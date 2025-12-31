Colombia

Paloma Valencia se metió en la discusión de Gustavo Petro y José Antonio Ocampo por aumento del salario mínimo: “Es un improvisador”

El pronunciamiento de de la senadora se sumó a las voces que han expresado reparos tras la decisión sobre el salario mínimo, en respuesta al reciente cruce de posiciones entre el presidente Gustavo Petro y el exministro de Hacienda

Guardar
Las declaraciones de actores políticos
Las declaraciones de actores políticos como José Antonio Ocampo y Paloma Valencia han acentuado el escrutinio sobre las decisiones de Gustavo Petro respecto a la gestión de la política salarial - crédito Facebook - Ovidio González/Presidencia

Luego de que el Gobierno comunicó que el salario mínimo aumentará 23,7 % en 2026, diversas voces han expresado opiniones divididas frente a la medida. Entre ellas, se destaca la del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, que manifestó preocupación por posibles impactos negativos en la economía y solicitó detalles sobre la gestión de estos riesgos.

Ante sus declaraciones, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en X para publicar un mensaje extenso en el que puso en duda los argumentos económicos de Ocampo.

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, intervino en el debate entre Gustavo Petro y José Antonio Ocampo sobre el incremento del salario mínimo. Valencia respondió al presidente y afirmó: “Lo suyo no es liderazgo de Estado, sino simple improvisación”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su extenso mensaje dirigido a José Antonio Ocampo, Gustavo Petro sostuvo que “la inflación en Colombia tiene causas estructurales no monetarias”.

El presidente argumentó que el exministro, conocedor de las ideas de Keynes, sabe que “una inflación se debe a causas de exceso de liquidez monetaria, pero también, a causas de barreras a la oferta”.

Petro señaló que Ocampo lo
Petro señaló que Ocampo lo engañó - crédito @petrogustavo

Petro agregó que el incremento de la demanda agregada será considerable en 2026, en contraste con lo que planteó Ocampo.

Según el mandatario, “el salario vital familiar arrastra el ingreso hacia arriba tanto de trabajadores formales como informales”, y señaló que muchos de estos, especialmente campesinos y peones, “pueden ampliar sus ventas si tienen tierra productiva”.

Paloma Valencia respondió al mensaje de Gustavo Petro señalando que, según su opinión, el presidente actúa de manera improvisada y prioriza intereses electorales por encima de la estabilidad económica. La candidata del Centro Democrático cuestionó la oportunidad y el alcance de la medida, advirtiendo sobre las posibles consecuencias para el país.

Paloma Valencia contestó a Gustavo
Paloma Valencia contestó a Gustavo Petro en redes sociales - crédito @PalomaValenciaL

“Este discurso muestra, una vez más, que Petro no es un estadista sino un improvisador que por los réditos electorales está dispuesto a poner en riesgo la estabilidad del país. La pregunta clave es: Dadas las grandes incógnitas sobre los efectos macro, ¿Por qué hace este muy arriesgado experimento justo al final de su gobierno?”, respondió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Valencia finalizó su intervención exigiendo mayor claridad por parte del presidente sobre cómo se abordarán los posibles impactos adversos del aumento del salario mínimo. Señaló que no basta con que Petro desestime las advertencias de distintos economistas y consideró insuficiente la respuesta presidencial, aludiendo a la necesidad de argumentos más sólidos y detallados para la opinión pública.

“@petrogustavo le debe al país una explicación detallada de deberíamos manejar los posibles efectos negativos de este ajuste, discutidos por un gran número de economistas de derecha y de izquierda.Un discurso como este simplemente diciendo que “es que él cree que esos efectos negativos no se van a dar”, sin duda no basta", escribió la senadora de oposición en su respuesta al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Valencia finalizó su intervención exigiendo
Valencia finalizó su intervención exigiendo mayor claridad por parte del presidente sobre cómo se abordarán los posibles impactos adversos del aumento del salario mínimo - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Por otro lado, en su respuesta a José Antonio Ocampo, Gustavo Petro también afirmó que “en Colombia la liquidez es excesivamente baja respecto a países como Corea”. El presidente atribuyó este fenómeno a un “estrangulamiento a la economía producido por física retórica ideológica, falsa no comprobable en los hechos”, y sostuvo que un análisis riguroso requeriría que “un economista científico debería buscar con métodos econométricos, si se quiere, el origen de la inflación en Colombia, no en otros países”.

Petro también hizo referencia al caso venezolano, señalando que allí la inflación se debe “por exceso de liquidez y destrucción de la agricultura al especializarse en su boom exportador: el petróleo, pura ‘enfermedad holandesa’”. Finalmente, mencionó que la política de Estados Unidos hacia Venezuela genera un efecto paradójico: “Paradoja Trump: con su bloqueo ilegítimo y militar, está produciendo el objetivo contrario, porque mata la ‘enfermedad holandesa’ al volver el petróleo cero y permite a Venezuela expandir agricultura e industria, si logra confianza en su moneda o usa el peso colombiano”.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaGustavo PetroJosé Antonio OcampoSalario mínimoAumento del salario mínimoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro insistió en que fuerte aumento del salario mínimo no generará inflación: “Es por el precio de los alimentos”

El presidente colombiano dio una serie de propuestas en el sector agricultor para bajar la inflación en el país

Gustavo Petro insistió en que

Wisin sorprende a sus fans al mostrar su rostro completo por primera vez: así se ve el cantante sin gafas

La leyenda del reguetón dejó boquiabiertos a sus seguidores al publicar fotos navideñas sin sus icónicos lentes oscuros, regalando una imagen completamente nueva y llena de autenticidad en redes sociales

Wisin sorprende a sus fans

El fútbolista Luis Díaz despide el 2025 lanzando su carrera musical cantando champeta: esta es “La Promesa”

Con esta champeta, Díaz muestra momentos de su vida, desde sus inicios en Colombia hasta el momento brillante que vive actualmente en Europa

El fútbolista Luis Díaz despide

El banco JPMorgan califica el aumento del salario mínimo en Colombia como una “medida populista”

La firma financiera internacional manifestó preocupación ante la decisión del Gobierno colombiano de incrementar la remuneración básica, argumentando que la medida podría modificar variables económicas relevantes

El banco JPMorgan califica el

Así fue el enfrentamiento entre Margarita Rosa de Francisco y Andrés Forero por culpa del vestuario de Gustavo Petro: “Los celos no son sexis”

La escritora y presentadora vallecaucana respondió a los señalamientos del representante y cabeza de lista al Senado de la República por el Centro Democrático

Así fue el enfrentamiento entre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Wisin sorprende a sus fans

Wisin sorprende a sus fans al mostrar su rostro completo por primera vez: así se ve el cantante sin gafas

Shakira volverá a actuar para los españoles tres años después de separarse de Piqué: así despedirá el 2025

Mabel Cartagena compartió detalles sobre la mansión de sus sueños en Barranquilla: “Un gasto enorme”

Mabel Cartagena explicó cómo le ha ido con los medicamentos psiquiátricos que toma: “Era literal porque estaba loca”

Sebastián Villalobos habló del patrón negativo que identificó en sus relaciones: tiene que ver con el abandono de su papá

Deportes

Hugo Rodallega, figura de Santa

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre