Salario mínimo 2026: José Obdulio Gaviria calificó como “estafa” incremento del 23,7% confirmado por Petro; estos son los motivos

José Obdulio Gaviria cuestionó el incremento del salario mínimo para 2026, anunciado por el presidente Gustavo Petro - crédito Juan Páez/Colprensa - crédito Cancillería

La controversia por el incremento del 23,7% del salario mínimo en Colombia, de cara al 2026, anunciado por el presidente de la República, Gustavo Petro, desató toda clase de reacciones entre los diferentes actores políticos del país, entre ellos los que hacen parte de la bancada de oposición. Como quedó expuesto por parte de José Obdulio Gaviria, exsenador y referente ideológico del Centro Democrático, que calificó la decisión tomada por Gustavo Petro como una “estafa”.

Para Gaviria, que se explayó en sus redes frente a esta determinación, que dejó los emolumentos en 1.746.882 pesos sin subsidio de transporte, y los $2.000.000 con este concepto, el aumento no solo representa una ruptura con las lógicas de mercado: también expondrá a la economía nacional a riesgos ya experimentados en países vecinos, como Venezuela, en el que el impacto de la inflación durante la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha sido devastador.

“La decisión de decretar un aumento de salario mínimo del 23,7% fue un acto de garulería económica, de temeridad política y de un ‘valeverguismo’ histórico de tipos a los que les importa un comino lo que le pase al país cuando ellos abandonen la Casa de Nariño”, afirmó Gaviria en su perfil en X. Y es que según su extenso análisis, las señales espontáneas que coordinan la oferta y la demanda en el mercado laboral fueron distorsionadas de forma radical.

A través de sus redes sociales, el abogado e ideólogo José Obdulio Gaviria se pronunció frente al incremento del salario mínimo por parte del Gobierno Petro - crédito @JoseObdulio/X

Para el abogado y político, que es amigo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador y líder político del partido Centro Democrático, “Petro y (Antonio) Sanguino (ministro de Trabajo) decidieron entrar como unos cuatreros a distorsionar el cálculo económico producto de la acción humana, llevando a consecuencias requetesabidas: desempleo, inflación acelerada y empobrecimiento general”, detalló el exsenador en las plataformas digitales, frente a este escenario.

Los ‘dardos’ de José Obdulio Gaviria a Gustavo Petro, luego del aumento del salario mínimo

En sus esbozos, Gaviria trazó un paralelo histórico inmediato en el que vinculó a la actual administración. “A los colombianos nos tocó hoy socialismo y keynesianismo puro y duro. Una fórmula que quebró a una potencia económica como lo era Argentina”, señaló el político de oposición, que encasilló el aumento salarial en un espectro ideológico que, a su juicio, anticipa crisis recurrentes; pues casi que cuadruplica lo establecido en la inflación; ítem clave en este aspecto.

El salario mínimo para 2026, sin subsidio de transporte, quedó en $1.476.882- crédito Colprensa

Y es que, sobre el impacto inflacionario al asociar la subida con la inflación acumulada de 2025, estimada en torno al 5,2%, y las proyecciones para 2026 en aproximadamente 4,5%. Gaviria fue contundente. “Aumentar un 23,7% el salario mínimo es como emborrachar a los trabajadores para que gocen una fiesta que tendrán que pagar con hiperinflación”, advirtió el letrado, que puso un ejemplo claro de lo que, desde su perspectiva, serían las consecuencias de este aumento.

Para el exsenador, la intervención estatal en el mercado laboral implica directamente desempleo. “Distorsionar el mercado laboral es sinónimo de desempleo. De por sí, el salario mínimo no es un piso benévolo, sino un precio mínimo impuesto que excluye a trabajadores cuya productividad marginal no justifique el nuevo costo”, explicó el ideólogo, que está ligado a los procesos que se llevan a cabo en la colectividad opositora, que quiere regresar al poder.

Desde su perspectiva, la consecuencia más inmediata será el cierre de pequeñas y microempresas que no podrán soportar el incremento real que, según dijo, asciende al 19%. “El resultado es predecible: desempleo estructural. Muchas empresas pequeñas y micro cerrarán o reducirán horas, despidiendo a trabajadores de baja cualificación”, agregó Gaviria en sus afirmaciones, en las que hizo mención a la manera en que se actuó de forma irresponsable.

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, se quiere impulsar, al término de su administración, el concepto de salario vital - crédito Presidencia

El paralelo de Colombia con Venezuela, según José Obdulio Gaviria

El político comparó el caso colombiano con la experiencia venezolana bajo el mandato de Chávez. “En Venezuela, Chávez decretó aumentos salariales acumulativos del 20-40% anual entre 1999 y 2013, lo que inicialmente pareció ‘justicia social’ pero destruyó el tejido productivo: el desempleo subió del 10% al 20%, mientras la informalidad explotó y la economía se contrajo en un 60% del PIB per cápita”, relató el abogado, que reseñó los efectos adversos en Colombia.

De la misma manera, advirtió sobre los riesgos de presionar la política monetaria y fiscal. “Petro es tan insensato que hasta está proponiendo acabar con la independencia del Banco de la República, con la regla fiscal, y se va a venir con una cascada tributaria a través de decretos de emergencia económica”, expresó el político antioqueño, que sostuvo que acciones como el aumento del gasto público o la emisión monetaria pueden provocar grandes daños.

“Si Petro recurre a más gasto público o emisión monetaria para ‘compensar’, el ciclo se acelerará, erosionando la confianza en el peso y atrayendo presiones devaluatorias. Va a haber reducción de la inversión y se estancará el crecimiento”, dijo el exsenador. En el escenario que proyectó, el excongresista expresó que el incremento estancará el PIB (Producto Interno Bruto) en 2026, lo que agravará el déficit fiscal y la dependencia de la deuda.

“¡Lo veremos! Este intervencionismo ‘progre’ no va a ‘corregir desigualdades’ sino que va a generar una igualación por lo bajo: la clase media se va a igualar con los pobres”, resumió el abogado: que fue más allá y sugirió posibles salidas a esta medida, al mencionar el accionar de organismos de justicia como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, “para poner en cintura al ejecutivo en los siete meses que le faltan”, y las elecciones para “derrotar a los comunistas”.