo pontífice al país - crédito Redes Sociales

1 de julio: en 1986 se registró la llegada del papa Juan Pablo II a Colombia, que se mantuvo en territorio nacional hasta el 7 de julio. Durante su estadía, el sumo pontífice estuvo en Bogotá, Chiquinquirá, Medellín, Cali, Popayán, Tumaco, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla; además, canonizó a la madre Laura Montoya y beatificó a Mariano de Jesús Euse Hoyos.

4 de julio: en 1991 se promulgó oficialmente la Constitución Política de Colombia, uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia reciente del país. La Constitución introdujo cambios significativos, como el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, la creación de la Corte Constitucional, la figura de la tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales, y la ampliación de la participación ciudadana y política. También estableció garantías para los derechos humanos, el medio ambiente y la descentralización administrativa.

11 de julio: en 1996 Estados Unidos le suspendió la visa al entonces presidente Ernesto Samper, esto se registró luego de la exposición de todo lo relacionado con el proceso 8.000 y el ingreso de dinero del cartel de Cali a la campaña del mandatario.

23 de julio: en 1926 se fundó de manera oficial el Banco de la República, institución que se convirtió en la entidad económica central del país, que se encarga de emitir la moneda oficial y regular la política de esa índole.

29 de julio: en 2001 Colombia se consagró en la Copa América de la que fue anfitriona, en la final la Tricolor derrotó a México 1-0, siendo el único torneo oficial que ha ganado la FCF a nivel de mayores.

En 2001 Colombia ganó el único título a nivel de mayores que tiene en fútbol profesional - crédito Colprensa

Agosto de 2016: en los Juegos Olímpicos de Londres, los colombianos Óscar Figueroa, Mariana Pajón y Caterine Ibargüen ganaron medalla de oro en sus disciplinas (halterofilia, BMX y salto triple), siendo la mejor participación del país en unas justas mundiales.

5 de agosto: En 1936, el presidente Alfonso López Pumarejo firmó la reforma constitucional bajo el lema de la “Revolución en Marcha”, que fue una transformación jurídica profunda que buscó modernizar el Estado para adaptarlo a las realidades sociales y económicas del siglo XX. A diferencia de la constitución de 1886, en esta se consolidaron conceptos de bienestar social e intervención estatal.

7 de agosto: en 2006 toma posesión para un segundo periodo presidencial Álvaro Uribe Vélez, que fue el primer presidente de Colombia en ser reelegido mediante el voto popular, esto tras una reforma constitucional que permitió que se registrará este acontecimiento de manera única.

9 de agosto: en 2011, tras un escándalo mediático por la agresión a una mujer, Hernán Darío “El Bolillo” Gómez renunció a la dirección técnica de la selección Colombia, su cargo fue ocupado por Leonel Álvarez de manera interina y luego la FCF contrató a José Pekerman.

26 de septiembre: en 2016, en Cartagena, se llevó a cabo la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP tras cuatro años de negociaciones.

2 de octubre: en 2016, a pesar de la firma de la paz, en Colombia se llevó a cabo un plebiscito con el que se buscaba la aprobación de la ciudadanía; sin embargo, en esta jornada el “no” ganó con más de seis millones de votos.

En 2016 Colombia le dijo "no" a la paz, aunque un mes y medio después se terminó firmando el acuerdo - crédito Colprensa

4 de noviembre: en 2011 se llevó a cabo un operativo militar en el que fue dado de baja el entonces máximo cabecilla de las Farc-EP, Guillermo León Sáenz, más conocido como “Alfonso Cano”.

12 de noviembre: en 1881 el M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los narcos del clan Ochoa, miembros del cartel de Medellín. Como respuesta, los capos crearon el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS). De cierta forma, este fue el primer acercamiento de Pablo Escobar con el grupo armado, con el que tuvo vínculos en años posteriores.

24 de noviembre: en 2016, aunque el “no” ganó en el plebiscito del 2 de octubre, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un nuevo acuerdo que incluyó lo negociado con los promotores del voto negativo.

27 de noviembre: en 2016, tras permanecer varios años en la segunda división del fútbol colombiano, América de Cali derrotó a Deportes Quindío en la final anual y regresó a la A.

28 de noviembre: en 2016 se registró la tragedia de Chapecoense, que es como se le conoce al accidente aéreo en el que murieron 71 personas que tripulaban un avión que impactó con una montaña de Antioquia, las víctimas eran integrantes del plantel profesional del club de Santa Catarina, directivos de la institución y periodistas brasileños, que viajaban a Medellín para ser parte de la final de la Copa Sudamericana.

En 2016 se cumplirán 10 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP - crédito EFE

4 de diciembre: en 1986 se registra en Bogotá la Masacre de Pozzetto, que es como se sigue nombrando al hecho en el que Campo Elías Delgado asesinó a más de 30 personas en un restaurante.

10 de diciembre: en 2016, tras todo lo registrado en torno al proceso de paz con las Farc-EP, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió el Premio Nobel de la paz.

17 de diciembre: en 1886, sicarios al mando de Pablo Escobar y el cartel de Medellín asesinan al director del periódico El Espectador, Guillermo Cano Isaza.