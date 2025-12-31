Colombia

Shakira vuelve a España por todo lo alto: despedirá el 2025 en el aniversario importante medio

Después de dos años lejos de ese país, la artista barranquillera volverá a deslumbrar a sus fans en un show especial para recibir el 2026, acompañada de otros músicos célebres en una velada histórica

El gran regreso de Shakira:
El gran regreso de Shakira: la cantante será la estrella de la Nochevieja en la televisión española - crédito Agustin Marcarian/Reuters

El regreso de Shakira a España fue confirmado por la propia artista, que se convertirá en la figura central de la celebración de Año Nuevo que transmitirá la televisión española.

La presentación, que servirá como puente entre el 2025 y el 2026, coincide con el septuagésimo aniversario de Rtve, según informó esa cadena pública.

El espectáculo contará con la participación de otros músicos destacados, pero la presencia de la cantante barranquillera marcará un hito para el público hispano, que no la veía como parte de una producción española desde que se estableció en Miami hace dos años tras su separación del exjugador de fútbol Gerard Piqué.

En el anuncio oficial, la propia Shakira expresó el significado emocional de esta cita: “Volver a la televisión española es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera, nos vemos para terminar el año en La 1, La Casa de la Música”.

El evento, producido por Rtve, permitirá a los espectadores españoles seguir en directo el show que la artista ofrecerá desde Miami a partir de las 22:45, hora local de España.

La televisión pública ha destacado que Shakira será quien “despida el 2025 y dé la bienvenida a un nuevo año cargado de música, ilusión y nuevos propósitos repletos de buenos deseos”.

