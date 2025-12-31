Precio del dólar en Colombia: por qué bajó tanto en 2025 y a qué se debería una subida en 2026 con las elecciones presidenciales

El dólar se debilitó a nivel global en 2025 y en Colombia se cotiza por debajo de los $4.000 desde septiembre - crédito Freepik

El comportamiento del dólar en Colombia durante 2025 generó numerosas lecturas entre analistas, inversionistas y consumidores. La divisa estadounidense registró una notable tendencia a la baja impulsada por un debilitamiento global, con episodios en los que llegó a cotizarse por debajo de $3.700, un umbral inesperado al inicio del año. El fenómeno estuvo marcado por la política monetaria de Estados Unidos y el flujo de capitales hacia países con mejores perspectivas de rendimiento en instrumentos de renta fija, según marcaron expertos consultados por Infobae Colombia.

Por ejemplo, según profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (Eicea) de la Universidad de La Sabana Santiago Espinosa González, la trayectoria bajista del dólar se explica, en primera instancia, por el ajuste en la tasa de interés aplicado por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), que en reunión del 10 de diciembre la redujo en 25 puntos básicos y ahora el rango está entre 3,5% y 3,75%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Cuando un país baja la tasa de interés, los productos de ahorro y de inversión en renta fija, como los CDT o los bonos, empiezan a rentar menos. Como resultado, los inversionistas buscan colocar su capital en mercados que ofrezcan mayores beneficios”, afirmó Espinosa.

Añadió el docente universitario que “cuando la tasa de interés baja, en general tenemos un dólar bajista. Cuando la tasa de interés sube, en general tenemos un dólar alcista”.

La FED redujo la tasa de interés en dos ocasiones en 2025 - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

La dinámica mundial permitió que monedas de mercados emergentes, entre ellas el peso colombiano, alcanzaran una apreciación importante durante el año. Ál respecto, el analista de mercados en GH Trading, Renato Campos, sostuvo que “la revaluación acumulada superó el 6%, convirtiendo al peso colombiano en una de las monedas más fuertes de Latinoamérica durante 2025”. Además, puntualizó que “en algunos momentos, la divisa estadounidense llegó a cotizarse por debajo de los $3.700, un nivel impensado a inicios de año”.

Fortaleza del peso colombiano

Y es que la fortaleza del peso en Colombia se apoyó en diversos factores internos y externos. Por un lado, las tasas de interés locales se mantuvieron por encima del 9%, lo cual atrajo inversión de corto plazo en instrumentos financieros locales. Por otro, la debilidad global de la divisa estadounidense favoreció el acceso de capital extranjero a distintos mercados de América Latina.

A lo largo del año, la volatilidad en los mercados globales, las modificaciones en la política monetaria y las tensiones fiscales en países emergentes marcaron una hoja de ruta para la cotización del dólar. Renato Campos precisó que, en el último tramo del año, el dólar mostró un leve repunte de 0,5%, al tiempo que los operadores especularon con que la FED mantendría estables las tasas de interés.

El dólar se debilitó a nivel global y, en Colombia, cerró por debajo de los $3.800 en noviembre de 2025 - crédito Jesús Aviles/Infobae

La ausencia de datos clave, como el informe laboral de octubre y la postergación del dato de noviembre, debido al cierre del gobierno de EE. UU. durante más de 40 días, privó a la autoridad monetaria estadounidense de información fundamental para tomar decisiones.

Monedas latinoamericanas

A nivel latinoamericano, varios países experimentaron una ganancia en el valor de sus monedas debido a un dólar global menos dominante. No obstante, Campos resaltó que la región sigue mostrando vulnerabilidades estructurales, en especial, en economías como Argentina, donde la moneda local continuó depreciándose como consecuencia de una crisis económica prolongada y tensiones fiscales elevadas.

Otros factores que marcaron el desempeño del dólar en Colombia y en la región durante 2025 incluyen el comportamiento resiliente de materias primas como el cobre y el petróleo, que favorecieron a países exportadores. Además, el panorama político, con elecciones presidenciales en Chile y procesos de reformas y cambios de gabinete en distintas naciones, también influyó en la estabilidad cambiaria. “Entre los elementos que más contribuyeron a revisar un escenario robusto para las monedas en América Latina se encuentra la política monetaria de EE. UU. y sus planes expansivos”, señaló el analista de mercados en GH Trading.

Una victoria de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en las elecciones presidenciales de 2026 podría impactar al alza el precio del dólar, como pasó en 2025 cuando Gustavo Petro fue elegido presidente - crédito Colprensa

Qué se espera para 2026

Entre las perspectivas para el próximo año, el experto advirtió que “2026 se perfila como un año donde la política, la disciplina fiscal y el ciclo de tasas serán protagonistas, sobre todo el impacto que pueda tener una tasa más flexible en Estados Unidos en relación a bancos de la región”.

Según él, el principal reto para Colombia será mantener la confianza de los inversionistas, ajustar las cuentas fiscales y sortear un ambiente político complejo.

Por su parte, el asociado de Divisas de Credicorp Capital, Alejandro Guerrero, recordó que se tuvo un máximo en abril con el ruido de guerra comercial en Estados Unidos ($4.479,50) y el mínimo del año se dio en noviembre, cuando el par alcanzó a operar en los $3.685. En términos generales, anotó que el par, durante el año, mantuvo una tendencia bajista estructural y, con los cierres, de la segunda semana de diciembre, el par se terminó de revaluar en el año en cerca de 13%, lo que, obviamente, marcó un año positivo para el peso colombiano frente al dólar.

La Junta Directiva del Banco de la República ha sido clave para impactar la inflación en Colombia con las decisiones de política monetaria - crédito Banco de la República

Tres puntos fundamentales

Según el experto, el efecto residió tres puntos fundamentales:

A nivel internacional la debilidad de dólar fue generalizada. Todas las monedas del mundo, incluido Latinoamérica, le ganaron al dólar este año, finalmente, por ruidos de guerra comercial, los ajustes a la baja de las tasas de interés de la Reserva Federal (FED), que tuvieron una reducción de 25 puntos básicos (están en un rango de entre 3,5% y 3,75%) y también por las expectativas de déficit fiscal en Estados Unidos que, en el mediano plazo, se aumentaron.

A nivel local, se tuvo un Banco de la República que ayudó a soportar la moneda con tasas de interés altas (9,25% actual), lo que favoreció el carry trade para el peso colombiano.

Además, se tuvo una operación muy puntual y grande del Ministerio de Hacienda, donde, finalmente, entraron también muchos dólares a la economía, lo que generó, obviamente, una presión bajista que llevó la cotización a los niveles mínimos.

“El par viene revaluando en lo corrido del año cerca de 13%, lo que, obviamente, marca un año positivo para el peso colombiano frente al dólar. Para cierre de año 2025 el escenario base, finalmente, es que cierre en $3.800. El par debería terminar de operar en el rango de $3.883, $3.800 y hasta $3.765″, indicó. De acuerdo con Guerrero, son los niveles de alta probabilidad en la que el par podría operar el resto de mes.

Y en términos de fundamentales, anotó el experto que lo más relevante terminará siendo la decisión de tasas de interés del Banco de la República, del 19 de diciembre, que es lo último que podría mover el mercado. Apuntó que para 2026, como en 2025 el par se movió $800, se puede esperar también que el otro año vuelva a ser igual de volátil.

“En principio, nosotros esperaríamos, inicialmente, un dólar que busque los promedios entre los $3.900 y los $4.000 y que, eventualmente, pueda ser ante picos de riesgo de aversión generados por ruidos fiscales internos o, incluso, algo de recesiones globales, picos hacia la zona de los $4.200 y $4.300 como techos, mientras que los pisos se podrían mantener en zona de $3.800 y $3.700, como niveles de referencia”, precisó Alejandro Guerrero.

Confirmó que un movimiento adicional se podría dar, obviamente, con el resultado electoral que, dependiendo de ese punto, se podrían generar algo más.