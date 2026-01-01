Álvaro Uribe comparó a Gustavo Petro con Castro, Chávez y Maduro, y el Presidente le respondió: “Maduro se ha parecido más a usted que a mí”

Pese a que el Gobierno Petro intentó acercamientos con Álvaro Uribe y el Centro Democrático, la relación entre los políticos de izquierda y derecha está rota - crédito Presidencia

En lo que sería el primer enfrentamiento mediático en 2026 entre ambos, el presidente Gustavo Petro respondió en la tarde del 1 de enero a los duros señalamientos del exmandatario Álvaro Uribe, que en su devenir sobre el rumbo político, económico y social del país, expuso sus profundas discrepancias respecto a la democracia, la gestión estatal y la memoria reciente y comparó la actual administración con las dictaduras de Venezuela y Cuba.

Petro se refirió de manera frontal a las comparaciones históricas y políticas que lo asocian con otros líderes de la región. “Hermano Álvaro, Castro y Chávez han muerto hace varios años atrás (sic) y Maduro en su política petrolera se ha parecido más a usted que a mí, que pido desestimular la extracción y consumo de petróleo y carbón. Todo lo contrario que en su gobierno y en Venezuela“, enfatizó el primer mandatario en su defensa.

De esta manera, el gobernante buscó marcar una diferencia sustancial en su política energética y ambiental frente a la de sus antecesores y a la experiencia venezolana. Además, confrontó a Uribe sobre las consecuencias sociales de su administración; en especial, en materia de seguridad, al reiterar lo que sería -según él- la responsabilidad política del ex jefe de Estado en los mal llamados ‘falsos positivos’, ocurridos desde 2008.

Con este mensaje en la red social X, el presidente Gustavo Petro le respondió al exmandatario Álvaro Uribe, sobre sus comparaciones con dictaduras del continente - crédito @petrogustavo/X

“Usted habla de acabar la democracia en mi gobierno, Pero en el suyo hubo hasta 6.402 de jóvenes inocentes asesinados con armas de su gobierno“, acusó Petro. “Y en el (de) Duque asesinaron 60 jóvenes, violaron jóvenes y pusieron en la cárcel 3.000 jóvenes por protestar acusados de terrorismo. ¿Eso es democracia?”, añadió el presidente en su mensaje, en el que remarcó su visión crítica del legado uribista en materia de derechos humanos.

Petro también defendió la postura de su administración respecto a la protesta social, al distanciarse de enfrentamientos represivos “En mi Gobierno no hemos puesto en la cárcel a nadie por protestar, no se ha dado órdenes de premiar funcionarios por dar bajas. Premiamos por bajar la tasa de homicidio“, dijo en su publicación, en la que insistió en un modelo de seguridad opuesto al de su predecesor.

¿Qué fue lo que dijo Álvaro Uribe que desató la molestia de Gustavo Petro?

En su reciente visita a Planeta Rica (Córboa), el expresidente y líder del Centro Democrático insistió en un patrón común que, de acuerdo a su postura, une a figuras del espectro político latinoamericano y colombiano. Y todo para enfilar sus críticas hacia el candidato oficialista Iván Cepeda Castro: que lidera los sondeos de cara a la contienda electoral luego de ganar la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre, ante la exministra Carolina Corcho.

Gustavo Petro sigue sin rechazar de manera tajante la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela - crédito REUTERS

“El elenco Castro, Chávez, Maduro, Petro, Cepeda tienen muchos parecidos. Aquí, hace cuatro años, decían: Uridia, Blanco, castrochavismo, es para hacer dar miedo. Hoy vemos la realidad del castrochavismo en Colombia“, declaró Uribe, en alusión a lo que considera una tendencia sistemática hacia el autoritarismo y el declive democrático durante el Gobierno Petro, al que le restan 218 días según el mandato constitucional establecido.

Uribe argumentó que la migración masiva es un síntoma de la crisis, y la ligó a políticas de izquierda. “Cuba tiene once millones de ciudadanos en la isla, once millones por fuera. (...) Chávez y Maduro sacaron nueve millones de venezolanos. De Colombia ya han salido tres millones y no han regresado millón setecientos, y salen porque no hay oportunidades en el país, ochenta, noventa mil jóvenes por año“, aseguró el político opositor.

Y de paso, cuestionó el manejo económico y el gasto oficial. “Petro se la gasta en derroche y en viajes, qué pena los viajes. Se ha gastado veintitrés mil millones en viajes. Eso es un descaro con el pueblo colombiano“, denunció Uribe, al expresar su preocupación ante el impacto fiscal de los gastos estatales y las implicaciones que esto tendría sobre la carga impositiva, la reforma tributaria expedida vía decreto, con la emergencia económica.

Las declaraciones de Uribe incluyeron acusaciones directas al gobierno actual, referencias a la migración de ciudadanos y comparaciones con la situación de países como Cuba, Venezuela y Argentina. crédito: @AlvaroUribeVel/ X

“¿Quién tiene que pagar esas cuentas? Nos ha dejado unas tarjas (sic) por hoteles, por restaurantes en el mundo. Esas tarjas las tiene que pagar el pueblo colombiano con impuestos impagables, queridos ciudadanos”, agregó Uribe, que advirtió sobre las consecuencias de las reformas propuestas por Gustavo Petro y sus aliados, de cara a esta recta final de su administración, en la que ha tomado -a su juicio- decisiones peligrosas.

“Petro lo que quiere es que muchos colombianos tengan que hacer lo que hicieron muchos cubanos y muchos venezolanos: abandonaron sus almacenes, sus casas, su finca, sus empresas, porque el Gobierno no dejaba trabajar. Y cuando ellos se fueron en ruina para el extranjero, el Gobierno las invadió y se quedó con ellas, qué peligro”, alertó el exmandatario, que ha sido uno de los más férreos críticos de lo hecho por petro en el poder.

Por último, Uribe apuntó hacia el senador Cepeda, que aparece como una figura central en el avance del proyecto del Gobierno.“Con una frialdad de los polos, pero por dentro un infierno de odio contra la democracia y la empresa privada. Lo que quiere Cepeda es estatizar todo en Colombia, destruir la creatividad del ser humano”, expresó Uribe, que no dudó en referirse a la lucha que se avecina, y en la intención de “convertir petristas”.