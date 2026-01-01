Colombia

Crisis laboral en ESSA: trabajadores exigen contratación directa y denuncian falta de avances en negociación colectiva

Trabajadores de la Electrificadora de Santander entraron en asamblea permanente tras denunciar estancamiento en la negociación colectiva y falta de acuerdos sobre contratación directa, respeto a la convención colectiva y uso de tercerización laboral

(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

De acuerdo con una publicación de la emisora colombiana Blu Radio, los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), filial del Grupo EPM, iniciaron una asamblea permanente luego de varias semanas de conversaciones sin acuerdos con la administración de la empresa.

La medida fue adoptada por los sindicatos como respuesta a lo que califican como ausencia de avances en la negociación colectiva y a la persistencia de esquemas de tercerización laboral que afectan a una parte significativa del personal.

De acuerdo con la información entregada por los representantes de los trabajadores, cerca de 3.500 empleados se encuentran vinculados de manera indirecta a la electrificadora, pese a desempeñar labores consideradas misionales.

REUTERS/Jon Nazca
REUTERS/Jon Nazca

Este escenario, según los sindicatos, ha generado reclamos por contratación directa, estabilidad laboral y cumplimiento de la convención colectiva, aspectos que forman parte central del pliego de peticiones presentado a la empresa.

La situación fue expuesta públicamente por BLU Radio, medio al que los voceros sindicales señalaron que el proceso formal de negociación no ha permitido discutir de fondo las propuestas planteadas. En ese contexto, explicaron que la decisión de declararse en asamblea permanente busca mantener la movilización interna mientras se desarrollan las conversaciones previstas en la normativa laboral vigente.

Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, se refirió al estado actual de las negociaciones y detalló que el proceso se encuentra en una etapa avanzada sin resultados concretos. “La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó.

Según Roncancio, la falta de discusión sobre los puntos centrales del pliego ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes consideran que la negociación no ha cumplido con el propósito de construir acuerdos. En ese escenario, la asamblea permanente fue adoptada como un mecanismo contemplado por la ley para expresar inconformidad y presionar el desarrollo efectivo del diálogo laboral.

Uno de los temas más reiterados por los sindicatos es el uso de empresas contratistas para la ejecución de actividades que, a su juicio, corresponden directamente a la electrificadora. “La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido”, sostuvo Roncancio durante sus declaraciones.

El asesor legal también indicó que este modelo de intermediación tiene efectos directos sobre la convención colectiva y las condiciones laborales. Según explicó, la tercerización impacta el salario, la estabilidad y el acceso a beneficios convencionales de cientos de trabajadores que, pese a cumplir funciones permanentes, no cuentan con los mismos derechos que el personal vinculado directamente.

Desde la organización sindical se ha insistido en que la contratación directa no solo responde a una demanda laboral, sino a la necesidad de garantizar condiciones homogéneas dentro de la empresa. Los trabajadores argumentan que el respeto a la convención colectiva es un elemento fundamental para la operación del servicio de energía en Santander y para la seguridad jurídica de quienes integran la planta laboral.

Mientras tanto, la ESSA continúa prestando el servicio de energía en el departamento en medio de este proceso de negociación. Los sindicatos han señalado que la asamblea permanente no implica, por ahora, la suspensión de actividades, pero advirtieron que la huelga es una opción prevista dentro de los mecanismos legales si no se producen avances sustanciales en las mesas de diálogo.

El proceso de negociación colectiva sigue en curso, sin que hasta el momento se hayan anunciado acuerdos parciales o totales. Los representantes de los trabajadores reiteraron su disposición a retomar el diálogo y avanzar en la discusión de los puntos del pliego, siempre que exista voluntad real de negociación por parte de la empresa.

Finalmente, Roncancio hizo un llamado a que las partes retomen las conversaciones con mayor apertura y compromiso institucional, en un contexto en el que los trabajadores mantienen la asamblea permanente como una medida de presión legítima dentro del marco legal laboral colombiano, a la espera de definiciones sobre su futuro contractual y convencional.

