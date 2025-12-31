Ritual para encontrar el amor en el nuevo año: tener pareja podría dejar de ser solo una ilusión

Se recomienda realizar solo una o dos de estas prácticas y depositar toda su determinación en ellas para que el ritual de resultados - crédito Freepik

Hay quienes realizan su balance del año y plantean sus metas para los 12 meses siguientes, debido a que consideran que plasmando sus sueños, poniendo intención en ellos o realizando rituales pueden ayudarse a impulsar el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, hay tantas prácticas que se distribuyen a través de las redes sociales que muchos pueden llegar a confundirse.

Por esta razón, se recomienda realizar solo una o dos de estas prácticas y depositar toda su determinación en ellas para que el ritual de resultados. A continuación encontrará una lista de los más famosos y el paso a paso de cómo hacerlos para que logre conseguir pareja en el siguiente año. Aunque es necesario recordar que todo está en la fe y creencia que ponga en ellos para poder ver los resultados.

Rituales para atraer el amor

La llegada del Año Nuevo suele estar acompañada de rituales que buscan atraer el amor y fortalecer los vínculos sentimentales. Entre las prácticas más populares, destaca la recomendación de estrenar ropa interior roja durante la noche del 31 y la madrugada del 1 de diciembre, una costumbre que, según la creencia popular, simboliza la pasión y el amor, y se asocia con la posibilidad de iniciar el año con una energía renovada en el ámbito sentimental.

Ubicarse bajo la mesa

En los últimos años, uno de los rituales que ha ganado notoriedad en redes sociales consiste en ubicarse bajo la mesa justo antes de la medianoche. Quienes siguen esta tradición permanecen allí hasta que finalizan las campanadas, mientras visualizan el tipo de amor que desean atraer. Si el objetivo es casarse, se sugiere imaginar ese momento como si ya se hubiera materializado, enfocando la energía en la concreción del deseo.

Plasmar sus deseos

Otra práctica extendida es la de escribir una carta de deseos románticos. Para ello, se recomienda tomar una hoja de papel y redactar, en tiempo presente, las cualidades que se buscan en una pareja o el tipo de relación amorosa que se anhela. Ejemplos de frases sugeridas incluyen: “Agradezco por la pareja que tengo...” y describir todas las cualidades que espera encontrar en su ser amado.

Este papel puede guardarse entre las pertenencias personales, con la convicción de que una declaración clara de intenciones ayuda a canalizar los deseos hacia el universo.

Encender velas

El uso de velas rosadas o rojas también forma parte de los rituales de Año Nuevo enfocados en el amor. Antes de la medianoche, se enciende una vela de uno de estos colores en un lugar tranquilo del hogar, mientras se visualiza el tipo de relación que se desea atraer.

La creencia popular sostiene que las velas rojas representan atracción, pasión y romance, mientras que las rosadas simbolizan un amor dulce y armonioso. La elección del color debe responder a los intereses personales y al tipo de energía que se busca invocar.

Cuarzos

Se aconseja limpiar la piedra previamente, sumergiéndola en agua con sal o utilizando incienso. Durante la noche del 31 de diciembre, se lleva el cuarzo consigo en un bolsillo, como collar o en la mano derecha y, antes de la medianoche, se realiza una petición en voz alta o mental para atraer el amor. Este mineral es conocido como la piedra del amor y se considera ideal para quienes desean abrir el corazón a nuevas conexiones sentimentales.

Limpieza para abrirse a las nuevas posibilidades

Finalmente, un baño de limpieza energética previo a la medianoche puede contribuir a liberar energías negativas y atraer vibraciones positivas. Para este ritual, se recomienda añadir pétalos de rosas rojas, sal marina y unas gotas de esencia de lavanda al agua, con el objetivo de purificar el cuerpo y preparar el espíritu para recibir el amor en el nuevo año.