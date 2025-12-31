Paloma Valencia se metió en la discusión de Gustavo Petro y José Antonio Ocampo por aumento del salario mínimo: “Es un improvisador”

Las declaraciones de actores políticos como José Antonio Ocampo y Paloma Valencia han acentuado el escrutinio sobre las decisiones de Gustavo Petro respecto a la gestión de la política salarial - crédito Facebook - Ovidio González/Presidencia

Luego de que el Gobierno comunicó que el salario mínimo aumentará 23,7 % en 2026, diversas voces han expresado opiniones divididas frente a la medida. Entre ellas, se destaca la del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, que manifestó preocupación por posibles impactos negativos en la economía y solicitó detalles sobre la gestión de estos riesgos.

Ante sus declaraciones, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en X para publicar un mensaje extenso en el que puso en duda los argumentos económicos de Ocampo.

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, intervino en el debate entre Gustavo Petro y José Antonio Ocampo sobre el incremento del salario mínimo. Valencia respondió al presidente y afirmó: “Lo suyo no es liderazgo de Estado, sino simple improvisación”.

En su extenso mensaje dirigido a José Antonio Ocampo, Gustavo Petro sostuvo que “la inflación en Colombia tiene causas estructurales no monetarias”.

El presidente argumentó que el exministro, conocedor de las ideas de Keynes, sabe que “una inflación se debe a causas de exceso de liquidez monetaria, pero también, a causas de barreras a la oferta”.

Petro agregó que el incremento de la demanda agregada será considerable en 2026, en contraste con lo que planteó Ocampo.

Según el mandatario, “el salario vital familiar arrastra el ingreso hacia arriba tanto de trabajadores formales como informales”, y señaló que muchos de estos, especialmente campesinos y peones, “pueden ampliar sus ventas si tienen tierra productiva”.

Paloma Valencia respondió al mensaje de Gustavo Petro señalando que, según su opinión, el presidente actúa de manera improvisada y prioriza intereses electorales por encima de la estabilidad económica. La candidata del Centro Democrático cuestionó la oportunidad y el alcance de la medida, advirtiendo sobre las posibles consecuencias para el país.

“Este discurso muestra, una vez más, que Petro no es un estadista sino un improvisador que por los réditos electorales está dispuesto a poner en riesgo la estabilidad del país. La pregunta clave es: Dadas las grandes incógnitas sobre los efectos macro, ¿Por qué hace este muy arriesgado experimento justo al final de su gobierno?”, respondió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Valencia finalizó su intervención exigiendo mayor claridad por parte del presidente sobre cómo se abordarán los posibles impactos adversos del aumento del salario mínimo. Señaló que no basta con que Petro desestime las advertencias de distintos economistas y consideró insuficiente la respuesta presidencial, aludiendo a la necesidad de argumentos más sólidos y detallados para la opinión pública.

“@petrogustavo le debe al país una explicación detallada de deberíamos manejar los posibles efectos negativos de este ajuste, discutidos por un gran número de economistas de derecha y de izquierda.Un discurso como este simplemente diciendo que “es que él cree que esos efectos negativos no se van a dar”, sin duda no basta", escribió la senadora de oposición en su respuesta al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Por otro lado, en su respuesta a José Antonio Ocampo, Gustavo Petro también afirmó que “en Colombia la liquidez es excesivamente baja respecto a países como Corea”. El presidente atribuyó este fenómeno a un “estrangulamiento a la economía producido por física retórica ideológica, falsa no comprobable en los hechos”, y sostuvo que un análisis riguroso requeriría que “un economista científico debería buscar con métodos econométricos, si se quiere, el origen de la inflación en Colombia, no en otros países”.

Petro también hizo referencia al caso venezolano, señalando que allí la inflación se debe “por exceso de liquidez y destrucción de la agricultura al especializarse en su boom exportador: el petróleo, pura ‘enfermedad holandesa’”. Finalmente, mencionó que la política de Estados Unidos hacia Venezuela genera un efecto paradójico: “Paradoja Trump: con su bloqueo ilegítimo y militar, está produciendo el objetivo contrario, porque mata la ‘enfermedad holandesa’ al volver el petróleo cero y permite a Venezuela expandir agricultura e industria, si logra confianza en su moneda o usa el peso colombiano”.